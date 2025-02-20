Європа не може дозволити Росії силою формувати безпековий порядок, - глава МЗС Норвегії Ейде

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що Європа не повинна дозволити Росії змінювати безпековий порядок на континенті силовими методами.

Про це він повідомив у соцмережі Х за підсумками зустрічі з високою представницею ЄС Каєю Каллас, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми не можемо дозволити Росії силою формувати безпековий порядок в Європі. Україна бореться не лише за власне виживання, а й за наші спільні принципи; суверенітет, свобода та верховенство права", - зазначив Ейде.

Він підкреслив, що Норвегія залишатиметься непохитною у своїй підтримці України, продовжуючи допомагати в її боротьбі проти російської агресії.

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