Сили Оборони України відновили положення у Лисівці на Донеччині. Ворог окупував Свердлікове у Курській області, - DeepState. КАРТА

Російські загарбники окупували Свердлікове у Курській області та мають просування біля населених пунктів у Покровському та Волноваському районах.Як

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики DeepState.

"Сили Оборони України відновили положення у Лисівці. Ворог окупував Свердлікове, а також просунувся біля Дачного, Зеленого Поля та Бурлацького", - йдеться в повідомленні.

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Лисівка





Свердликове



Дачне



Зелене Поле



Бурлацьке