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Новини Президент Трамп
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Колишній віцепрезидент США Пенс - Трампу: Не Україна починала цю війну

Майк Пенс наголосив, що дорога до миру має бути побудована на правді

Колишній віцепрезидент США Майк Пенс розкритикував заяви американського президента Дональда Трампа та підкреслив, що повномасштабне вторгнення в Україну розпочала саме Росія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Пенса у соцмережі Х.

Скрін

"Пане Президенте, не Україна "починала" цю війну. Росія розпочала неспровоковане та жорстоке вторгнення, забравши сотні тисяч життів. Дорога до Миру повинна будуватися на правді", - йдеться в дописі.

Також Пенс додав посилання на статтю каналу Foxnews з новиною від 24 лютого 2022 року з заголовком: "Росія вторглася в Україну, здійснивши найбільшу атаку у Європі з часів Другої світової війни".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Схоже, Трамп хоче позбутися Зеленського, - The Economist

Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прем’єр Норвегії Стере про заяву Трампа: Називати Зеленського "диктатором" безпідставно

Автор: 

Трамп Дональд (6321) Пенс Майк (107) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+23
хто б міг подумати що Президент такої країни як США виявиться не просто бовдуром, а й типовим путіньским "ватніком"?!
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20.02.2025 11:58 Відповісти
+11
це звернення до хворого в псіх лікарні
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20.02.2025 12:00 Відповісти
+9
Та ці слова Трампу як мертвому припарки - він зараз на коні
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20.02.2025 11:58 Відповісти
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Та ці слова Трампу як мертвому припарки - він зараз на коні
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20.02.2025 11:58 Відповісти
Неначе рижий цього не знає. Просто шизофренія і манія величі це така штука, лікається лише добровільно на такій посаді..
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20.02.2025 12:00 Відповісти
У рудого придурка не шизофренія, а маніакальна психопатія. А у Елона Маска - шизоїдна психопатія. У Путлера -паранойяльна психопатія. Як що читають психіатри, то хай підтвердять.
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20.02.2025 12:24 Відповісти
А если чел вытаращивает глаза на лоб, да так, что те де могут лопнуть - это как называется... ( По всей Земле наступило время потенциальных клиентов для психушки).
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20.02.2025 12:56 Відповісти
Так, але з іншого боку США не росія, і навряд чи йому вдасться стати одноосібним диктатором, як путін.
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20.02.2025 12:03 Відповісти
Не згоден. Яким би потужним лідором він себе не вважав, але в Штатах є сила й окрім нього. Те, що такі люди як Пенс вже публічно вказують рудому на неприпустимість його заяв є добрим знаком.
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20.02.2025 12:05 Відповісти
Він зараз у власному кінотеатрі дивиться порно блокбастер за своєї участі люб'язно наданий кацапськими друзями.
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20.02.2025 12:07 Відповісти
умииротворення Трампом & K. ********* Гітлера ХХІ сторіччя, шизофреніка, педофіла, довбограя )(уйло, подбіне до умиротворення у Мюнжені 1938 року Чемберленом, Деладьє Адіка це і є підготовка до 3 Світової війни !!! 🤬🤬🤬
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20.02.2025 12:09 Відповісти
Прийдеться санітарам знімати його з того коня.
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20.02.2025 12:24 Відповісти
хто б міг подумати що Президент такої країни як США виявиться не просто бовдуром, а й типовим путіньским "ватніком"?!
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20.02.2025 11:58 Відповісти
Американці подивилися на нас і подумали - "а чим ми гірші"?
І прийняли рішення теж "паржать", адже "хуже нє будєт"...
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20.02.2025 12:13 Відповісти
Вони ржуть вже другий раз
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20.02.2025 12:53 Відповісти
ZeкоМанда,зробила усе,щоб ***** розпочало цю війну.
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20.02.2025 12:00 Відповісти
треба було за Крим у 2014 боротися , та додиснути Донецька а не "тишу " объявляти. не було б цыэъ выъни
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20.02.2025 12:06 Відповісти
Якби,дак аби,піди причешись зелебобік
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20.02.2025 12:10 Відповісти
А армія в нас була в 2014 році ?
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20.02.2025 12:13 Відповісти
Була . та комнди не було. була команда банди зрадників : "Жоден танк не повинен виїхати з казарми"
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20.02.2025 12:17 Відповісти
Про танки , які не повинні виіхати говорила Юлія Тимошенко !!
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20.02.2025 12:19 Відповісти
таку позицію прийняло РНБО та Турчінов її виконав. чи якосиь по другому було? ану розкажи
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20.02.2025 12:22 Відповісти
"таку позицію прийняло РНБО та Турчінов її виконав" ..... а як інакше потрібно було Турчинову робити - "ми тут порадилися і я вирішив ?" . Твоя логіка досить оригінальна.
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20.02.2025 12:40 Відповісти
"Була"

