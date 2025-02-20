Рашисти атакували сортувальний центр "Укрпошти" у Херсоні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські окупанти завдали удару по сортувальному центру "Укрпошти" в Херсоні.

Про це повідомив глава компанії Ігор Смілянський, інформує Цензор.НЕТ.

Вчора також окупанти уразили авто "Укрпошти". яке прямувало до Станіслава.

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"Станіслав - невелике містечко на самій лінії фронту на Херсонщині. Тут працює лише Укрпошта, а ворог постійно атакує звичайних цивільних.



Влітку я був там, щоб підтримати нашу команду, яка відновила роботу після того, як фосфорним снарядом було спалено наше відділення. У мене в кабінеті досі зберігаються обпалені марки з того відділення - на згадку. А вчора ворог зробив те саме з нашою автівкою.



Автівка повністю згоріла, водій отримав важкі поранення, але завдяки діям хлопців із ЗСУ та начальника нашого відділення його життя вдалося врятувати. Попри те, що ми годинами чекали можливості його евакуювати - ворожі дрони висіли над місцем ураження", - розповів він.

21-річний водій Єгор перебуває у лікарні. Наразі його життя в безпеці.

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