Прем’єр Іспанії Санчес відвідає Україну 24 лютого

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес анонсував свій візит до України 24 лютого 2025 року

Про це він повідомив у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"У понеділок я буду в Києві, щоб підтвердити підтримку Іспанією української демократії та президента Володимира Зеленського", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялось, що Європейська комісія у повному складі відвідає Україну наступного тижня. Вони візьмуть участь у заходах, пов'язаних з третьою річницею повномасштабного вторгнення РФ до України.

Також резидент Литви Гітанас Науседа планує відвідати Україну напередодні третіх роковин повномасштабного вторгнення РФ.

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