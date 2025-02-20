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Партія Фінляндії зняла з виборів кандидатку, яка назвала Україну "частиною Росії"

У Фінляндії зняли з виборів кандидатку за скандальну фразу про Україну

"Національна коаліційна партія" Фінляндії виключила з регіонального виборчого списку в провінції Сатакунта кандидатку Йоханну Тур'я, яка назвала Україну "частиною Росії".

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на Yle.

Голова регіонального осередку партії Антті Ахонен сказав: "Причина зняття кандидата - відсутність довіри".

За його словами, Тур'я також є кандидаткою на муніципальних виборах у Порі. Партійне відділення у Порі також ухвалить відповідне рішення.

Вона сама виявила бажання стати кандидатом від партії, і перевірка не виявила жодних порушень.

"Ми спробували зв'язатися з Тур'єю, щоб вона розповіла, що стоїть за її коментарями. Однак вона нам не відповіла", - зазначив Ахонен.

Він наголосив, що позиція партії щодо війни в Україні залишається чіткою та незмінною – політична сила підтримує оборонну боротьбу українського народу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінляндія підтримує Україну всіма можливими засобами, - Стубб

Автор: 

росія (66478) Фінляндія (1339)


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Топ коментарі
+20
русофобія Фіннів варта поваги
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20.02.2025 12:35 Відповісти
+15
походу, "тест на Україну" вже стає тестом на адекватність..
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20.02.2025 12:37 Відповісти
+10
оперативно сработали,всего 3 слова и политическая карьера в финлядии завершена,теперь только в Членинград пить,в питере пить)
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20.02.2025 12:36 Відповісти
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русофобія Фіннів варта поваги
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20.02.2025 12:35 Відповісти
І не русо (а мокше-монголи), і не фобія (а презирство, як до лайна). Дурнуватий термін, яким засрали інтернет всякі "зєлєнскіє" і "трампи"
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20.02.2025 13:22 Відповісти
оперативно сработали,всего 3 слова и политическая карьера в финлядии завершена,теперь только в Членинград пить,в питере пить)
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20.02.2025 12:36 Відповісти
"Дурна голова язику спокою не дає...".
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20.02.2025 14:55 Відповісти
то, відправити її в карелію на виправні роботи, на п'ять років.
хай вдихне сповна, рузьке дух.
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20.02.2025 12:36 Відповісти
До речі -- не по темі, але: Фінська Карелія чудова. Люблю ті землі! 💙🇫🇮
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20.02.2025 12:47 Відповісти
Снять это хорошо, но теперь надо отправить её либо на лечение в психушку, либо на исправление в тюрьму.
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20.02.2025 12:37 Відповісти
походу, "тест на Україну" вже стає тестом на адекватність..
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20.02.2025 12:37 Відповісти
Цей тест, до речі, зеленський завалив повністю, ще до 2019 року.
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20.02.2025 12:56 Відповісти
Ні, це тест на демократію і свободу слова. Якими в "демократичній" Європі вже давно, навіть, не пахне.
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20.02.2025 13:06 Відповісти
..в принципі, розумію, цей ваш, відчай, **********, малоросов-ждунів і жлобів-заробітчан..
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20.02.2025 13:16 Відповісти
Тобто - на думку нумерного бота - заперечення реальності і пітдримка московсько-фашиської пропаганди - це демократія, а протидія цій пропаганді - "це пахне демократією"?
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20.02.2025 13:20 Відповісти
Демократія - це право кожного висловлювати свою думку. Чи ти за совок?
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20.02.2025 13:22 Відповісти
Демократія - це влада більшості, а не право казати що хош.
Твої права у демократії закінчуються там, де вони порушують права інших людей.
Тим більше - що ту фашистку не за грати кинули, а просто зняли з виборів від конкретної партії, бо її висловлювання суперечать базовим партійним принципам. Якщо ти висуваєшся від партії - ти маєш поділяти її принципи, це ж аксіома, бо який тоді сенс у партіях?
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20.02.2025 13:26 Відповісти
