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З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Конгрес США виділив для підтримки України приблизно $183 млрд. Це значно менше, ніж заявляв Трамп, - "Голос Америки"

Допомога США Україні

Дані США не підтверджують твердження президента США Дональда Трампа щодо витрат на Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки" з посиланням на дані міжвідомчої наглядової групи.

Як підтвердив Пентагон, із цієї суми $65,9 млрд спрямовано безпосередньо на військову допомогу Україні, а ще $3,9 млрд залишаються невитраченими. Крім того, близько $58 млрд було використано в США на розвиток американської оборонної промисловості. Ці кошти витрачалися на заміну старого озброєння, переданого Україні, новим, а також на виробництво нової зброї для Києва.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно повідомив, що загальні витрати на війну з Росією оцінюються приблизно в $320 млрд.

"З них $120 млрд - це ми, народ України, платники податків, і $200 млрд - Сполучені Штати та Євросоюз. Це вартість зброї. Це збройовий пакет - $320 млрд", - зауважував Зеленський.

Водночас Трамп стверджував, що Сполучені Штати витратили на $200 млрд, ніж Європа, та що Україна зобов’язалася повернути кошти Європі, тоді як США "не отримають нічого".

За даними Кільського інституту світової економіки, ЄС, Велика Британія, Ісландія, Норвегія та Швейцарія загалом виділили близько $140 млрд на допомогу Україні, тоді як загальний обсяг американської допомоги (військової, гуманітарної та фінансової) становить приблизно $120 млрд.

Експертка Ради з міжнародних відносин у справах Європи Ліана Фікс також спростувала заяву Трампа, наголосивши, що його цифра не відповідає дійсності.

Нагадаємо,  раніше Трамп заявив, що США вже виділили Україні близько $350 мільярдів допомоги, втім відсутність звітності стосовно використання цих коштів викликає занепокоєння.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС планує надати Україні пакет військової допомоги на 6 млрд євро, - Politico

Автор: 

допомога (8490) США (23618) Трамп Дональд (6321)


