Чарльз III поспілкувався з лікарями Центру UNBROKEN

Король Сполученого Королівства Чарльз III поспілкувався в форматі відеоконференції з лікарями львівського Центру UNBROKEN.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу закладу, презентував Центр керівник напрямку хірургії Гнат Герич.

Під час розмови, що її організував Букінгемський палац за підтримки Imperial College Healthcare, львівський хірург розповів королю про поточну ситуацію в українській медицині та пов’язані з війною виклики, про створення Національного реабілітаційного центру та опанування нових напрямів і методів. А також – обговорив з Його Величністю співпрацю українських та британських медиків та реалізацію нових спільних проєктів.

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"З початком повномасштабного вторгнення робота хірургів в Україні кардинально змінилася. Ми лікуємо велику кількість поранених бійців з передової, а також мирних жителів, які постраждалих від ракетних обстрілів наших міст, зокрема Львова – найбільшого міста на Заході України. До війни у ​​нас не було спеціальної служби реконструктивної хірургії. Однак, завдяки безцінній підтримці британських хірургів, які приїхали до нас ще на початку вторгнення, щоб поділитися своїм досвідом – ми змогли створити Центр реконструктивної хірургії. А зараз ми вже самостійно виконуємо багато складних реконструктивних операцій, які тривають по 10-15 годин, і допомагаємо відновлювати понівечені війною тіла наших пацієнтів", — сказав під час спілкування з королем Чарльзом III Гнат Герич, керівник хірургічного напрямку Центру UNBROKEN.

Його Величність своєю чергою висловив лікарю щире захоплення командою UNBROKEN:

"Я дуже радий, що наш Імперський коледж має такі ефективні відносини з Центром UNBROKEN. Сподіваюсь, що наше спілкування не порушило ваш робочий процес. Знаю, які ви зайняті та віддані справі. Прошу передати мої найкращі побажання всій вашій команді. Я в захваті від того, що ви робите!".

Відеозустріч з монархом тривала зо пів години. А за кілька днів до неї Центр UNBROKEN та Імперський коледж підписали меморандум про співпрацю в напрямку спільного навчання лікарів та досліджень.

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