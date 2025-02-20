Рашисти вкрили Нікополь з артилерії: загинули двоє чоловіків, поранено жінку. ФОТОрепортаж
У Нікополі на Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу загинули двоє чоловіків.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Російські загарбники вдарили по місту з важкої артилерії.
"Осколкові поранення отримала 39-річна жінка. Їй надали медичну допомогу, лікуватиметься амбулаторно.
Внаслідок атаки у місті пошкоджені промислове та приватне підприємства, кафе, магазини, гаражі, автівки. Понівечений приватний будинок. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили", - йдеться в повідомленні.
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Игорь Игорев #582421
показати весь коментар20.02.2025 14:53 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
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