Колишній віцепрезидент США Пенс - Трампу: Не Україна починала цю війну

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс розкритикував заяви американського президента Дональда Трампа та підкреслив, що повномасштабне вторгнення в Україну розпочала саме Росія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Пенса у соцмережі Х.

"Пане Президенте, не Україна "починала" цю війну. Росія розпочала неспровоковане та жорстоке вторгнення, забравши сотні тисяч життів. Дорога до Миру повинна будуватися на правді", - йдеться в дописі.

Також Пенс додав посилання на статтю каналу Foxnews з новиною від 24 лютого 2022 року з заголовком: "Росія вторглася в Україну, здійснивши найбільшу атаку у Європі з часів Другої світової війни".

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Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

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