Прем’єр Іспанії Санчес відвідає Україну 24 лютого
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес анонсував свій візит до України 24 лютого 2025 року
Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"У понеділок я буду в Києві, щоб підтвердити підтримку Іспанією української демократії та президента Володимира Зеленського", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялось, що Європейська комісія у повному складі відвідає Україну наступного тижня. Вони візьмуть участь у заходах, пов'язаних з третьою річницею повномасштабного вторгнення РФ до України.
Також резидент Литви Гітанас Науседа планує відвідати Україну напередодні третіх роковин повномасштабного вторгнення РФ.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Well 13
показати весь коментар20.02.2025 12:48 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Lekaren U Hada
показати весь коментар20.02.2025 12:53 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Izira
показати весь коментар20.02.2025 13:03 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Frenk Rex
показати весь коментар20.02.2025 13:22 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Сергей Гусаченко #510886
показати весь коментар20.02.2025 13:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль