Заяви США про мир без сили лише політично посилюють Путіна, - єврокомісар Кубілюс

Заяви Сполучених Штатів про мир без сили свідчать про зміну формули щодо України, проте це може лише посилити диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в інтерв'ю Le Monde, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз американці змінюють формулу, вони говорять спочатку про мир, але без сили, є ризик політично зміцнити Путіна. Я сподіваюся, що американці не зроблять серйозних помилок, але я був би набагато позитивнішим, якби вони домовилися про стратегію миру за допомогою сили із нами, своїми європейськими партнерами, або з G7", - наголосив Кубілюс.

За його словами, зараз же дипломати США рухаються вперед без жодних консультацій, що викликає велику плутанину та емоції в Україні.

"Це мене непокоїть, тому що в українців така ситуація може створити відчуття покинутості з дуже негативними наслідками", - пояснив єврокомісар.

Кубілюс вважає, що західні партнери України повинні бути дуже обережними щодо того, як їхні рішення та слова сприймаються в Україні. Оскільки українці борються, щоб захистити і себе, і Європу.

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