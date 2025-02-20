З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Конгрес США виділив для підтримки України приблизно $183 млрд. Це значно менше, ніж заявляв Трамп, - "Голос Америки"

Дані США не підтверджують твердження президента США Дональда Трампа щодо витрат на Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки" з посиланням на дані міжвідомчої наглядової групи.

Як підтвердив Пентагон, із цієї суми $65,9 млрд спрямовано безпосередньо на військову допомогу Україні, а ще $3,9 млрд залишаються невитраченими. Крім того, близько $58 млрд було використано в США на розвиток американської оборонної промисловості. Ці кошти витрачалися на заміну старого озброєння, переданого Україні, новим, а також на виробництво нової зброї для Києва.

Президент України Володимир Зеленський нещодавно повідомив, що загальні витрати на війну з Росією оцінюються приблизно в $320 млрд.

"З них $120 млрд - це ми, народ України, платники податків, і $200 млрд - Сполучені Штати та Євросоюз. Це вартість зброї. Це збройовий пакет - $320 млрд", - зауважував Зеленський.

Водночас Трамп стверджував, що Сполучені Штати витратили на $200 млрд, ніж Європа, та що Україна зобов’язалася повернути кошти Європі, тоді як США "не отримають нічого".

За даними Кільського інституту світової економіки, ЄС, Велика Британія, Ісландія, Норвегія та Швейцарія загалом виділили близько $140 млрд на допомогу Україні, тоді як загальний обсяг американської допомоги (військової, гуманітарної та фінансової) становить приблизно $120 млрд.

Експертка Ради з міжнародних відносин у справах Європи Ліана Фікс також спростувала заяву Трампа, наголосивши, що його цифра не відповідає дійсності.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що США вже виділили Україні близько $350 мільярдів допомоги, втім відсутність звітності стосовно використання цих коштів викликає занепокоєння.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС планує надати Україні пакет військової допомоги на 6 млрд євро, - Politico