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Прем’єр Іспанії Санчес відвідає Україну 24 лютого

Прем’єр Іспанії Педро Санчес анонсував візит до України

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес анонсував свій візит до України 24 лютого 2025 року

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"У понеділок я буду в Києві, щоб підтвердити підтримку Іспанією української демократії та президента Володимира Зеленського", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Європейська комісія у повному складі відвідає Україну наступного тижня. Вони візьмуть участь у заходах, пов'язаних з третьою річницею повномасштабного вторгнення РФ до України.

Також резидент Литви Гітанас Науседа планує відвідати Україну напередодні третіх роковин повномасштабного вторгнення РФ.

Читайте: Зеленський не поїхав до Саудівської Аравії, щоб не легітимізувати переговори США і РФ, - Reuters

Прем’єр Іспанії Педро Санчес анонсував візит до України

Автор: 

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Беготня тудым-сюдым продолжается.
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20.02.2025 12:48 Відповісти
бабуся Європі прокинулася і почала швиденько дріботіти
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20.02.2025 12:53 Відповісти
Ще один «перманентний» відвідувач України. Вони наче всі згадали, що таке фашизм так конкурують між собою, хто швидше приїде.
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20.02.2025 13:03 Відповісти
Гарна новина.
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20.02.2025 13:22 Відповісти
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20.02.2025 13:47 Відповісти
 
 