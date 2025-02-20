Зеленський у День пам’яті Героїв Небесної Сотні: Саме в ці дні 2014 року РФ обрала війну

Президент Володимир Зеленський у День пам'яті Героїв Небесної Сотні нагадав, що саме в ці дні 2014 року Росія обрала війну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави повідомив у Telegram.

"20 лютого – день, коли ми згадуємо і вшановуємо тих, хто зробив свій вибір бути вільними, будувати сильну, європейську Україну, не миритися з підкоренням. Вони віддали найдорожче – своє життя, щоб ми жили у вільній державі.

Саме в ці дні 2014 року Росія обрала війну – розпочала перші кроки до окупації Криму. Поки в Києві вбивали людей, а люди захищали свою свободу, Путін вирішив завдати ще одного удару – дуже підлого. З того часу світ живе у новій реальності, коли Росія намагається обманути всіх. І дуже важливо не піддаватися, бути разом. Дуже важливо підтримувати тих, хто захищає свободу. Вічна шана Героям Небесної Сотні. Вічна вдячність усім нашим сміливим українцям та українкам, які боролись за Україну і її незалежність", - зазначив президент.

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