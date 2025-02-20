Сибіга обговорив із Келлогом шляхи до справедливого та міцного миру

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся із спецпредставником президента США з питань України і Росії Кітом Келлогом, який перебуває у Києві. Серед іншого обговорили шляхи до всебічного, справедливого та міцного миру.

Про це очільник МЗС України повідомив у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

"Я зустрівся з генералом Келлогом, щоб обговорити шляхи до всебічного, справедливого та міцного миру. Я підтвердив готовність України досягти миру силою та нашим баченням необхідних кроків. Я також повторив, що безпека України і "трансатлантики" є неподільними",- наголосив очільник зовнішньополітичного відомства України.

Нагадаємо, що в середу, 19 лютого, до Києва з офіційним візитом прибув спецпредставник США з питань України Кіт Келлог.

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