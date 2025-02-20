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Думаю, цьогоріч ми прийдемо до режиму припинення вогню, - Буданов

У 2025 році буде режим припинення вогню. Заява Буданова

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає можливим досягнення режиму припинення вогню в Україні у 2025 році.

Про це він заявив в інтерв'ю журналісту Ейнулли Фатуллаєву, передає Цензор.НЕТ.

"Це парадоксальна ситуація. Попри те, що стартові позиції сторін діаметрально протилежні, на скільки це можливо. Водночас я думаю, що цьогоріч ми прийдемо до режиму припинення вогню. На скільки це буде довго та ефективно, це інше питання. Але те, що це відбудеться, думаю, що це відбудеться", - сказав Буданов.

За словами очільника ГУР МО, для цього є велика кількість складових.

Раніше ЗМІ повідомляли, щоадміністрація президента США Дональда Трампа хоче домогтись угоди про припинення вогню в Україні до Великодня (20 квітня).

Також читайте: Воєнний стан не скасують після домовленостей про припинення вогню, - "слуга народу" Веніславський

Автор: 

Буданов Кирило (502) припинення вогню (301)


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Топ коментарі
+20
буданов де баканов
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20.02.2025 13:00 Відповісти
+18
А припиняти де будемо, не у Ялті з філіжанкою кави? Цей тиждень "тиждень п...здабола"? З кожного кутка різного роду ідіоти "вєщают ах....єтітєльниє історії".
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20.02.2025 13:03 Відповісти
+17
Каву в Криму п'є.
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20.02.2025 13:01 Відповісти
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Мы должны прийти прежде всего к победе!!!
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20.02.2025 13:00 Відповісти
Сидячи на дивані нікуди ти не прийдеш.
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20.02.2025 13:16 Відповісти
Ну да, тебе то оно из Англии виднее, кто где сидит..
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20.02.2025 14:02 Відповісти
Зараз квартальні напружаться і викотять вам "пабєду", тільки виглядатиме вона так, як той пожований вєлік "Україна" який Зелінський "повертав" під регіт шлунків...
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20.02.2025 13:19 Відповісти
А вам кто поведает о победе? Видимо скабеева с соловьёвым?
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20.02.2025 14:06 Відповісти
Куйню якусь мелеш, хлопче...
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20.02.2025 14:20 Відповісти
Комедія, у вузьких колах відома, як метафора...
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20.02.2025 14:39 Відповісти
Дякую кеп, я хоч філологічний кинув, але не по причині неуспішності
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20.02.2025 15:10 Відповісти
Всегда пожалуйста. Если что, обращайся.
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20.02.2025 15:16 Відповісти
К победе мы можем прийти только передохнув- перегруппировавшись! Так что нам припинення вогню выгодно как стороне на данный момент (я надеюсь временно) проигрывающей.
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20.02.2025 13:23 Відповісти
К победе можно прийти разными путями а прекращение огня нам как минимум не помешает.
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20.02.2025 14:07 Відповісти
и я о том же.
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20.02.2025 15:16 Відповісти
буданов де баканов
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20.02.2025 13:00 Відповісти
Каву в Криму п'є.
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20.02.2025 13:01 Відповісти
Якщо менший, то служить в СБУ, а старший - адвокат в Полтаві. Всі на місці.
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20.02.2025 13:02 Відповісти
боданов, чому путін живий?
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20.02.2025 14:34 Відповісти
тому що не знає де баканов
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20.02.2025 14:47 Відповісти
На яких умовах буде припинення вогню - бо Трамп шось як з ланцюга зірвався
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20.02.2025 13:02 Відповісти
А припиняти де будемо, не у Ялті з філіжанкою кави? Цей тиждень "тиждень п...здабола"? З кожного кутка різного роду ідіоти "вєщают ах....єтітєльниє історії".
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20.02.2025 13:03 Відповісти
Інфа від арестовича-гордона
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20.02.2025 13:03 Відповісти
бАданга знову вангує...
Аспірант, політолог, гадалка (на півставки)
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20.02.2025 13:04 Відповісти
Сто відсотків от тільки каву допʼю і відразу на потяг Сімферополь Ковель на празнувагні до Києва..
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20.02.2025 13:05 Відповісти
замінити вогонь.. немає чим..
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20.02.2025 13:07 Відповісти
Гадалка на жаб'ячому слизу нагадала про себе
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20.02.2025 13:07 Відповісти
Припинення вогню = капітуляція.
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20.02.2025 13:07 Відповісти
