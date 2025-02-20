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Зеленський у День пам’яті Героїв Небесної Сотні: Саме в ці дні 2014 року РФ обрала війну

Зеленський у День Героїв Небесної Сотні нагадав про агресію РФ

Президент Володимир Зеленський у День пам'яті Героїв Небесної Сотні нагадав, що саме в ці дні 2014 року Росія обрала війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.

"20 лютого – день, коли ми згадуємо і вшановуємо тих, хто зробив свій вибір бути вільними, будувати сильну, європейську Україну, не миритися з підкоренням. Вони віддали найдорожче – своє життя, щоб ми жили у вільній державі.

Саме в ці дні 2014 року Росія обрала війну – розпочала перші кроки до окупації Криму. Поки в Києві вбивали людей, а люди захищали свою свободу, Путін вирішив завдати ще одного удару – дуже підлого. З того часу світ живе у новій реальності, коли Росія намагається обманути всіх. І дуже важливо не піддаватися, бути разом. Дуже важливо підтримувати тих, хто захищає свободу. Вічна шана Героям Небесної Сотні. Вічна вдячність усім нашим сміливим українцям та українкам, які боролись за Україну і її незалежність", - зазначив президент.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24589) Небесна Сотня (393)


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Топ коментарі
+38
Як справи з *********** паличками?...
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20.02.2025 09:47 Відповісти
+35
А ти, бидлото, співало по саунах у московії. Шалава продажна
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20.02.2025 09:47 Відповісти
+30
А концерт в Горлівці? Хіба там не 95 квартал був? Яке ти маєш відношення до МАЙДАНУ?
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20.02.2025 09:53 Відповісти
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Як справи з *********** паличками?...
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20.02.2025 09:47 Відповісти
А ти, бидлото, співало по саунах у московії. Шалава продажна
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20.02.2025 09:47 Відповісти
хай би розповів, де він був під час революції гідності та що саме робив.
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20.02.2025 09:53 Відповісти
Купив "мерседес" представницького класу...
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20.02.2025 10:10 Відповісти
Дойшло тупому Поцу на 12 рік війни?
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20.02.2025 09:53 Відповісти
Навряд.... Пи#діти по бумажці, це не дійшло...
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20.02.2025 10:02 Відповісти
Не сподівайтесь. Лицедій просто працює ротом по написаному. Вата в голові не здатна до "дійти" до чогось.
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20.02.2025 10:02 Відповісти
патріотичний ***** і пафосні спічі - частина іміджу...