ти в ній служив? готовий був воювати? мав зброю, техніку, бронік, забезпечення, БК ?
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20.02.2025 12:20 Відповісти
служив тому так і кажу
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20.02.2025 12:23 Відповісти
Не брешіть , бо перевірити можна
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20.02.2025 12:32 Відповісти
фантазер квартальний. На ту армію в 14-му без сліз глянути не можна було. Волонтери їм хіба труси не возили.
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31.03.2025 14:51 Відповісти
Хто в нас міністром оборони до 2014 року був не пригадаєте часом - ось пригадайте тоді і зрозумієте шо армія була тіко на папірі ( звісно кацап буде думати про міць української армії - хоча це було риторичне запитаннячко ).
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20.02.2025 12:23 Відповісти
"армія була тіко на папірі " розкажіть звідки в вас така інформація ?
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20.02.2025 12:27 Відповісти
чим відвоювали Славянськ, Маріуполь?
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20.02.2025 12:29 Відповісти
То було до до того часу поки кацапи свої регулярні війська не ввели . Якби не ввели до все би закінчилося а так маємо те шо маємо .
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20.02.2025 12:53 Відповісти
Коли в Криму почалося і коли відбивали Маріуполь - напевно все це відбувалося в один і той самий тиждень ?
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20.02.2025 12:58 Відповісти
А чим відвоювали Славянськ, Маріуполь?
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20.02.2025 12:17 Відповісти
То було до до того часу поки кацапи свої регулярні війська не ввели . Якби не ввели до все би закінчилося а так маємо те шо маємо .
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20.02.2025 12:20 Відповісти
Це вже було набагато пізніше !!
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20.02.2025 12:21 Відповісти
В Крим зайшло 10 "зелених чоловічків" з перевіркою реакціїї України, а ми всрались, та слухали Меркельшу ( тількі не стрілять). А треба було ******* по будівлі де засіли терористи і навіть завали потім не розбирати.
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20.02.2025 12:56 Відповісти
В Криму було десятки тисяч кацапів на базах + кацапи додатково перекинули війська - так було у в нашому Всесвіті . А у вашому паралельному Всесвіті мож і було десять чогось там
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20.02.2025 13:03 Відповісти
Тільки вони до пори не збирались носа висовувати, бо "їх там нема" Дали б відсіч тим прибульцям- розвідникам, то сиділиб ти війська і далі по казармах, а ми здали (а може продали) Крим
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20.02.2025 13:22 Відповісти
Чим і ким ви збиралися "тиснути" в 2014-му?
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20.02.2025 12:14 Відповісти
Пісюном по роялю можна було тиснути і тільки ,
без арміі в Украіні !!

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20.02.2025 12:17 Відповісти
А где вы видели , чтобы четырежды уклонист, плагиаторщик, бо сляммзил у https://youtu.be/y9pJ2FlfW44 "дрочуны-братья и пиано 87 год" тему наярить елду о рояль, да в армию пошел. В оригинале, в конце ролика братьям дрочунам конферансье брезгует подать руку... А заре, чи то люды подурiлы, новоиспеченному брату руку со всех сторон подают... а он елдой по роялю, а он по роялю, дурбентий.
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20.02.2025 13:12 Відповісти
освіжи мозок

На засіданні РНБО 28 лютого 2014 р., як відомо, коли розглядалося питання відсічі "зеленим чоловічкам" (тоді, всього-на-всього лише) у Криму, а у повітрі вже були літаки із десантниками, готовими висадитися на півострові та здійснити зачистку цих "зелених чоловічкіів", взяти під охорону ВР Криму та ін., перемогла лінія Юлі Тимошенко, котра на вирішальному засіданні РНБО заявила, відповідно до https://mil.in.ua/uk/povna-versiya-stenogramy-zasidannya-rnbo-vid-28-lyutogo-2014-roku/ стенограми: "Жоден танк не повинен виїхати з казарми", а як же ж, "русскіє" - то ж "братья".

