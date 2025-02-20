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Новини Допомога Україні
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Без підтримки США Україна зможе протриматися проти Росії не довше як пів року, - Le Monde

Допомога США Україні

Останні висловлювання президента США Дональда Трампа про те, що президент України Володимир Зеленський є "диктатором без виборів" змусили українців побоюватися, що військова допомога Штатів незабаром опиниться під питанням з боку нової адміністрації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Le Monde.

Зазначається, що на даному етапі постачання оборонного обладнання в Україну офіційно не постраждало.

"Без американської військової допомоги ми протримаємося пів року. Європа не може замінити американську допомогу", - сказав під час Мюнхенської конференції з безпеки генерал-лейтенант Ігор Романенко, колишній перший заступник начальника Генерального штабу збройних сил України, якого цитує видання.

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Наголошується, що військова допомога США Україні має вирішальне значення для кількох найважливіших сегментів українських операцій.

Так, йдеться про протиповітряну та протиракетну оборону, що включає переважно системи Patriot, розміщених навколо важливих об'єктів інфраструктури та Києва. Для роботи Patriot необхідна велика кількість дорогих ракет-перехоплювачів, які також є американськими.

США також є великим постачальником 155-міліметрових артилерійських снарядів. Ніщо не вказує на те, що німецький гігант Rheinmetall, який є іншим великим виробником цих боєприпасів для України, зможе замінити США.

"Зміни політики США може також вплинути на передачу винищувачів F-16, яка нещодавно розпочалася, а також на всю підтримку, що надається в плані обміну розвідданими", - додає Le Monde.

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Заяви Трампа про рейтинг Зеленського

Нагадаємо, напередодні Трамп заявив, що в Україні потрібно провести вибори, бо рейтинг довіри до Зеленського впав до 4%.

Станом на першу половину лютого 2025 року 57% українців довіряють президенту Володимиру Зеленському, не довіряють - 37%, йдеться в дослідженні КМІС.

Володимир Зеленський назвав дезінформацією заяви про 4% його рейтингу.

19 лютого президент США Дональд Трамп назвав українського лідера Володимира Зеленського "диктатором без виборів", бо він нібито переконав Америку "витратити на війну 350 млрд доларів".

Автор: 

допомога (8490) США (23618) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+21
Ну, вже більше, ніж три дні. Непогано)
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20.02.2025 17:45 Відповісти
+21
так це не Ле Монде пише ..а якийсь генерал-лейтенант Ігор Романенко
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20.02.2025 17:46 Відповісти
+14
американців на Цензорі ніхто не ображає: більшість із них все ж таки ЗА допомогу Україні

 але трампони гніди кончені !

.
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20.02.2025 18:00 Відповісти
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Браво !!!
Охлос живет эмоциями
А эмоции от кацапских ракет не спасут
Лупите охлос фактажем!
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20.02.2025 22:54 Відповісти
тренд поганий, так.
але, як сказав стерненко, 20 лютого на майдані було гірше.
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20.02.2025 18:17 Відповісти
Наче він там був на майдані 20 лютого.
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20.02.2025 18:51 Відповісти
100 погибших на Майдане более страшно
Чем Маріуполь и Буча?
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20.02.2025 22:57 Відповісти
Очередное вранье.
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20.02.2025 18:20 Відповісти
Повылезало всякое говно пророссийское со своими бредовыми фантазиями.
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20.02.2025 18:21 Відповісти
УКРАИНЦАМ НУЖНО ЕДИНСТВО. . ПОТОМ БУДЕТ И ПОБЕДА И КАПИТУЛЯЦИЯ КРЕМЛЯ. БУДЕТ И ИМПИЧМЕНТ ТРАПМА. ВСЕ БУДЕТ УКРАИНА! а романенко пусть закроет рот. Или пусть идет на фронт. СЛАВА УКРАИНЕ!
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20.02.2025 18:30 Відповісти
Якби зараз поставити Залужного президентом, Генерала Шапталу ГК, Пороха в МЗС, премʼєром Турчинова, в мінфін Ющенка… Війну би мабуть до кінця року виграли точно. А основним напрямком розгрому рашки вважати не так фронт, як глибокі тили.
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20.02.2025 18:36 Відповісти
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20.02.2025 19:20 Відповісти
А если бы в 2019 Порох остался президентом
И войны бы не было
И стояла бы целая Украина
Это как надо ненавидеть Украину
Чтобы выбрать Зеленского
И изуродовать одну из самых прекрасных стран на планете
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20.02.2025 23:00 Відповісти
Побачимо через пів року, але наразі жодних передумов щоб ситуація стала кращою немає
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20.02.2025 18:49 Відповісти
Що там дивитись? Вже була затримка американської домомоги на пів року. Результат - Авдіївка, Вугледар і ще ціла низка населених пунктів.
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20.02.2025 20:16 Відповісти
Зеленский ,видимо, решил пересраться с США
Чтобы снова помощь остановили?
Я все время говорю - Зеленский жаждет продолжения войны
Война - спасает его от тюрьмы
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20.02.2025 23:03 Відповісти
Після красномовних заяв Трампа та його адміністрації ядерна зброя появиться навіть в бушменів в Африці.
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20.02.2025 19:14 Відповісти
чому їм не виставити рахунок по буд. меморандуму??. Що заважає сша використати заморожені кошти агресора??? якими треба бути скотами, щоб за напад на нас повернути кошти росії, а у нас забрати останнє? Але Бог не тімошка
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20.02.2025 19:15 Відповісти
Ну ви й оптимісти. Старлінк вимкнуть - і фсьо.
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20.02.2025 21:25 Відповісти
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