Завтра може бути "какая разніца"
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20.02.2025 10:06 Відповісти
какая разніца йому і вчора було і тепер, і завтра буде. Ця скотина має здохнути
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20.02.2025 10:59 Відповісти
Сюди (або в іншу подібну тему) прийде русня з тезою "ето всьо било бєсполєзно, надо било дружіть с россієй".
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20.02.2025 09:53 Відповісти
А концерт в Горлівці? Хіба там не 95 квартал був? Яке ти маєш відношення до МАЙДАНУ?
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20.02.2025 09:53 Відповісти
Ета другоє, ета вава там майдан організовував
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20.02.2025 10:52 Відповісти
Зеля - цинічна дефка з порнофільму, яка дає з будь якої сторони.
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20.02.2025 09:55 Відповісти
Еще бы,Чонгар разминировали,наняли на работу фсбэшника кулинича,в раде агент сивковича всех убедил - "финансирование армии это популизм",по сути оккупанта пригласили атаковать.
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20.02.2025 09:57 Відповісти
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20.02.2025 09:58 Відповісти
Цинічна потвора 🤮🤮🤮
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20.02.2025 09:59 Відповісти
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20.02.2025 09:59 Відповісти
"блакитний шолом" - я памятаю того козака...
І батька, який виховав такого сина!
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20.02.2025 10:18 Відповісти
І мамуріму та папусашу, які виховали уйобка теж згадуємо. Але які різні ці згадки!
Низький уклін батькам наших захисників. Слава Героям, вічна памʼять…
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20.02.2025 12:19 Відповісти
Саме в ці дні Воно розвожадо москалів в мацквє, а потім бєзлєра в Горлівці, а скумбрія зливала переміщення ЗСУ і закликала всіх це робити.
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20.02.2025 10:00 Відповісти
ну, от як це коментувати?
зате всі накинулися на трампа з венсом та маском, які вимагають зе!гниду йти геть. і чим скоріше тим краще!
то, в чому вони не праві?
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20.02.2025 10:01 Відповісти
В цьому праві, але ж паралельно вони добряче вилизують х.уйла та намагаються обідрати Україну за те, що Байдеш поставляв, як безоплатну допомогу.
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20.02.2025 12:14 Відповісти
Опечатка: Байден…
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20.02.2025 12:15 Відповісти
Тут головне - влаштувати шоу з Смердючкою, плейбойськими зайчиками та Могилеська щоб показала піську. Чи сьогодні щось не те, Зеленський?
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20.02.2025 10:05 Відповісти
Саме Зеленський у ці дні жартував про те, що Беркут може виробляти електроенергію, лупцюючи протестуючих *********** палицями.
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20.02.2025 10:06 Відповісти
Воно просто лицемірна піда**сіна. Воно думало що поімело Україну. А поімеют тепер його з ленкою.
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20.02.2025 10:12 Відповісти
А ти, собаче гузно, весь цей час вправно підкидав дровець у багаття...
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20.02.2025 10:12 Відповісти
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20.02.2025 10:17 Відповісти
А ти на чиєму боці був?невже забули як ти і ваша гоп компанія підтримували януковича ,як висьміювали все українське і як не слухав партнерів які попереджали про рашиське вторгнення ,дуже цинічно.
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20.02.2025 10:18 Відповісти
Росія вибрала війну, а Вова Зеленський вибрав крутити дупою перед окупантами.
А потім Вову Зеленського телепузіки обрали потєшним "президентом".
Але крутити дупою перед окупантами Вова не припинив. Аж доки рашисти не напали всерйоз.
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20.02.2025 10:18 Відповісти
Той випадок, коли краще жувати ніж говорити, а особливо таким як Боневтік, бо можна нагадати і про "********* палички" і про "порноактрису із Німецьких фільмів" і про "велосипед" і про "концерт 95 квартала в окуповані Горлівці( в інтернеті все є).
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20.02.2025 10:20 Відповісти
якщо буде мовчати - буде критика як Президента держави! Тут або - або...
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20.02.2025 10:26 Відповісти
Або вийти і сказати відкрито - Так, я тоді підтримував захоплення Криму орками, насміхався над жертвами бійні на Майдані, мені було какая разніца - просто подвинули кордони.
Ми з Бенею на**бали вас, тупих ідіотів. Пустили в розхід. Тепер обікрали вас та поїдемо жити в своє задоволення. Бізнес-проєкт закінчений.
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20.02.2025 10:37 Відповісти
а де розділ прикінцевий - вихід із "бізнес- проєкту" через буцигарню...?
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20.02.2025 10:42 Відповісти
Не буде ніякої буцегарні. Ми ж не думаємо що після "президентства" квартал95 залишиться в Україні? Не для того це все було закручено. Отримає від когось гарантії безпеки та не переслідування та й на цьому все.
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20.02.2025 10:48 Відповісти
А сіньйор голодомор, вже всі забули?
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20.02.2025 10:37 Відповісти
У той час, коли рашка вже окуповувала Крим, він жартував зі сцени, про зрушені кордони.
Два дні тому теж була дата. Рівно три роки тому, Верховний Головнокомандувач сказав: " Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - . Джерело: https://censor.net/ua/n3317208 - 18.02.22 19:19
Но не було проблемою, що русня вже стояла на кордоні.
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20.02.2025 10:40 Відповісти
йому бАданов про це тільки 23.02.2022 року доповів - в 14.30
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20.02.2025 10:44 Відповісти
Якщо війна 20 лютого почалася, то підготовка до неї (обрання війни) розпочалася набагато раніше.
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20.02.2025 10:26 Відповісти
А чому, виблдок не анансує черговий концерт. іх тупою сволотою? І двома Лєнками???. Вилупки. Щоб ви здохли!!!
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20.02.2025 10:29 Відповісти
Ница брехлива потвора,але чомусь ніхто не плюнув йому в харю,жоден військовий...
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20.02.2025 10:36 Відповісти
тому, що вони і Військові!!! Мають сталеві нерви!
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20.02.2025 10:46 Відповісти
Про ********* палички не згадував зелідор ?
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20.02.2025 10:38 Відповісти
Яким він боком? Він публічно каже що Майдан організовує ворог для його імпічменту. Втямки немає що люди свідомо можуть виявляти протест проти тиранії.
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20.02.2025 10:46 Відповісти
Підготовку до війни з Україною я помітив ще в 2010 році.
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20.02.2025 10:52 Відповісти
погАнщина в 2014 обрала війну, а у 2019 розмінував акваторію Азовського моря для чого?
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20.02.2025 11:05 Відповісти
4% підтримки - нє, ну, може трохи більше, але - американці вже прямим текстом кажуть "іди на #уй", але ця гнида не скаже, як єльцин "я устал, я ухажу". Ось у чому проблема. Щоправда, стефанчкк нічим не кращий за зєлєнскава, а може навіть гірший - на нього навіть дивитись страшно
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20.02.2025 11:43 Відповісти
А ти мерзота саме в ці дні обрав ********* палички.😡😡😡
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20.02.2025 12:05 Відповісти
А малороси, фанати Кацапії, грали номер для такого ж бидла. як і вони, про шерстяні одежі протестантів та ********* палички.
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20.02.2025 12:12 Відповісти
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20.02.2025 12:52 Відповісти
Лицемер
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20.02.2025 13:09 Відповісти
 
 