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Топ коментарі
+21
рудий донні озвучує те, що йому надиктовує його друг "владімір" @уйло
нахіба донні відомості Конгресу та якоїсь там міжвідочмчої групи?
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20.02.2025 12:44 Відповісти
+13
Щоб ви розуміли, трумп, він ********
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20.02.2025 12:45 Відповісти
+9
Мене забавляє що всі чомусь думають що Тампон задумав якусь хитру многоходовочку і кожне його слово це хитрий хід щоб перемогти *****. А не задумувались що Тампон просто тупий старий ************ ціль якого догодити ***** і розвалити всю Західну цивілізацію?
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20.02.2025 12:49 Відповісти
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рудий донні озвучує те, що йому надиктовує його друг "владімір" @уйло
нахіба донні відомості Конгресу та якоїсь там міжвідочмчої групи?
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20.02.2025 12:44 Відповісти
А фулі.. Просто закруглив до приємливої для його апетита цифри.
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20.02.2025 12:54 Відповісти
Що Україна - я вчора підписав угоду з Маском про передачу мені (трампу) всіх корисних копалин Марса...
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20.02.2025 13:12 Відповісти
Трамп хоче корисні копалини, тому і суму задирає, яку Україна має ними компенсувати...
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20.02.2025 13:07 Відповісти
Трамп ничего не заявляет, за него это делает ШИЗОФРЕНИЯ...
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20.02.2025 12:44 Відповісти
Щоб ви розуміли, трумп, він ********
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20.02.2025 12:45 Відповісти
котра там година у вашингтоні?
коли трамп проснеться, перший указ на сьогодні: припинити фінансування "голоса америки"!
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20.02.2025 12:45 Відповісти
...спочатку вийде в "Х" і вчергове "понесе хуртовину"
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20.02.2025 12:58 Відповісти
Рижому ідіоту пофіг сказав стотищпятсот трильйонів значить так і було. Воно тупе маразматичний нарцис.
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20.02.2025 12:45 Відповісти
Ой та годі вам, вже всі зрозуміли, що всі ті цифри трамп бере з своєї хворої уяви і вони кожного разу різні. Думаю через тиждень трамп відповість, що ми повинні йому трильйон, який сша просрали в афганістані за 20 років !
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20.02.2025 12:45 Відповісти
Я все чекаю - коли Трамп вимагатиме від росії повернути ленд-ліз виданний ссср на Другу світову?
Хто підкаже дату?
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20.02.2025 13:14 Відповісти
тоді ж коли подляки запитають руських за смоленск.
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21.02.2025 01:22 Відповісти
тобто 66 млрд ,а не 500 про які бреше рудий дурень . треба йому яку кличку дати бо худоба без клички не добре .
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20.02.2025 12:46 Відповісти
Це той "Голос Америки", який Маск закрити збирається, бо його у світі більше ніхто не слухає?
Ну так, якщо він подібні речі каже, то нащо він такий Маску з Трампом треба?
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20.02.2025 12:48 Відповісти
Справді, якщо так піде далі, то незабаром Штати сидітимуть на голці "рашатудей"
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20.02.2025 13:26 Відповісти
Stop trumping me! - перестань мене дурити! (С) 2025.
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20.02.2025 12:48 Відповісти
Мене забавляє що всі чомусь думають що Тампон задумав якусь хитру многоходовочку і кожне його слово це хитрий хід щоб перемогти *****. А не задумувались що Тампон просто тупий старий ************ ціль якого догодити ***** і розвалити всю Західну цивілізацію?
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20.02.2025 12:49 Відповісти
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20.02.2025 12:51 Відповісти
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20.02.2025 13:24 Відповісти
Навряд чи він хоче догодити *****. Просто він хоче стати як *****. А те, що по ходу розвалиться Західна цивілізація - то таке.
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20.02.2025 13:00 Відповісти
його ціль відірвати росію від Китаю, він про це вже не раз говорив, він це буде робити будь-яким способом. Як будуть жити українці далі після його угод з ******, Трампу все рівно, бо вони за океаном.
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20.02.2025 13:01 Відповісти
Не смішіть. Скоріше навпаки він здає Європу Китаю. Його дружбани Орбан і Фіцо чуть не живуть в Китаї. Орбан Вугорщину вже підклав під Китай. Трамп пропонував Україні стати китайською колонією. Всі інші факти також за те що Тампон працює на Китай і проти Європи
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20.02.2025 13:13 Відповісти
А самому під цей шумок стати першим диктатором Америки.
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20.02.2025 13:08 Відповісти
Путлерська ***** вже відсотки накинула на байденівський подарунок🤬
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20.02.2025 12:53 Відповісти
я підозрюю, що точні цифри взагалі не цікавлять Трампа..., що йому росіяни сказали, то він й повторює..., правда це чи ні, яка різниця, його читають його виборці, для яких Трамп це і є статистика...
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20.02.2025 12:57 Відповісти
187 миллиардов - это ВВП УКРАИНЫ за год!!!!!!!!!!!!!!!!!!
То есть целый год можно жить на американские деньги, ни хрена не делая
Какими надо быть неблагодарными тварями
Чтобы плевать в колодец - из которого пьешь!!!
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20.02.2025 12:58 Відповісти
Ну да, ничего не делая, и не жить, а воевать
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20.02.2025 14:01 Відповісти
Сразу видно ,что вы не видели столицу Украины во время войны
Роскошные авто
Рестораны
Бутики
Все сытые, очень хорошо одетые
И все это на АМЕРИКАНСКИЕ ДЕНЬГИ
Заберет завтра Трамп ДЕНЬГИ
И пенсионеры начнут по мусоркам продукты искать
Как это всегда бывает во время войны
Так ,как живет Киев во время войны
Не жила ни одна столица во время войны
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20.02.2025 14:05 Відповісти
Vizhu tozhe samoje v otnoshenjii ukrainskih bezhencev u nas v Germanjii. Njeudjivitjeljno, chto ~70% njemcev imejut seijchas otricatjeljnoje otnoshenjije k ukrainskim bezhencam (oij, izvinjitje, k boijcam bataljona 'Monako'...).
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20.02.2025 15:02 Відповісти
А кто захочет оплачивать коррупцию в воюющей стране
Коррупцию невиданных масштабов!
Немцы экономят на всем
У них зимой в домах нет температуры 23 градуса
Как в моей киевской квартире
Это мы так экономим?
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20.02.2025 15:05 Відповісти
мені цікаво, ви розумово відстала дура, чи на зарплаті??
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21.02.2025 01:24 Відповісти
Ukrainci, tak vedj eto VASHA voijna, voijna za Ukrainu, a nje Amerikanskaja za USA!
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20.02.2025 14:57 Відповісти
Да вы уже там определитесь, а то шарманку заело разные звуки издает
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20.02.2025 13:00 Відповісти
Ну так почему зеледент не объяснил это министру финансов США при личной встрече? Не его царский уровень принимать каких-то там заокеанских министров?
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20.02.2025 13:01 Відповісти
65,9 плюс 58 це 123. Звідки 183 в заголовку, жодної такої цифри в тексті нема?
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20.02.2025 13:03 Відповісти
Вони самі не вірно рахують
Всі БІЛІ в сумі 177млрд, з яких Україні 110млрд включаючи майбутні поставки.
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20.02.2025 13:06 Відповісти
А може, діду якось медкомісію допомогти пройти?
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20.02.2025 13:05 Відповісти
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20.02.2025 13:05 Відповісти
Там ще менше. Багато зброї було старої і під утилізацію. Тобто вони нам доплатити за це мали, а записали повну ціну. Частина грошей пішла на поповнення ресурсів армії США.
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20.02.2025 13:05 Відповісти
А шо Маскаль ще не розігнав «Голос Гамерики»?
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20.02.2025 13:06 Відповісти
Скоро проснеться США

