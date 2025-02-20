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Сили Оборони України відновили положення у Лисівці на Донеччині. Ворог окупував Свердлікове у Курській області, - DeepState. КАРТА

Російські загарбники окупували Свердлікове у Курській області та мають просування біля населених пунктів у Покровському та Волноваському районах.Як 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики DeepState.

"Сили Оборони України відновили положення у Лисівці. Ворог окупував Свердлікове, а також просунувся біля Дачного, Зеленого Поля та Бурлацького", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни зменшили інтенсивність боїв на Покровському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Лисівка
Лисівка

Свердликове
Свердликове

Дачне
Дачне

Зелене Поле
Зелене Поле

Бурлацьке
Бурлацьке

Автор: 

Донецька область (8954) бойові дії (4199) Волноваський район (301) Покровський район (746) Зелене Поле (6) Дачне (19) Лисівка (7) Бурлацьке (13) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+12
"Російські загарбники окупували Свердлікове у Курській народній республіці" - так краще...
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20.02.2025 13:21 Відповісти
+8
"Російські загарбники окупували Свердлікове у Курській області" - точно "окупували"?
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20.02.2025 13:12 Відповісти
+1
Наше Свердликово?
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20.02.2025 13:18 Відповісти
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"Російські загарбники окупували Свердлікове у Курській області" - точно "окупували"?
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20.02.2025 13:12 Відповісти
"Російські загарбники окупували Свердлікове у Курській народній республіці" - так краще...
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20.02.2025 13:21 Відповісти
Це був тест на історичну пам'ять і меншовартість.
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21.02.2025 00:15 Відповісти
Існує міжнародне право та офіційно визнаний статус територій (не для кацапів, звісно, але вони мудаки по своїй природі). Тому тут написана нісенітниця.
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21.02.2025 08:03 Відповісти
Тест не пройдено.
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22.02.2025 00:58 Відповісти
Ваші власні "хатєлки" складно вважати тестом. Менше вигадуйте, і життя покращиться.
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22.02.2025 08:29 Відповісти
Яка непереконлива меншовартісна істерика. ))
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22.02.2025 11:04 Відповісти
У вас істерика? Що ж, співчуваю вашому горю
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22.02.2025 11:41 Відповісти
Не лестьте собі - мені якось похрін на ваші меншовартісні конвульсії. ))
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22.02.2025 11:45 Відповісти
Бачу, ваша істерика прогресує. Випийте йаду, може допоможе?
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22.02.2025 11:58 Відповісти
Навряд чи мене цікавить ваш сумний родинний досвід. ))
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22.02.2025 12:01 Відповісти
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22.02.2025 12:12 Відповісти
Можете в мене дозволу не питати - ідіть, куди хочете, мені на вас пох. ))
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22.02.2025 13:11 Відповісти
Наше Свердликово?
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20.02.2025 13:18 Відповісти
не окупував а захопив.
на території росії росіяни є окупантами лише в чечні і то, ті чеченці вже давно здалися, воюють тут.
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20.02.2025 14:18 Відповісти
ну то таке..
це все просто гра... однієї "демократичної" країни з закиритими корлонами, і однієї диктаторської з відкритими кордонами..
- гра життями людей, цивільних, життями та здоровям мужчин.. здебільшого тих, яких наловили ухилянти і замість себе мобілізували....
ну але то таке...
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20.02.2025 19:08 Відповісти
Если сдали Свердликово, то хлопцам в Судже будет херова - угроза окружения
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20.02.2025 21:07 Відповісти
Враг оккупировал Москву! Нужно срочно их оттуда выбивать !
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20.02.2025 23:25 Відповісти
 
 