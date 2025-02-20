Україна і міжнародні партнери почали напрацювання рішень для відновлення укриття ЧАЕС, – голова Міндовкілля Гринчук

Україна вже почала консультації з міжнародними партнерами і донорами для відновлення функціонування Арки НБК над енергоблоком №4 ЧАЕС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це розповіла міністерка захисту довкілля і природних ресурсів України Світлана Гринчук.

"Ми спільно з нашими будівельниками, науковцями, конструювальниками, спільно з партнерами, які були залучені тоді до зведення арки, вже почали оцінку технічного стану і напрацювання рішень стосовно того, як ми будемо виходити з ситуації, як ми будемо відновлювати ту функцію арки, заради якої вона взагалі будувалася", - сказала вона в ефірі телеканалу "Рада".

Міністерка зазначила, що поки що важко сказати скільки часу займе ця робота і скільки вона буде коштувати.

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"Це повинна бути капітальна робота, тому що ми всі повинні розуміти, що даний об’єкт має відповідати всім вимогам для того, щоб забезпечувати радіаційну безпеку. Для цього він і будувався, були виконані всі норми. На жаль, тоді не розрахували конструювальники і будівельники, що в нас є сусіди, які можуть атакувати ядерний об’єкт зверху дронами", - зазначила Гринчук.

Удар РФ по саркофагу Чорнобильської АЕС

Нагадаємо, президент Зеленський зранку повідомив, що російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною у ніч на 14 лютого влучив в укриття 4-го енергоблоку Чорнобильської АЕС.

В МАГАТЕ підтвердили удар дроном по захисному саркофагу четвертого блоку Чорнобильської АЕС.

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заперечив, що російські війська атакували Чорнобильську АЕС.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав світову спільноту примусити Росію до миру силовими методами, аби запобігти глобальній катастрофі після удару РФ по ЧАЕС.

Міністр енергетики Герман Галущенко наголосив, що Арка укриття зазнала суттєвих пошкоджень.