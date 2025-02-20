Колишній віцепрезидент США Пенс - Трампу: Не Україна починала цю війну
Колишній віцепрезидент США Майк Пенс розкритикував заяви американського президента Дональда Трампа та підкреслив, що повномасштабне вторгнення в Україну розпочала саме Росія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в дописі Пенса у соцмережі Х.
"Пане Президенте, не Україна "починала" цю війну. Росія розпочала неспровоковане та жорстоке вторгнення, забравши сотні тисяч життів. Дорога до Миру повинна будуватися на правді", - йдеться в дописі.
Також Пенс додав посилання на статтю каналу Foxnews з новиною від 24 лютого 2022 року з заголовком: "Росія вторглася в Україну, здійснивши найбільшу атаку у Європі з часів Другої світової війни".
Заяви Трампа про рейтинг Зеленського
Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.
Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.
Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.
Раніше Президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".
Будь ласка, зачекайте...
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І прийняли рішення теж "паржать", адже "хуже нє будєт"...
ти в ній служив? готовий був воювати? мав зброю, техніку, бронік, забезпечення, БК ?
без арміі в Украіні !!
На засіданні РНБО 28 лютого 2014 р., як відомо, коли розглядалося питання відсічі "зеленим чоловічкам" (тоді, всього-на-всього лише) у Криму, а у повітрі вже були літаки із десантниками, готовими висадитися на півострові та здійснити зачистку цих "зелених чоловічкіів", взяти під охорону ВР Криму та ін., перемогла лінія Юлі Тимошенко, котра на вирішальному засіданні РНБО заявила, відповідно до https://mil.in.ua/uk/povna-versiya-stenogramy-zasidannya-rnbo-vid-28-lyutogo-2014-roku/ стенограми: "Жоден танк не повинен виїхати з казарми", а як же ж, "русскіє" - то ж "братья".
Літаки розвернули назад. Надалі вищим командуванням, керівництвом України саботувалося намагання наших військових у Криму вчинити збройний опір.
Ваш коментар - "треба було за Крим у 2014 боротися , та додиснути Донецька".
Ще раз спитаю - чим "дотискати" зібрався, воїн? Не було у нас тоді армії, яку можна було б протиставити кацапській регулярній. Чи може ти з тих, хто досі вірить про зброю з воєнторга та трактористів-шахтарів? Тоді все стає зрозумілим
чому гітлер так ненавидів євреїв?
чому ердоган так ненавидить вірмен та курдів?
чому плєшива кремлядь так ненавидить українців?
але, я чітко розумію, чому зневажаю, гидую кацапів.
окрім того до євреїв не тільки ненависть а і відраза присутня у багатьох европейських державах.
просто після того як адольф перестарався некошерно говорить про євреїв погано і вони цим скористалися так що залізли на шию всім.
дойшло до того що творять геноцид палестинцям.
Трамп в той час був на іншому каналі - Pornohub...
Так вам і треба. Невже не можна було висунути на праймеріз когось більш адекватного а освіченого.
Анонси команди Трампа у зовнішній політиці, стосовно припинення війни в Україні, зовні виглядають, як наміри співпраці з агресором, грубий та образливий тиск на жертву агресії та Європу проголошенням вимог, які вочевидь неможливо здійснити. Хіба що частково. Мету анонсів можна розуміти по-різному, зовсім протилежним чином. У війні виграє той, кому вдається обманути ворога, нанести ворогу нищівні ураження, коли ворог їх не чекає.
США продовжують надавати військову допомогу, ЗСУ отримує послуги Старлінк, і це не слова. Не забуваймо про це, будемо емоційно обережні і вдячні всім партнерам, хто нам допомагає.
два ***** вже давно домовилися про розподіл України...
ЄС зрозуміли це кілька днів тому, і через це збираються та щось вирішують.
а боневтік, чи його пісдєс які потужні менеджери, на чолі з єрмаком,
викинувши в ЗМІ обставини перемовин та моменти які в жодному разі не можна було публікувати,
обісравши трампа, людину з завищеною самооцінкою але дуже впливову людину
насрали самі собі, своєму боневтіку і хер би з ними якби вони не насрали Україні!!!!!
але *******, з ким прийшов з тимпіду не розуміє, що прийшов він не з тими......
і вони досі його та нас підставляють.
от лиш запитання.
це його тупість, чи спланоавані дії. і відповідь на це, дуже важлива.
бо якщо тупість, то ідіотів треба звільняти
як що план, то треба арештовувати за підрив всього що можна
що таке срюський мир , і воєнний злочинець прутін !!
А дурні підспівують окупанту за дуже солідну мзду на свою користь 😡
Мне всегда казалось,что женщины придают большое значение СЛОВАМ
А мужчины обращают внимание - на дела
Так вот напомню вам, мужчины
Трамп и и в свой первый срок говорил много хороших слов про путина
Но при этом отдал приказ на уничтожение вагнеровцев в Сирии
И их там ******....ЛИ по полной
Минимум человек 300 тогда вернули частями в черных пакетах
Трамп очень хитрый и циничный
А такие люди ,как правило, говорят одно - а делают другое
А еще Трамп - злопамятный
Он помнит - как сидел на краешке стула перед путиным
И помнит свой импичмент
По милости Зеленского
И он отомстит - обоим
Вот увидите...
Дивився я стрім з одним із "тих" , так от їх США попередили, що в такий час будуть бомбить. І вони пішли. Все.
Звідки взялися ці "триста спартанців "
Сделал вид перед путиным
Что он к этому не причастен
Но вы же не дурак
Понимаете - надеюсь
Что без приказа Трампа кацапов бы НЕ *********
А есть солдат
И генералу ,возможно, не хочется посылать солдата на смерть
Но он пошлёт ,когда будет необходимость
Мэттис - министр обороны
Он выполнил приказ своего генерала
А потом генерал его отстранил
Возможно, Мэттис не доволен
Но такова селяви
Люди в большой политике умеют держать удар
Переживать потрясения
Поэтому они - НА ВЕРШИНЕ ВЛАСТИ
А вы - никто в политике
И просто пишите в чате
Каждому - свое....
Он всю Европу раком поставил
А он президент всего месяц
Байден мерсикал 4 года
А Трамп дал по голове
И все забегали
А как забегает крысы на Банковой !
А ведь им пока только пальчиком пригрозили
А потом прилетит по голове
И я так этого жду!!!!!!!!!!!
Чтобы дали по голове Мафии зеленского
И поставили МАФИЮ ЗЕЛЕНСКОГО РАКОМ!!!!!