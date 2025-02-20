Зеленський у День пам’яті Героїв Небесної Сотні: Саме в ці дні 2014 року РФ обрала війну
Президент Володимир Зеленський у День пам'яті Героїв Небесної Сотні нагадав, що саме в ці дні 2014 року Росія обрала війну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.
"20 лютого – день, коли ми згадуємо і вшановуємо тих, хто зробив свій вибір бути вільними, будувати сильну, європейську Україну, не миритися з підкоренням. Вони віддали найдорожче – своє життя, щоб ми жили у вільній державі.
Саме в ці дні 2014 року Росія обрала війну – розпочала перші кроки до окупації Криму. Поки в Києві вбивали людей, а люди захищали свою свободу, Путін вирішив завдати ще одного удару – дуже підлого. З того часу світ живе у новій реальності, коли Росія намагається обманути всіх. І дуже важливо не піддаватися, бути разом. Дуже важливо підтримувати тих, хто захищає свободу. Вічна шана Героям Небесної Сотні. Вічна вдячність усім нашим сміливим українцям та українкам, які боролись за Україну і її незалежність", - зазначив президент.
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Завтра може бути "какая разніца"
І батька, який виховав такого сина!
Низький уклін батькам наших захисників. Слава Героям, вічна памʼять…
зате всі накинулися на трампа з венсом та маском, які вимагають зе!гниду йти геть. і чим скоріше тим краще!
то, в чому вони не праві?
А потім Вову Зеленського телепузіки обрали потєшним "президентом".
Але крутити дупою перед окупантами Вова не припинив. Аж доки рашисти не напали всерйоз.
Ми з Бенею на**бали вас, тупих ідіотів. Пустили в розхід. Тепер обікрали вас та поїдемо жити в своє задоволення. Бізнес-проєкт закінчений.
Два дні тому теж була дата. Рівно три роки тому, Верховний Головнокомандувач сказав: " Ми можемо збільшити армію в два-три рази, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги. Для нас це проблема", - . Джерело: https://censor.net/ua/n3317208 - 18.02.22 19:19
Но не було проблемою, що русня вже стояла на кордоні.