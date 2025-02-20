Сили Оборони України відновили положення у Лисівці на Донеччині. Ворог окупував Свердлікове у Курській області, - DeepState. КАРТА
Російські загарбники окупували Свердлікове у Курській області та мають просування біля населених пунктів у Покровському та Волноваському районах.Як
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють аналітики DeepState.
"Сили Оборони України відновили положення у Лисівці. Ворог окупував Свердлікове, а також просунувся біля Дачного, Зеленого Поля та Бурлацького", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+12 Luk Viktor
показати весь коментар20.02.2025 13:21 Відповісти Посилання
+8 Ярослав Кийко
показати весь коментар20.02.2025 13:12 Відповісти Посилання
+1 Wlad West
показати весь коментар20.02.2025 13:18 Відповісти Посилання
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на території росії росіяни є окупантами лише в чечні і то, ті чеченці вже давно здалися, воюють тут.
це все просто гра... однієї "демократичної" країни з закиритими корлонами, і однієї диктаторської з відкритими кордонами..
- гра життями людей, цивільних, життями та здоровям мужчин.. здебільшого тих, яких наловили ухилянти і замість себе мобілізували....
ну але то таке...