Літаки розвернули назад. Надалі вищим командуванням, керівництвом України саботувалося намагання наших військових у Криму вчинити збройний опір.
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20.02.2025 12:20 Відповісти
Іл 76 який збили кацапи в 2014 році памятаєте ( Луганськ ) - те саме було би з тими літаками .
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20.02.2025 12:41 Відповісти
Що ж, "освіжу" ваш мозок, якщо вже так просите...
Ваш коментар - "треба було за Крим у 2014 боротися , та додиснути Донецька".
Ще раз спитаю - чим "дотискати" зібрався, воїн? Не було у нас тоді армії, яку можна було б протиставити кацапській регулярній. Чи може ти з тих, хто досі вірить про зброю з воєнторга та трактористів-шахтарів? Тоді все стає зрозумілим
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20.02.2025 12:44 Відповісти
умнік скажи чим відвоювали Славянськ, Маріуполь? чи то біла не Українська армія?
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20.02.2025 12:47 Відповісти
А Слов'янськ відвоювали? Нагадай мені, "умнік", куди подівся Гіркін? І скільки часу його нікчемна банда сиділа у місті?
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20.02.2025 13:07 Відповісти
За Крим і донбасс треба було боротися до 2014. Шляхом українізації. Але не агресивної, а м'якої, повільної і невідворотної.
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20.02.2025 12:41 Відповісти
Назвіть мені журнал на компютерну тематику року так 2010 на українській мові ? Чи може Плейбой в нас виходив на українській ?
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20.02.2025 13:08 Відповісти
Уточнюйте--повномасштабну в 2022 гому .
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20.02.2025 13:05 Відповісти
всі колишні такі розумні ! моя колишня теж .
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20.02.2025 12:00 Відповісти
Хоче повернутися?
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20.02.2025 12:15 Відповісти
як ви дізнались ?
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20.02.2025 12:20 Відповісти
Вона порозумнішала та усвідомила, що втратила своє щастя, хіба ні?
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20.02.2025 12:59 Відповісти
я теж порозумнішав за цей час . і усвідомив що щастя просто не було . було використання для власного комфорту . краще жити одному ніж з людиною яка може зрадити , покинути, зробити підлість в любий момент .
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20.02.2025 13:28 Відповісти
Йдеться не про Вас, а про колишню дружину. Мабуть вона шкодує про минулий комфорт
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20.02.2025 13:41 Відповісти
звісно що шкодує . тільки як казала моя бабуся поїзд поїхав і електричка пішла ! хай шукає того хто створить їй комфорт .
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20.02.2025 15:27 Відповісти
це звернення до хворого в псіх лікарні
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20.02.2025 12:00 Відповісти
цікаво якби гітлєру хтось почав розказувати що євреї це просто погані але все ж таки люди а не слуги сатани він би передумав будувати газові камери?
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20.02.2025 12:01 Відповісти
для мене загадка.
чому гітлер так ненавидів євреїв?
чому ердоган так ненавидить вірмен та курдів?
чому плєшива кремлядь так ненавидить українців?

але, я чітко розумію, чому зневажаю, гидую кацапів.
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20.02.2025 12:10 Відповісти
євреїв ненавидів не тільки гітлєр.
окрім того до євреїв не тільки ненависть а і відраза присутня у багатьох европейських державах.
просто після того як адольф перестарався некошерно говорить про євреїв погано і вони цим скористалися так що залізли на шию всім.
дойшло до того що творять геноцид палестинцям.
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20.02.2025 12:17 Відповісти
Дело в том, что госпожа Шизофрения говорит Трампу по другому...
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20.02.2025 12:06 Відповісти
Пенс додав посилання на статтю каналу Foxnews з новиною від 24 лютого 2022...

