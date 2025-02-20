Думаю, цьогоріч ми прийдемо до режиму припинення вогню, - Буданов
Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов вважає можливим досягнення режиму припинення вогню в Україні у 2025 році.
Про це він заявив в інтерв'ю журналісту Ейнулли Фатуллаєву, передає Цензор.НЕТ.
"Це парадоксальна ситуація. Попри те, що стартові позиції сторін діаметрально протилежні, на скільки це можливо. Водночас я думаю, що цьогоріч ми прийдемо до режиму припинення вогню. На скільки це буде довго та ефективно, це інше питання. Але те, що це відбудеться, думаю, що це відбудеться", - сказав Буданов.
За словами очільника ГУР МО, для цього є велика кількість складових.
Раніше ЗМІ повідомляли, щоадміністрація президента США Дональда Трампа хоче домогтись угоди про припинення вогню в Україні до Великодня (20 квітня).
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Друге запитання чим воювати? - бракованими мінами, снарядами, формою?????
"....м'ясних штурмах..." - вся ваша суть по "збереженню України"....
"..... росія вже вичерпає свій мобілізаційний потенціал...." - це новий анекдот ви круче аристовича-два-три тижні
-Думаю, скоро у кацапів закінчаться ракети.
-Думаю, скоро будемо пити каву в Ялті...
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