Саме так! Тільки війна! До останнього....
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20.02.2025 13:17 Відповісти
Продовжуйте воювати.
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20.02.2025 13:34 Відповісти
Можна, Кирило, вже завтра закінчить, якщо станемо на коліна перед Богом, як на Майдані
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20.02.2025 13:08 Відповісти
Такі нісенітниці вас заспокоюють?
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20.02.2025 13:15 Відповісти
Муданов з промовою це як Зє- з гундосиком
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20.02.2025 13:08 Відповісти
Дочекаємося припинення вогню,а потім усі дружно з Буданою, попремо в Ялту пити чорний кохве...
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20.02.2025 13:09 Відповісти
Нам треба не припинення вогню, після якого війна може розпочатись знову колись у майбутньому, а справедливий і стабільний мир з повагою до кордонів і виплатою всіх репарацій і компенсацій. Тому прагнути до швидкого завершення війни не варто, це дуже шкідливо для України, Європи, США і всього світу.
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20.02.2025 13:09 Відповісти
Дійсно, треба воювати якнайдовше, щоб загинуло ще більше українців і втратили ще більше територій.
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20.02.2025 13:19 Відповісти
Якщо не воювати зараз - то росія може у майбутньому напасти на НАТО, а Європа поки що не готова до війни. За 8-10 років такими темпами в м'ясних штурмах міст-мільйонників Дніпра, Харкова і Одеси росія вже вичерпає свій мобілізаційний потенціал і вже не зможе загрожувати світу в найближчі 30 років.
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20.02.2025 13:32 Відповісти
Зміни методичку - в чому різниця між "...Якщо не воювати зараз...." - "до останнього" - нічим, ні буде на цій землі жити українобангладешець... Як не змінюй слова все йде до знищення України....
Друге запитання чим воювати? - бракованими мінами, снарядами, формою?????
"....м'ясних штурмах..." - вся ваша суть по "збереженню України"....
"..... росія вже вичерпає свій мобілізаційний потенціал...." - це новий анекдот ви круче аристовича-два-три тижні
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20.02.2025 13:43 Відповісти
"Ми " ? З вашою "дипломатією " ага припините . Йшли би ви десь ,подалі від нас .
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20.02.2025 13:09 Відповісти
Да уже проходили кофе в Крыму где вместо кофе высадили спецуру и слили ради твоего трепа. Языком треплеи хуже агента Люси два ноля семерка фром юэсей
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20.02.2025 13:10 Відповісти
Пустозвон, а якже Крим?
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20.02.2025 13:10 Відповісти
Открыл Америку, вы придурки привели к катастрофе, развели коррупцию на помощи для ЗСУ. Сейчас вас пустят под нож, но пострадает из-за вас вся Украина
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20.02.2025 13:10 Відповісти
Не вірте цьому провокатору, ні до якого припинення вогню цього року на жаль Україна не прийде, хіба за умови надання великої кількості зброї та виходу на свої загальновизнані кордони!
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20.02.2025 13:10 Відповісти
Як ти в Польщі збираєшся вийти на загальновизнані українські кордони? Хіба що на західні?
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20.02.2025 13:20 Відповісти
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20.02.2025 13:57 Відповісти
Вилізло. Щось довго його не було.
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20.02.2025 13:18 Відповісти
Черговий прогноз будванги
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20.02.2025 13:18 Відповісти
Буданга проснувся. Вже всі, з кожної праски трублять, і тут Будангу осяяло!
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20.02.2025 13:21 Відповісти
Містер Очевидність.
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20.02.2025 13:25 Відповісти
Операція в Криму, в якій він брав участь, провалилась. Під час захоплення групи вбили російського офіцера. Росіяни помстились, вбили всіх, крім нього. Замах на його життя виявився невдалим. В інтерв'ю арестовичу казав, що справи вагнерівців не було. Чи можна йому вірити?
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20.02.2025 13:33 Відповісти
Після здачі всієї Донецької області може так і буде
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20.02.2025 13:36 Відповісти
Тобі треба думати як вбити всіх ворогів України, а не про перемир'я
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20.02.2025 14:07 Відповісти
То і на це літо можна бронювати апартамент у Криму? Бо я вже три роки поспіль бронював а передплата не повертається... Але я ВІРУЮ, бо абсурдно!
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20.02.2025 14:10 Відповісти
- Думаю, скоро путін помре.
-Думаю, скоро у кацапів закінчаться ракети.
-Думаю, скоро будемо пити каву в Ялті...
Точно думаєш, що кажеш?
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20.02.2025 14:17 Відповісти
До звільнення Криму чи після? Чи так само як буданов звільнив Крим раніше?
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20.02.2025 16:00 Відповісти
 
 