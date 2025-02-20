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Сибіга обговорив із Келлогом шляхи до справедливого та міцного миру

Сибіга провів зустріч із Келлогом

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся із спецпредставником президента США з питань України і Росії Кітом Келлогом, який перебуває у Києві. Серед іншого обговорили шляхи до всебічного, справедливого та міцного миру.

Про це очільник МЗС України повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Я зустрівся з генералом Келлогом, щоб обговорити шляхи до всебічного, справедливого та міцного миру. Я підтвердив готовність України досягти миру силою та нашим баченням необхідних кроків. Я також повторив, що безпека України і "трансатлантики" є неподільними",- наголосив очільник зовнішньополітичного відомства України.

Нагадаємо, що в середу, 19 лютого, до Києва з офіційним візитом прибув спецпредставник США з питань України Кіт Келлог.

Дивіться також: Спецпредставник США Келлог прибув до Києва. ВIДЕО

Автор: 

Сибіга Андрій (546) Келлог Кіт (170)


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Топ коментарі
+4
"Я підтвердив готовність України досягти миру силою"

Що заважає?
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20.02.2025 15:23 Відповісти
+3
Зіцпрєдсєдатєль кєллох, котрий нхя не вирішує. Його функція відволікатилоха (Україну) доки ***** і руде падло ділять Україну.
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20.02.2025 15:29 Відповісти
+2
А от яби не обговорили - шо було б, га?
Лячно навіть уявити!
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20.02.2025 15:24 Відповісти
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"Я підтвердив готовність України досягти миру силою"

Що заважає?
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20.02.2025 15:23 Відповісти
ухiлянтi
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20.02.2025 15:32 Відповісти
Абсолютно вірно. Тому пропоную відкрити кордони і всіх ухилянтів вигнати з країни. Назавжди, позбавивши громадянства. І все, більше вони нікому не заважатимуть. Ні владі, ні патріотам.
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20.02.2025 15:51 Відповісти
А потім послати хлопчиків їх слідами. Як це робили Іван Сірко з ухилянтами свого часу, та Голда Меєр із терористами.
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20.02.2025 17:10 Відповісти
А потім ті хлопчики будуть вищати "а нас за що?", як вже почали вищать тцкуни.
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20.02.2025 19:53 Відповісти
Интересно было бы послушать этот разговор..
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20.02.2025 15:23 Відповісти
А от яби не обговорили - шо було б, га?
Лячно навіть уявити!
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20.02.2025 15:24 Відповісти
Розмовляти, звичайно, треба, але схоже, що це дарма витрачений час.
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20.02.2025 15:25 Відповісти
Ця балаканина з пустого в порожне з потисканням рук вже всім набридла.Досить базікати ,а потрібен конкретний результат.
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20.02.2025 15:27 Відповісти
Келог зрозумів, незважаючи на сільський акцент Сибіги?

Чи міністр іноземних справ через перекладача спілкується?
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20.02.2025 15:27 Відповісти
Я так і не зрозумів, він привіз план трампа чи ні??? Да і повезіть його на фронт щоб він потім розповів трампу що і як і де накоїв путлєр в Україні !!!
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20.02.2025 15:29 Відповісти
Ні, там щось потужніше.....
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20.02.2025 16:18 Відповісти
Ну розкаже і що?
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20.02.2025 15:47 Відповісти
Зіцпрєдсєдатєль кєллох, котрий нхя не вирішує. Його функція відволікатилоха (Україну) доки ***** і руде падло ділять Україну.
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20.02.2025 15:29 Відповісти
Це всім очевидно. Трамп реально якийсь тормоз думає що ****** реднеків в США то тепер весь світ надурити може.
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20.02.2025 15:33 Відповісти
Про це очільник МЗС України https://x.com/andrii_sybiha/status/1892550409996075115 повідомив у соцмережі Х

У нас на парканах таке пишуть... І про своє, і про інших.
Це ж не привід робити новини з допису якогось бидлана.
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20.02.2025 15:29 Відповісти
Я зі своїм дідом-сусідом вчора теж ОБГОВОРИВ шляхи до справедливого та міцного миру, бачу результати однакові.
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20.02.2025 15:34 Відповісти
"ППР - партійно- політічєская работа"
В середовищі слухачів - " посидєлі, попі.з.дєлі, разошлісь"...
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20.02.2025 15:35 Відповісти
тобто після вчорашнього, Зе з Келлогом вже зустрічатись не буде?
ото халєпа коли 2 дурних і обідчівих зійшлося, шо трампло, що зе
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20.02.2025 15:35 Відповісти
все вірно.
спочатку завхоз, а вже потім міністр закордонних справ.
знай, свине, своє лігво!
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20.02.2025 15:40 Відповісти
 
 