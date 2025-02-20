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Заяви США про мир без сили лише політично посилюють Путіна, - єврокомісар Кубілюс

У Євросоюзі закликали США до миру через силу

Заяви Сполучених Штатів про мир без сили свідчать про зміну формули щодо України, проте це може лише посилити диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в інтерв'ю Le Monde, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз американці змінюють формулу, вони говорять спочатку про мир, але без сили, є ризик політично зміцнити Путіна. Я сподіваюся, що американці не зроблять серйозних помилок, але я був би набагато позитивнішим, якби вони домовилися про стратегію миру за допомогою сили із нами, своїми європейськими партнерами, або з G7", - наголосив Кубілюс.

За його словами, зараз же дипломати США рухаються вперед без жодних консультацій, що викликає велику плутанину та емоції в Україні.

"Це мене непокоїть, тому що в українців така ситуація може створити відчуття покинутості з дуже негативними наслідками", - пояснив єврокомісар.

Кубілюс вважає, що західні партнери України повинні бути дуже обережними щодо того, як їхні рішення та слова сприймаються в Україні. Оскільки українці борються, щоб захистити і себе, і Європу.

Читайте: Коментарі Трампа, у яких він звинуватив Україну у війні, є огидними, - лідер демократів у Сенаті США Шумер

Автор: 

США (23618) Кубілюс Андрюс (59) війна в Україні (5022)


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Схоже , рудий дотриндівся - пішла реакція
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20.02.2025 14:41 Відповісти
Із пустого в порожнє. Дійте вже кінець кінців. Зброя і гроші для виробництва збої.
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20.02.2025 14:46 Відповісти
Як вампір підсилюється від заяв Трампа
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20.02.2025 14:41 Відповісти
Для цього і проводилася, рашистами, інформаційна атака у мережах, у США, щоб переміг Трамп-бите вухо!
А тепер, він має відпрацьовати, допомогу рашистів ! Такі домовленості, патрушев знає....
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20.02.2025 14:49 Відповісти
 
 