Думаю, цьогоріч ми прийдемо до режиму припинення вогню, - Буданов

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає можливим досягнення режиму припинення вогню в Україні у 2025 році.

Про це він заявив в інтерв'ю журналісту Ейнулли Фатуллаєву, передає Цензор.НЕТ.

"Це парадоксальна ситуація. Попри те, що стартові позиції сторін діаметрально протилежні, на скільки це можливо. Водночас я думаю, що цьогоріч ми прийдемо до режиму припинення вогню. На скільки це буде довго та ефективно, це інше питання. Але те, що це відбудеться, думаю, що це відбудеться", - сказав Буданов.

За словами очільника ГУР МО, для цього є велика кількість складових.

Раніше ЗМІ повідомляли, щоадміністрація президента США Дональда Трампа хоче домогтись угоди про припинення вогню в Україні до Великодня (20 квітня).

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