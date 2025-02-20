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Мита Трампа можуть спричинити мільярдні втрати для української металургії, - The Independent

металургія

Металургійний комбінат "Запоріжсталь" групи "Метінвест" залишається одним із ключових підприємств в Україні, навіть попри щоденні бої всього за 40 км від заводу. Виробництво триває, постачаючи матеріали для військового обладнання та експорту.

Про це повідомляє The Independent, інормує Цензор.НЕТ.

Як пише видання, однак минулого тижня комбінат опинився перед новим викликом - президент США Дональд Трамп запровадив 25% мита на імпортну сталь та алюміній, що загрожує суттєвими збитками українській металургії.

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За даними The Independent, українські урядовці та представники бізнесу були шоковані таким рішенням, адже галузь і без того переживає важкі часи. Після початку повномасштабного вторгнення РФ частка сталеливарної промисловості у ВВП України скоротилася майже вдвічі, а експорт сталі залишається значно нижчим за довоєнний рівень.

"Частка сталеливарної промисловості у валовому внутрішньому продукті України скоротилася майже вдвічі після того, як російські війська увійшли в країну, а експорт сталі зараз значно нижчий за довоєнний рівень. Асоціація української сталі попередила: якщо імпортні мита США набудуть чинності 12 березня, це буде коштувати ослабленій промисловості 2,4 млрд гривень (58 млн доларів) доходів. Уряду ж це буде коштувати 1 млрд гривень (24 млн доларів) податків на рік", - пише видання.

Металургійні підприємства України за останні п’ять років сплатили до бюджету 190 млрд грн ($6,2 млрд). У 2024 році компанії "Метінвест" припало 61% усіх податків галузі. Але якщо американські мита посилять кризу, підприємства можуть зупинитися, що призведе до ще більших втрат.

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Автор: 

металургія (1243) мито (1121) втрати (4481)


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Топ коментарі
+7
можуть спричинити мільярдні втрати не для української металургії!
а прибуткам, особисто, недоторканому ахметову!
чергова яхта та черговий замок залишиться безхозним.
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20.02.2025 13:56 Відповісти
+5
Чомусь Трамп кошмаритьсаме Україну а не рассєю...і це досить дивно та незрозуміло...
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20.02.2025 14:07 Відповісти
+3
Так ми ж до США поставляєм лише декілька %
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20.02.2025 14:00 Відповісти
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20.02.2025 13:54 Відповісти
то, нехай їдуть!
вже ніколи не буде обирати кацапську п'яту колону у владу.
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20.02.2025 13:58 Відповісти
можуть спричинити мільярдні втрати не для української металургії!
а прибуткам, особисто, недоторканому ахметову!
чергова яхта та черговий замок залишиться безхозним.
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20.02.2025 13:56 Відповісти
І бюджету України також.
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20.02.2025 14:04 Відповісти
Наш бюджет давно формується із західної допомоги.
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20.02.2025 14:07 Відповісти
Помиляєтесь. Західна допомога зкриває дири у нашому бюджеті, але більша його частина формується к податків.
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20.02.2025 14:09 Відповісти
Америка давала на рік приблизно $60 млрд, ЄС - приблизно $10 млрд.
Загальні податки до бюджету за 2024 рік не перевищують 1 млрд. доларів
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20.02.2025 18:09 Відповісти
Америка за 3 роки дала $31 млрд грошима. Звідки ви ту маячню про 60 мілярдів щорічно відкопали?
Більша частина допомоги США Україні була у вигляді зброї, а не грошей.
І навіть тут не було 60 мільярдів на рік - бо у виділених на 2024 60 мільярдах нібито на Україну - власне на допомогу Україні менше половини, все інше - на поповнення власних запасів зброї США, на програми біженців ( не тільки українців) і тд.
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20.02.2025 19:44 Відповісти
Зеленський сам недавно сказав, що не знає куди 100 ярдів поділися. Вкрали і все
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20.02.2025 19:56 Відповісти
Не бреши. Зеленський казав геть інакше - що Україні ніхто не виділяв 350 мільярдів. І він не знає, кому були виділені ці кошти - до України вони не доходили. Україна отримала від США 31 мільярд грошима і на 67 мільярдів військового спорядження - за 3 роки.
А свої ********** побрехеньки про 60 мільярдів щороку - залиш для свого куратора з Лахти.
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20.02.2025 22:34 Відповісти
Не знаєш що вигадати, щоб ворье відмазати.
Проголосуй ще раз за Зеленського та заспокойся.
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20.02.2025 22:48 Відповісти
Вигадуєш тут саме ти, бо це ти з пальця виссяв 60 мільярдів на рік від США. Тобто ти тупо набрехав.
А за Зелю я не голосував і не збираюсь, але не не привіт оббрехувати все.
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21.02.2025 01:35 Відповісти
))) ..вони ж долари і друкують ..надрукують більше ))
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20.02.2025 14:05 Відповісти
Цікаво, кому сплачуються ці відсотки? Дерборг США - це ж віртуальний борг. Так працює грошова система США - кожен надрукований долар автоматично включається у держборг - тобто - держборг США - це кількість надрукованих доларів по суті. То кому відсотки сплачують? Невже тій сім'ї, яка друкує долари?
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20.02.2025 14:06 Відповісти
Всі спекулянти скидують-продають Долари.

Аха и скупают фубли...
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20.02.2025 14:42 Відповісти
Так ми ж до США поставляєм лише декілька %
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20.02.2025 14:00 Відповісти
Збільшення мита до США створить залишок сировини по глобальному ринку. Ціна спаде по всьому світу. А ще в Європі спад промисловості. І Китай збирається з США та ЄС в мита пограти. Нам полюбому прилетить.
Інша справа що США прилетить кратно більше. Сталеливарну промисловість вони винищили по грунт. За п'ять років її не відновити, без переходу до мобілізований економіці. Чого ніхто ніколи в США не допустить. Але десь через пів року - рік без дешевої сталі і алюмінію почнуть суттєво потерпати автовиробники. Тому повністю впевнений, що старик це по старому навику гоп-стопу і мошенників на довірі удумав. Хто за півроку не поведется, той і платити не буде. А інакше Маск йому покаже що таке бути президентом з мільярдними боргами. А що таке мільярдером, коли цих мільярдів 500
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20.02.2025 14:42 Відповісти
Чомусь Трамп кошмаритьсаме Україну а не рассєю...і це досить дивно та незрозуміло...
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20.02.2025 14:07 Відповісти
Так гопник всегда кошмарит тех, кто послабее
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20.02.2025 14:18 Відповісти
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20.02.2025 14:34 Відповісти
А якщо РНБО збереться і введе санкції проти вашої зажратої Америки!?? А?
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20.02.2025 14:10 Відповісти
Тільки союз країн Європи та України, похоронить путлера та трампа.
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20.02.2025 14:40 Відповісти
Tramp dolzhen zabotjitsja ob Amerikanskoij, a nje ob Ukrainskoij metalurgicheskoij promishljennostji.
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20.02.2025 14:46 Відповісти
Гудок, тебе санкции от одноцветки)))
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20.02.2025 14:49 Відповісти
Тому й пінчучка розпочала цю ганебну кампанію проти американців,ця наволоч повинна бути знищена та розірвана на шмаття разом із кучмою гебнявим підаром
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20.02.2025 15:20 Відповісти
Метінвест треба взагалі зупинити, а рабочих мобілізувати на нуль.
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20.02.2025 15:51 Відповісти
Брехня у стилі трампа. Експорт метала до США і у найкращі часи був незначним.
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20.02.2025 16:02 Відповісти
 
 