Трамп в той час був на іншому каналі - Pornohub...
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20.02.2025 12:08 Відповісти
Американська політична еліта в афігє від нового рудого віника.
Так вам і треба. Невже не можна було висунути на праймеріз когось більш адекватного а освіченого.
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20.02.2025 12:09 Відповісти
Нікі Хейлі?
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20.02.2025 12:19 Відповісти
Вона хоча б була за надання нам допомоги, а Трампон ніколи не приховував своє відношення до нас. Тому я не розумію, чому зараз так всі дивуються його ставленню до нас.
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20.02.2025 12:26 Відповісти
Дивуються мабуть не всі. Виборці Трампа в США пишаються своїм вибором, анонсованими змінами, які практично лише тільки починаються в США, але вже активно блокуються через судову систему країни.
Анонси команди Трампа у зовнішній політиці, стосовно припинення війни в Україні, зовні виглядають, як наміри співпраці з агресором, грубий та образливий тиск на жертву агресії та Європу проголошенням вимог, які вочевидь неможливо здійснити. Хіба що частково. Мету анонсів можна розуміти по-різному, зовсім протилежним чином. У війні виграє той, кому вдається обманути ворога, нанести ворогу нищівні ураження, коли ворог їх не чекає.
США продовжують надавати військову допомогу, ЗСУ отримує послуги Старлінк, і це не слова. Не забуваймо про це, будемо емоційно обережні і вдячні всім партнерам, хто нам допомагає.
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20.02.2025 13:07 Відповісти
продовжують завдяки байдену. І то все можуть змінити
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21.02.2025 01:36 Відповісти
Американська політична еліта, це хто? Друзі та співучасники P.Diddy?
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20.02.2025 12:29 Відповісти
Ні, друзі та співучасники П. Бздідді - це американська аполітична піздота.
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20.02.2025 12:35 Відповісти
писдів трамп що не говорив з ****** до та після виборів.
два ***** вже давно домовилися про розподіл України...
ЄС зрозуміли це кілька днів тому, і через це збираються та щось вирішують.
а боневтік, чи його пісдєс які потужні менеджери, на чолі з єрмаком,
викинувши в ЗМІ обставини перемовин та моменти які в жодному разі не можна було публікувати,
обісравши трампа, людину з завищеною самооцінкою але дуже впливову людину
насрали самі собі, своєму боневтіку і хер би з ними якби вони не насрали Україні!!!!!
але *******, з ким прийшов з тимпіду не розуміє, що прийшов він не з тими......
і вони досі його та нас підставляють.
от лиш запитання.
це його тупість, чи спланоавані дії. і відповідь на це, дуже важлива.
бо якщо тупість, то ідіотів треба звільняти
як що план, то треба арештовувати за підрив всього що можна
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20.02.2025 12:11 Відповісти
Заява Пенса не тільки для трампа, це зроблено для світової громадскості, правильно Пенс зробив, треба публічно демонструвати безсоромну брехню трампа і путіна.
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20.02.2025 12:13 Відповісти
Розумні люди добре розуміють , що відбувається в Украіні ,
що таке срюський мир , і воєнний злочинець прутін !!
А дурні підспівують окупанту за дуже солідну мзду на свою користь 😡
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20.02.2025 12:15 Відповісти
Пане, давно хочу за вами ошибку исправить: какой сруцкий мир? Правильно - СРУЦКИЙ МИГ. Киев же его породил, Киев его и отпоет.
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20.02.2025 13:16 Відповісти
В чате Цензора в основном -мужчины
Мне всегда казалось,что женщины придают большое значение СЛОВАМ
А мужчины обращают внимание - на дела
Так вот напомню вам, мужчины
Трамп и и в свой первый срок говорил много хороших слов про путина
Но при этом отдал приказ на уничтожение вагнеровцев в Сирии
И их там ******....ЛИ по полной
Минимум человек 300 тогда вернули частями в черных пакетах
Трамп очень хитрый и циничный
А такие люди ,как правило, говорят одно - а делают другое
А еще Трамп - злопамятный
Он помнит - как сидел на краешке стула перед путиным
