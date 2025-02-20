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Європа не може дозволити Росії силою формувати безпековий порядок, - глава МЗС Норвегії Ейде

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що Європа не повинна дозволити Росії змінювати безпековий порядок на континенті силовими методами. 

Про це він повідомив у соцмережі Х за підсумками зустрічі з високою представницею ЄС Каєю Каллас, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не можемо дозволити Росії силою формувати безпековий порядок в Європі. Україна бореться не лише за власне виживання, а й за наші спільні принципи; суверенітет, свобода та верховенство права", - зазначив Ейде.

Він підкреслив, що Норвегія залишатиметься непохитною у своїй підтримці України, продовжуючи допомагати в її боротьбі проти російської агресії.

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Автор: 

безпека (950) Європа (1903) росія (66478)


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Топ коментарі
+3
Вже змогла
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20.02.2025 14:55 Відповісти
+2
Майте свою силу і в рази збільшість допомогу Неньці.
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20.02.2025 14:56 Відповісти
+1
Виявляється, що може.
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20.02.2025 15:04 Відповісти
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20.02.2025 14:55 Відповісти
Майте свою силу і в рази збільшість допомогу Неньці.
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20.02.2025 14:56 Відповісти
Донатил на ЗСУ по мере сил, но это капля в море, так проблему не решить
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20.02.2025 15:07 Відповісти
Виявляється, що може.
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20.02.2025 15:04 Відповісти
"навіщо ти взяв мене без дозволу !" - стогнала Європа під трампоном і пуйлом
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20.02.2025 15:06 Відповісти
І що ж ви зробите? 17-й пакет санкцій накладете, який перед тим ще рік будете обговорювати, щоб бува пуця не зобидився сильно.
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20.02.2025 15:12 Відповісти
ну і де ваші армії тоді бігають? чому не на фронті?
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20.02.2025 15:19 Відповісти
Тепер треба думати, не як запобігти, а як взад запхати. На оті самі кордони-91. Без них Європа підтвердить, що так, безпековий порядок вже переформатовано.
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20.02.2025 15:22 Відповісти
Європа може тільки звиздіти.
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20.02.2025 16:35 Відповісти
 
 