Та Венсу прийдеться розбиратись з заявами політиків ЕС
Поки не заявляли, що це не правда
тільки "обливають брудом", та "перегинають планку"
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20.02.2025 13:09 Відповісти
Рудий на кожному кроці, як не брехне то не дихне. А $58 млрд використали на виробництво нової зброї для США але списали на Україну. Стару якби не передали Україні, то прийшлось би утилізувати і на утилізацію витратити не малі кошти.
Чув якось по радіо, що витрати на переміщення американського контингенту в Європі після повномаштабного вторгнення також списали на допомогу Україні.
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20.02.2025 13:12 Відповісти
Зеленський каже на 100 млрд меньше. Де гроші, хтось стирив?
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20.02.2025 13:14 Відповісти
Акції ЗСУ мають рости швидше за біткоїн
https://www.youtube.com/watch?v=h35ARMpqh-s
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20.02.2025 13:15 Відповісти
Ето же двє большиє разніци, як кажуть в Одесі.
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20.02.2025 13:18 Відповісти
Рудік Трампов- ,це кідала та афєріст і нічого дивного в тому немає,що воно хотіло розвести ЗЄльониша приблизно ще на 167 лярдиків пєндосовских дєнюг.Хоча це абсолютно не означає,що осатанєлая банда ЗЄльоного не погріла рученята на цій фін.допомозі...
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20.02.2025 13:19 Відповісти
Трамп - це не Америка. Схоже, Америка сама в ах...є від нього, але думаю, скоро йому дадуть це чітко зрозуміти.
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20.02.2025 13:21 Відповісти
у нас немає цього часу
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21.02.2025 01:25 Відповісти
І там про поворотні кошти? Як Велика Америка вибрала прєзіка - імбіцила?
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20.02.2025 13:38 Відповісти
Трамп-це американське *****!
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20.02.2025 13:47 Відповісти
Конгрес США виділив для підтримки України приблизно $183 млрд. ... - "Голос Америки"
Джерело: https://censor.net/ua/n3536897

Велика Британія, Ісландія, Норвегія та Швейцарія загалом виділили близько $140 млрд на допомогу Україні
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А если сюда добавить помощь от Германии, Польши, Франции, Италии, Испании, Нидерландов, Дании и ряда других стран, то окажется, что США пасут задних и занимаются только тем, что надувают щеки и гоняют понты.
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20.02.2025 14:13 Відповісти
Та не може цього бути... Ху. ло й трамп ніколи не брешуть. То Святі месії. То завжди бреше Зеленский.
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20.02.2025 14:17 Відповісти
Знов не "проканало" у старого шахрая...
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20.02.2025 14:29 Відповісти
Так є різниця 180 мільярдів з яких понад третину залишились в США для відновлення виробництва і 350 мільярдів доларів що заявляє рудий невіглас ? і жодних заперечинь від нашої влади ,єдине що "найвеличнішого" зачепило низький рейтинг.До речі для рудого головне що тепер він не сяде у вязницю ,адже на ньому висіло 27 кримінальних справ які обєднали в 4, це для нього до скону хватило,тепер всі справи закрито.
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20.02.2025 15:02 Відповісти
До США і так відношення перед обережністю у всьому світі,так з приходом Трампа до влади таке відчуття буде поширюватися.
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20.02.2025 15:17 Відповісти
Це як віддати куму стару,напівіржаву(але ще робочу) машину вартість якої умовно 2000 долларів,а собі купити новеньку за 10 000 долларів.А потім розказувати всім шо ти подарував куму тачку за 10 000 доларів.😁
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20.02.2025 19:15 Відповісти
 
 