И помнит свой импичмент
По милости Зеленского
И он отомстит - обоим
Вот увидите...
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20.02.2025 12:16 Відповісти
Це все фантазія.
Дивився я стрім з одним із "тих" , так от їх США попередили, що в такий час будуть бомбить. І вони пішли. Все.
Звідки взялися ці "триста спартанців "
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20.02.2025 12:20 Відповісти
хочеш дивитись на справи? дивись: післа розвалу вагнерівців в сирії трамп посрався з Меттісом і невдовзі звільнив.
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20.02.2025 12:33 Відповісти
Правильно сделал Трамп
Сделал вид перед путиным
Что он к этому не причастен
Но вы же не дурак
Понимаете - надеюсь
Что без приказа Трампа кацапов бы НЕ *********
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20.02.2025 12:36 Відповісти
тобто по-вашому трамп продемонстрував, шо не здатен взяти відповідальність за застосування сили, а ладен звалити цю відповідальність на когось іншого? на того, хто виконував свої обов'язки і захистив своїх людей? і все це перед обличчям людей, які більше всього цінують і розуміють саме силу? серйозно? і це ваш найвеличнійвшивий лідер?
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20.02.2025 14:49 Відповісти
В армии есть генерал
А есть солдат
И генералу ,возможно, не хочется посылать солдата на смерть
Но он пошлёт ,когда будет необходимость
Мэттис - министр обороны
Он выполнил приказ своего генерала
А потом генерал его отстранил
Возможно, Мэттис не доволен
Но такова селяви
Люди в большой политике умеют держать удар
Переживать потрясения
Поэтому они - НА ВЕРШИНЕ ВЛАСТИ
А вы - никто в политике
И просто пишите в чате
Каждому - свое....
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20.02.2025 15:03 Відповісти
"У Гєгєля нашлі зєрно, у Фєйєрбаха - матєрію. Посадят обоіх. Вот увідіте" (с)
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20.02.2025 12:34 Відповісти
я думаю Трампу все одно..., в нього просто потік свідомості..., йому треба просто казати щось образливе та беззмістовне, щоб не витримали нерви, а потім сказати - ми намагались, а людина виявилась невдячною..., просто щоб якось виправдати свій провал..., навіть останньому довбодятлу зрозуміло, що рашка не збирається йти ні на які мирні перемовини...
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20.02.2025 12:18 Відповісти
Вы зря НЕДООЦЕНИВАЕТЕ Трампа
Он всю Европу раком поставил
А он президент всего месяц
Байден мерсикал 4 года
А Трамп дал по голове
И все забегали
А как забегает крысы на Банковой !
А ведь им пока только пальчиком пригрозили
А потом прилетит по голове
И я так этого жду!!!!!!!!!!!
Чтобы дали по голове Мафии зеленского
И поставили МАФИЮ ЗЕЛЕНСКОГО РАКОМ!!!!!
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20.02.2025 12:47 Відповісти
ви хвора
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21.02.2025 01:37 Відповісти
Трамп - урод и враг Украины
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20.02.2025 12:21 Відповісти
У трампа як і в х. уйла - чорне це біле. Покидьки й бариги завжди порозуміються.
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20.02.2025 12:29 Відповісти
У трампа жертва - це агресор, ***** - миротворець, а гроші, які були інвестовані в американську економіку вкрали українці.
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20.02.2025 12:50 Відповісти
Та зробіть йому імпічмент
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20.02.2025 12:57 Відповісти
трампу (як і зєлєнскаму єрмака) щось доводити - марна трата часу. Там тільки куля в лоба допоможе
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20.02.2025 13:25 Відповісти
Те шо пропонуєте це те саме шо сісти з шулером за картярский стіл . І це ше не все - всі присутні при цьому би знали добре шо відбувається але , але би просили шоб ми не звертали увагу шо шулер махлює бо в шулера граната за пазухою ну і бабоси шулер дає заробити присутнім .
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20.02.2025 14:58 Відповісти
Чувак просто виконує кремлівські методички. Чи через рожеві окуляри не видно було хто такий Трамп?
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20.02.2025 16:04 Відповісти
 
 