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Новини Війна
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Рашисти вкрили Нікополь з артилерії: загинули двоє чоловіків, поранено жінку. ФОТОрепортаж

У Нікополі на Дніпропетровщині внаслідок російського обстрілу загинули двоє чоловіків.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Російські загарбники вдарили по місту з важкої артилерії.

"Осколкові поранення отримала 39-річна жінка. Їй надали медичну допомогу, лікуватиметься амбулаторно.

Внаслідок атаки у місті пошкоджені промислове та приватне підприємства, кафе, магазини, гаражі, автівки. Понівечений приватний будинок. Виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили", - йдеться в повідомленні.

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РФ обстріляла Нікополь 20 лютого 2025 року. Дві людини загинули
РФ обстріляла Нікополь 20 лютого 2025 року. Дві людини загинули
РФ обстріляла Нікополь 20 лютого 2025 року. Дві людини загинули
РФ обстріляла Нікополь 20 лютого 2025 року. Дві людини загинули

Автор: 

війна (1443) обстріл (29575) Нікополь (1264) Дніпропетровська область (3943) Нікопольський район (305) війна в Україні (5022)


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Жодного коментаря, Нікополя наче не існує. Земля пухом загиблим, співчуття рідним близьким.
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20.02.2025 14:53 Відповісти
ни Никополя ни Марганца, всем пох, кстати Никополь по документам ВЕСЬ эвакуирован, тут ноль и пох всем
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20.02.2025 15:05 Відповісти
Де ті документи? Нащо таке постити? Живуть там люди. І базар працює. Або не знаєте, або провокатор.
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20.02.2025 16:33 Відповісти
а по каким документам? ссылку можно?
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20.02.2025 20:21 Відповісти
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20.02.2025 21:37 Відповісти
 
 