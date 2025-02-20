Партія Фінляндії зняла з виборів кандидатку, яка назвала Україну "частиною Росії"
"Національна коаліційна партія" Фінляндії виключила з регіонального виборчого списку в провінції Сатакунта кандидатку Йоханну Тур'я, яка назвала Україну "частиною Росії".
Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.
Голова регіонального осередку партії Антті Ахонен сказав: "Причина зняття кандидата - відсутність довіри".
За його словами, Тур'я також є кандидаткою на муніципальних виборах у Порі. Партійне відділення у Порі також ухвалить відповідне рішення.
Вона сама виявила бажання стати кандидатом від партії, і перевірка не виявила жодних порушень.
"Ми спробували зв'язатися з Тур'єю, щоб вона розповіла, що стоїть за її коментарями. Однак вона нам не відповіла", - зазначив Ахонен.
Він наголосив, що позиція партії щодо війни в Україні залишається чіткою та незмінною – політична сила підтримує оборонну боротьбу українського народу.
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хай вдихне сповна, рузьке дух.
Твої права у демократії закінчуються там, де вони порушують права інших людей.
Тим більше - що ту фашистку не за грати кинули, а просто зняли з виборів від конкретної партії, бо її висловлювання суперечать базовим партійним принципам. Якщо ти висуваєшся від партії - ти маєш поділяти її принципи, це ж аксіома, бо який тоді сенс у партіях?
Питання у тому, що немає у вас такого права висуватися кандидатом від якоїсь партії без згоди цієї партії.
І так, якщо ваші власні гасла протирічать гаслам партії - ви не маєте висуватися від цієї партії.
Якщо він прийматиме участь у повторних виборах, то набере вже не 25%, а всі 40, то й більше.
Вона хоч своїх співвітчизників і країну повіями не вважає,як зє!