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Чарльз III поспілкувався з лікарями Центру UNBROKEN

Король Сполученого Королівства Чарльз III поспілкувався в форматі відеоконференції з лікарями львівського Центру UNBROKEN.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу закладу, презентував Центр керівник напрямку хірургії Гнат Герич.

Король Чарльз III поспілкувався із лікарями Unbroken

Під час розмови, що її організував Букінгемський палац за підтримки Imperial College Healthcare, львівський хірург розповів королю про поточну ситуацію в українській медицині та пов’язані з війною виклики, про створення Національного реабілітаційного центру та опанування нових напрямів і методів. А також – обговорив з Його Величністю співпрацю українських та британських медиків та реалізацію нових спільних проєктів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чарльз III у Сенаті Франції закликав створити нову Антанту: Разом ми непохитні у рішучості, що Україна переможе

"З початком повномасштабного вторгнення робота хірургів в Україні кардинально змінилася. Ми лікуємо велику кількість поранених бійців з передової, а також мирних жителів, які постраждалих від ракетних обстрілів наших міст, зокрема Львова – найбільшого міста на Заході України. До війни у ​​нас не було спеціальної служби реконструктивної хірургії. Однак, завдяки безцінній підтримці британських хірургів, які приїхали до нас ще на початку вторгнення, щоб поділитися своїм досвідом – ми змогли створити Центр реконструктивної хірургії. А зараз ми вже самостійно виконуємо багато складних реконструктивних операцій, які тривають по 10-15 годин, і допомагаємо відновлювати понівечені війною тіла наших пацієнтів", — сказав під час спілкування з королем Чарльзом III Гнат Герич, керівник хірургічного напрямку Центру UNBROKEN.

Король Чарльз III поспілкувався із лікарями Unbroken

Його Величність своєю чергою висловив лікарю щире захоплення командою UNBROKEN:

"Я дуже радий, що наш Імперський коледж має такі ефективні відносини з Центром UNBROKEN. Сподіваюсь, що наше спілкування не порушило ваш робочий процес. Знаю, які ви зайняті та віддані справі. Прошу передати мої найкращі побажання всій вашій команді. Я в захваті від того, що ви робите!".

Король Чарльз III поспілкувався із лікарями Unbroken

Відеозустріч з монархом тривала зо пів години. А за кілька днів до неї Центр UNBROKEN та Імперський коледж підписали меморандум про співпрацю в напрямку спільного навчання лікарів та досліджень.

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Автор: 

Велика Британія (5687) Чарльз III (23)


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Топ коментарі
+13
Тому що його величність не совкодрочер якийсь.
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20.02.2025 13:36 Відповісти
+5
Сопротивление фашистам:
Дания - 6 часов,
Нидерланды - 6 дней,
Бельгия - 8 дней,
Польша - 36 дней,
Франция - 43 дня,
Украина - 11 лет!!!
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20.02.2025 13:31 Відповісти
+4
Надеюсь обговорил с врачами состояние трампа
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20.02.2025 13:49 Відповісти
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Сопротивление фашистам:
Дания - 6 часов,
Нидерланды - 6 дней,
Бельгия - 8 дней,
Польша - 36 дней,
Франция - 43 дня,
Украина - 11 лет!!!
показати весь коментар
20.02.2025 13:31 Відповісти
нормально!
3.14дараси не дочекаються, як кажуть в народі....
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20.02.2025 13:56 Відповісти
А чому лікар не стоїть, а сидить - то ж не Трамп, а Король...!?
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20.02.2025 13:31 Відповісти
Тому що його величність не совкодрочер якийсь.
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20.02.2025 13:36 Відповісти
Надеюсь обговорил с врачами состояние трампа
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20.02.2025 13:49 Відповісти
діагноз на поверхні - навіть без проведення колоноскопії....
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20.02.2025 13:53 Відповісти
Король проводить прес-конференцію не для одного хірурга, а для маси журналістів у залі. Зображення хірурга висвітлюється на великому екрані, і для них, теж. А у хірурга - маленький ноутбук. Щоб стоять перед екраном - йому треба ставить на стіл стілець, а на нього ставить ноутбук.... Король - не наш "Блазень" - він реально дотримується демократичних принципів...
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20.02.2025 14:29 Відповісти
Його Величність Король Карл III є доброю, чуйною людиною, яка надзвичайно добре виконує свою важливу роботу. Боже, храни короля!
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20.02.2025 14:59 Відповісти
Наш бойовий генерал Залужний разом з Королем Чарльзом ІІІ.
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20.02.2025 15:07 Відповісти
 
 