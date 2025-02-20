Сибіга обговорив із Келлогом шляхи до справедливого та міцного миру
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся із спецпредставником президента США з питань України і Росії Кітом Келлогом, який перебуває у Києві. Серед іншого обговорили шляхи до всебічного, справедливого та міцного миру.
Про це очільник МЗС України повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
"Я зустрівся з генералом Келлогом, щоб обговорити шляхи до всебічного, справедливого та міцного миру. Я підтвердив готовність України досягти миру силою та нашим баченням необхідних кроків. Я також повторив, що безпека України і "трансатлантики" є неподільними",- наголосив очільник зовнішньополітичного відомства України.
Нагадаємо, що в середу, 19 лютого, до Києва з офіційним візитом прибув спецпредставник США з питань України Кіт Келлог.
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Лячно навіть уявити!
Чи міністр іноземних справ через перекладача спілкується?
У нас на парканах таке пишуть... І про своє, і про інших.
Це ж не привід робити новини з допису якогось бидлана.
В середовищі слухачів - " посидєлі, попі.з.дєлі, разошлісь"...
ото халєпа коли 2 дурних і обідчівих зійшлося, шо трампло, що зе
спочатку завхоз, а вже потім міністр закордонних справ.
знай, свине, своє лігво!