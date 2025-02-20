Без підтримки США Україна зможе протриматися проти Росії не довше як пів року, - Le Monde

Останні висловлювання президента США Дональда Трампа про те, що президент України Володимир Зеленський є "диктатором без виборів" змусили українців побоюватися, що військова допомога Штатів незабаром опиниться під питанням з боку нової адміністрації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Le Monde.

Зазначається, що на даному етапі постачання оборонного обладнання в Україну офіційно не постраждало.

"Без американської військової допомоги ми протримаємося пів року. Європа не може замінити американську допомогу", - сказав під час Мюнхенської конференції з безпеки генерал-лейтенант Ігор Романенко, колишній перший заступник начальника Генерального штабу збройних сил України, якого цитує видання.

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Наголошується, що військова допомога США Україні має вирішальне значення для кількох найважливіших сегментів українських операцій.

Так, йдеться про протиповітряну та протиракетну оборону, що включає переважно системи Patriot, розміщених навколо важливих об'єктів інфраструктури та Києва. Для роботи Patriot необхідна велика кількість дорогих ракет-перехоплювачів, які також є американськими.

США також є великим постачальником 155-міліметрових артилерійських снарядів. Ніщо не вказує на те, що німецький гігант Rheinmetall, який є іншим великим виробником цих боєприпасів для України, зможе замінити США.

"Зміни політики США може також вплинути на передачу винищувачів F-16, яка нещодавно розпочалася, а також на всю підтримку, що надається в плані обміну розвідданими", - додає Le Monde.

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Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

19 лютого президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".