Мобілізовані з "Інтерпайпа" отримують повноцінний медичний супровід упродовж служби

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Компанія "Інтерпайп" Віктора Пінчука створила повноцінну патронатну службу, яка опікується не лише екіпіровкою мобілізованих працівників, але й медичним супроводом під час служби, в разі поранення та при поверненні на роботу у статусі ветерана. З 9,5 тисяч працівників "Інтерпайп" у лавах ЗСУ чи інших силових структур служать 1036 людей.

Про організацію роботи такої патронатної служби пише "Українська правда", інформує Цензор.НЕТ.

Так, першим завданням Штабу допомоги мобілізованим і демобілізованим "Інтерпайп" є спорядити бійця і забезпечити йому медичний супровід на фронті. Мобілізованим працівникам видають такмед індивідуального користування (турнікети, бандажі, кровоспинні засоби). стандартизовані аптечки з базовими ліками та індивідуальні аптечки залежно від сезонних і хронічних захворювань."Якщо у людини хвора спина, то для нього компанія купує бронежилет з керамічними пластинами. Якщо алергія – йому відправляють антигістамінні. До кожного індивідуальний підхід", - розповідає Людмила Новак, директорка з комунікацій "Інтерпайп", яка координує напрямок допомоги військовим.

Другий блок медичних питань, якими опікується Штаб "Інтерпайп" - це допомога біцям у разі поранень. За законом, оперувати військових можуть тільки в спеціалізованих закладах. А "Інтерпайп" забезпечує комплексний медичний супровід. Керівниця корпоративної поліклініки особисто веде всіх "своїх" поранених, консультуючи їх та передаючи потрібні ліки. Крім ліків, військові отримують і різні типи медтехніки: крісла колісні, милиці, ортези, адаптивний одяг. В разі важких поранень мобілізовані працівники "Інтерпайп" можуть проходити реабілітацію в національній мережі центрів RECOVERY, заснованій Віктором та Оленою Пінчуками.

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Третій блок - це супровід ветеранів у поверненні до життя в тилу. Наразі в компанії працює понад 165 ветеранів. Усі вони проходять глибокий медичний огляд раз на півроку. Компанія також організовує терапевтичні зустрічі вихідного дня в форматі невеликих груп ветеранів.

"Уся країна – бізнес, соціальна сфера, суспільство – зараз на початку шляху адаптації ветеранів. Щоразу в нашій роботі щось додається, змінюється, залежно від потреб демобілізованих. Ми бачимо, як змінюються люди і тому – це позитивний досвід адаптації, яким ми готові ділитися з іншими", - резюмувала Людмила Новак, директорка з комунікацій та очільниця напрямку роботи з підтримки військових "Інтерпайпу".