Партія Фінляндії зняла з виборів кандидатку, яка назвала Україну "частиною Росії"

"Національна коаліційна партія" Фінляндії виключила з регіонального виборчого списку в провінції Сатакунта кандидатку Йоханну Тур'я, яка назвала Україну "частиною Росії".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

Голова регіонального осередку партії Антті Ахонен сказав: "Причина зняття кандидата - відсутність довіри".

За його словами, Тур'я також є кандидаткою на муніципальних виборах у Порі. Партійне відділення у Порі також ухвалить відповідне рішення.

Вона сама виявила бажання стати кандидатом від партії, і перевірка не виявила жодних порушень.

"Ми спробували зв'язатися з Тур'єю, щоб вона розповіла, що стоїть за її коментарями. Однак вона нам не відповіла", - зазначив Ахонен.

Він наголосив, що позиція партії щодо війни в Україні залишається чіткою та незмінною – політична сила підтримує оборонну боротьбу українського народу.

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