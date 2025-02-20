Росіяни зменшили інтенсивність боїв на Покровському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

На сході ворог продовжує накопичувати сили та засоби для подальших атак на всіх напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Харківський та Куп'янський напрямки

Протягом минулої доби на Харківському напрямку противник атакував позиції наших військ у Вовчанську: зазнав втрат, відійшов.

На Куп’янському напрямку атакувальні зусилля ворога були спрямовані на наші укріплення в районах Петропавлівки та Нової Кругляківки: успіху не мав.

Лиманський та Сіверський напрямки

На Лиманському напрямку наші воїни стримували атаки окупантів неподалік населених пунктів Невське, Ямполівка, Колодязі та Григорівка. Також противник намагався проводити штурмові дії в Серебрянському лісі. Втрат позицій не допущено.

На Сіверському напрямку з метою обійти наші укріплення південніше Білогорівки, окупанти проводили наступальні дії в напрямку Вехньокам’янського. Усі ворожі атаки були відбиті.

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Краматорський та Торецький напрямки

На Краматорському та Торецькому напрямках російські війська із застосуванням артилерії та БПЛА намагалися штурмувати наші оборонні позиції в районі Щербинівки та в міській забудові Часового Яру і Торецька. Переважно без застосування техніки, противник також намагався прорвати нашу оборону в районах Васюківки, Озарянівки та Леонідівки. Втрат позицій не допущено, триває виявлення та ліквідація залишків ворожих штурмових груп.

Покровський напрямок

На Покровському напрямку агресор проводив наступальні дії на наші укріплення неподалік населених пунктів Зелене Поле, Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Котлине, Надіївка, Андріївка та Улакли. В районі Новоторецького окупанти намагалися застосувати для доставки штурмових груп мототехніку, а в районі Воздвиженки – бронетехніку. В результаті вогневого ураження знищено було три мотоцикли та одну БМП ворога.

Як повідомив в ефірі телемарафону речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов, росіяни зменшили інтенсивність боїв на Покровському напрямку, але не відмовились від планів з захоплення Донецької області. Ворог не полишає спроб оточити Покровськ, захопити Часів Яр чи прорватися за Оскіл. А єдина причина зниження інтенсивності - втрати у росіян.

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"У ворога є загальний стратегічний план вийти на кордони Луганської та Донецької областей. Цих планів він не полишає, бо ці плани спущені з Кремля - і в Кремлі абсолютно все одно, які втрати під час цього понесуть російські війська. Інша справа, що генерали розуміють, що мають певний обмежений ресурс. Тому вони зараз думають, як зробити краще і принаймні не зірвати всю операцію", - наголосив Трегубов.

Новопавлівський напрямок

На Новопавлівському напрямку атаки противника були спрямовані на наші позиції в районі Костянтинополя, Роздольного та Привільного. Для доставки своїх штурмових груп та прориву українських оборонних укріплень неподалік Нового Комара окупанти застосували бронетехніку. Вогнем нашої артилерії та підрозділів БПЛА знищено два танки та сім ББМ противника.

За словами Трегубова, в міських боях, зокрема за Часів Яр, окупанти роблять ставку на взаємодію піхотних груп та безпілотників. Натомість Новопавлівський напрямок пропонує достатній простір для застосування техніки.

"Коли ми говоримо про міські бої, в першу чергу йдеться про перестрілки, про дрони і навіть про таку екзотику, яка інколи зустрічається - підбігає росіянин і руками намагається жбурнути міну ТМ в бік української позиції. Це така собі тактика - бо є шанс підірватися самому - але інколи це долітає до наших позицій", - зазначив Трегубов.

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