Тобто, я не маю право порушувати права "інших людей", а мої права "інші люди" можуть порушувати? Який сенс у партіях? Прийти до влади під гаслами і обіцянками, які хоче чути отара. Не більше. А якщо партія вже у владі, то на отару їй вже пох.
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20.02.2025 14:05 Відповісти
Ні, інші люди теж не можуть порушувати.
Питання у тому, що немає у вас такого права висуватися кандидатом від якоїсь партії без згоди цієї партії.
І так, якщо ваші власні гасла протирічать гаслам партії - ви не маєте висуватися від цієї партії.
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20.02.2025 15:09 Відповісти
Тобі з "ВнутріМКАДдя" видно?...
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20.02.2025 14:57 Відповісти
А зараз треба перевірити її доходи та звідки вони.
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20.02.2025 12:38 Відповісти
ось країна в якій я хочу побувати ! гарні закони в дії . не те що Україна допустила до виборів блазня, який не один раз насміхався і принижував її
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20.02.2025 12:38 Відповісти
Хочеш побудувати совок, в якому всі мають дотримуватись "генеральної лінії партії"? Чому ж ви його тоді критикуєте, якщо мрієте знов побудувати?
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20.02.2025 13:08 Відповісти
Якщо людина йде на вибори від партії, а не є самовисуванцем - людина має розділяти базові партійні принципи, бо вона представляє цю партію.
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20.02.2025 13:22 Відповісти
Як і навіщо ту людину приймали в партію, якщо вона не розділяє її принципів?
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20.02.2025 13:25 Відповісти
Бо людина не видавала, що не розділяє принципів партії. Коли людина висловилась, що вона не розділяє ці принципи - з нею попрощалися.
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20.02.2025 13:27 Відповісти
русофобія фіннів скоро перевищить русофобію стерненка.
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20.02.2025 12:39 Відповісти
Фінам-відправте її запарєбрік в радную говєнь...
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20.02.2025 12:41 Відповісти
в данном случаи поребрик єто Питер...а Питер єто вам не Усть ***** сізранская к сожалению)Единственный город до 2014 где в кацапстане хотел побывать
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20.02.2025 12:48 Відповісти
Если не был, то откуда знаешь, шо не усть-*****? )
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20.02.2025 13:59 Відповісти
Підворіття там так само засцяні та засрані... Я там був і бачив...
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20.02.2025 14:59 Відповісти
Якби ж так румуни зі своїм фашистом зробили...
Якщо він прийматиме участь у повторних виборах, то набере вже не 25%, а всі 40, то й більше.
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20.02.2025 12:43 Відповісти
с куяли такие екзит полы_?)
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20.02.2025 12:49 Відповісти
Там теж є свої Зєленськи!
Вона хоч своїх співвітчизників і країну повіями не вважає,як зє!
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20.02.2025 12:50 Відповісти
Звідки ви знаєте? Вивчали біографію тої істоти?
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20.02.2025 12:58 Відповісти
Свідок існуваня і висловів істоти зє починаючи з "молодых регионов".
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20.02.2025 13:09 Відповісти
Кандидатку, а не партію. Питання: а чи виключила партія зі своєї позиції це твердження? Бо інший кандидат може це не озвучувати, але мати на увазі.
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20.02.2025 12:52 Відповісти
У финнов хорошая память....А будет еще лучше
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20.02.2025 13:06 Відповісти
У нас роками таких не те що знімали з виборів, їх ще нагороджували та призначали на державні посади
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20.02.2025 13:15 Відповісти
Добре зробили що лади шпіца. Ще би штраф з 20000 євро і місяць тюряги. Бо якщо продовжувати її логіку, то і Фінляндія була частиною кацапської імперії, яка ввійшла у передсмертні сіпання.
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20.02.2025 13:22 Відповісти
Йоханна = Иванна
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20.02.2025 14:17 Відповісти
Ось такі фінські політики нам подобаються. Все, що лізе з кацапії, має бути знищене!

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20.02.2025 15:25 Відповісти
 
 