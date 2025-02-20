Мита Трампа можуть спричинити мільярдні втрати для української металургії, - The Independent
Металургійний комбінат "Запоріжсталь" групи "Метінвест" залишається одним із ключових підприємств в Україні, навіть попри щоденні бої всього за 40 км від заводу. Виробництво триває, постачаючи матеріали для військового обладнання та експорту.
Про це повідомляє The Independent, інормує Цензор.НЕТ.
Як пише видання, однак минулого тижня комбінат опинився перед новим викликом - президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпортну сталь та алюміній, що загрожує суттєвими збитками українській металургії.
За даними The Independent, українські урядовці та представники бізнесу були шоковані таким рішенням, адже галузь і без того переживає важкі часи. Після початку повномасштабного вторгнення РФ частка сталеливарної промисловості у ВВП України скоротилася майже вдвічі, а експорт сталі залишається значно нижчим за довоєнний рівень.
"Частка сталеливарної промисловості у валовому внутрішньому продукті України скоротилася майже вдвічі після того, як російські війська увійшли в країну, а експорт сталі зараз значно нижчий за довоєнний рівень. Асоціація української сталі попередила: якщо імпортні мита США набудуть чинності 12 березня, це буде коштувати ослабленій промисловості 2,4 млрд гривень (58 млн доларів) доходів. Уряду ж це буде коштувати 1 млрд гривень (24 млн доларів) податків на рік", - пише видання.
Металургійні підприємства України за останні п’ять років сплатили до бюджету 190 млрд грн ($6,2 млрд). У 2024 році компанії "Метінвест" припало 61% усіх податків галузі. Але якщо американські мита посилять кризу, підприємства можуть зупинитися, що призведе до ще більших втрат.
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вже ніколи не буде обирати кацапську п'яту колону у владу.
а прибуткам, особисто, недоторканому ахметову!
чергова яхта та черговий замок залишиться безхозним.
Загальні податки до бюджету за 2024 рік не перевищують 1 млрд. доларів
Більша частина допомоги США Україні була у вигляді зброї, а не грошей.
І навіть тут не було 60 мільярдів на рік - бо у виділених на 2024 60 мільярдах нібито на Україну - власне на допомогу Україні менше половини, все інше - на поповнення власних запасів зброї США, на програми біженців ( не тільки українців) і тд.
А свої ********** побрехеньки про 60 мільярдів щороку - залиш для свого куратора з Лахти.
Проголосуй ще раз за Зеленського та заспокойся.
А за Зелю я не голосував і не збираюсь, але не не привіт оббрехувати все.
Аха и скупают фубли...
Інша справа що США прилетить кратно більше. Сталеливарну промисловість вони винищили по грунт. За п'ять років її не відновити, без переходу до мобілізований економіці. Чого ніхто ніколи в США не допустить. Але десь через пів року - рік без дешевої сталі і алюмінію почнуть суттєво потерпати автовиробники. Тому повністю впевнений, що старик це по старому навику гоп-стопу і мошенників на довірі удумав. Хто за півроку не поведется, той і платити не буде. А інакше Маск йому покаже що таке бути президентом з мільярдними боргами. А що таке мільярдером, коли цих мільярдів 500