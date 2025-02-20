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Новини Фото Війна
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Рашисти атакували сортувальний центр "Укрпошти" у Херсоні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупанти завдали удару по сортувальному центру "Укрпошти" в Херсоні.

Про це повідомив глава компанії Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.

Вчора також окупанти уразили авто "Укрпошти". яке прямувало до Станіслава.

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"Станіслав - невелике містечко на самій лінії фронту на Херсонщині. Тут працює лише Укрпошта, а ворог постійно атакує звичайних цивільних.

Влітку я був там, щоб підтримати нашу команду, яка відновила роботу після того, як фосфорним снарядом було спалено наше відділення. У мене в кабінеті досі зберігаються обпалені марки з того відділення - на згадку. А вчора ворог зробив те саме з нашою автівкою.

Автівка повністю згоріла, водій отримав важкі поранення, але завдяки діям хлопців із ЗСУ та начальника нашого відділення його життя вдалося врятувати. Попри те, що ми годинами чекали можливості його евакуювати - ворожі дрони висіли над місцем ураження", - розповів він.

21-річний водій Єгор перебуває у лікарні. Наразі його життя в безпеці.

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РФ атакувала сортувальний центр Укрпошти в Херсоні
РФ атакувала сортувальний центр Укрпошти в Херсоні
РФ атакувала сортувальний центр Укрпошти в Херсоні
РФ атакувала сортувальний центр Укрпошти в Херсоні

Автор: 

війна (1443) обстріл (29575) Укрпошта (1092) Херсон (3471) Херсонська область (5955) Херсонський район (411) Станіслав (18) війна в Україні (5022)


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***** вібратор для сраки з китаю не діставили, образився
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20.02.2025 10:40 Відповісти
Допоки не буде відповіді по рашиських містах ворог не зрозуміє ,він відчуває свою безкарність.
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20.02.2025 10:44 Відповісти
Варвари ніколи не зміняться, тим більше руські. Вони розуміють тільки силу. Треба палити їх домівки, тоді потроху прийде просвітлення.
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20.02.2025 12:50 Відповісти
Тварюки знищують Херсон бо відчувають, що ніколи його не захоплять.
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20.02.2025 13:28 Відповісти
 
 