У Конгресі достатньо голосів обох партій, які не дозволять винагородити Путіна, - конгресмен-республіканець Фіцпатрік
Республіканець, член Палати представників Конгресу США Браян Фіцпатрік заявив, що президент України Володимир Зеленський не потребує і не повинен укладати жодних угод, нав'язаних йому будь-якою зовнішньою державою, які не гарантують безпеку і суверенітет українського народу.
Відповідний допис конгресмен опублікував у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
Фіцпатрік заступився за Україну і її президента після останніх заяв президента США Дональда Трампа. Також він висловився проти сумнівів у легітимності Володимира Зеленського як президента, нагадавши, що Зеленський опинився на президентській посаді після перемоги з 73% голосів.
"Ці вибори були визнані ОБСЄ вільними й чесними…У Росії не було таких виборів",- зауважив конгресмен.
Він наголосив, що у Конгресі є достатньо голосів, щоб не допустити винагородження диктатора РФ Володимира Путіна за його незаконну агресію.
"Президент Зеленський і усі перемовники мають знати наступне: у Конгресі США є вирішальна кількість голосів від обох партій в обох палатах, які готові, хочуть і спроможні зробити все можливе, аби комуністичний диктатор Володимир Путін не отримав "винагороди" за своє протиправне вторгнення, гвалтування, викрадення, катування і вбивства українців… Ми маємо використати всі важелі впливу, всі доступні голоси, якими б не були для нас особисті чи політичні наслідки",- йдеться в заяві політика.
Фіцпатрік додав, що "це питання є настільки чутливим до часу і настільки екзистенційним. Воно є визначальним для спадщини".
"Усі ми хочемо негайного припинення варварського вторгнення Росії і вбивств. Але щоб мирна угода була чесною і життєздатною, вона має бути такою, що забезпечує відповідальність російських загарбників, що захищає гідність постраждалих українців і забезпечує чесний, співмірний розподіл витрат між усіма європейськими державами. Зробити інакше – це заохочувати нові випадки агресії",- заявив республіканець.
Він зазначив, що йдеться про мир через силу.
"Йдеться про патріотичний здоровий глузд. А патріотичний здоровий глузд - це те, що Америка завжди повинна відстоювати", - наголосив Фіцпатрік.
Нагадаємо, що напередодні конгресмен-республіканець Ден Креншоу заявив, що США прагнуть встановлення тривалого миру, який "звичайно, передбачає гарантії безпеки". Європа має подвоїти зусилля задля гарантій безпеки, оскільки йдеться про її континент.
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тоді тими грошима хіба підтиратися після чергових приходів кацапсьих кр та балістики
оно вже по обіцяних f-16 коломийки почалися, а до них ще й озброєння (американське) треба
відчувається здоровий глузд і росуміння того , що росія в Україні -
агресор ,
а ми украінці - потерпілі !!
Маск в своєму X не зможе заблокувати 🙁
проте, нажаль, без президента США (де факто - маска) питання військової допомоги не вирішити
на пам'яті ще події, коли обидві палати Конгресу та Президент США за нас, а із голосуванням зволікання на півроку, що дало змогу кацапам на фронті отримати значну перевагу
і не потрібно звертати увагу на його поведінку , а тільки на реальні
справи!
розігнали пів цру, які вираховували та накривали кацапські гроші по всьому світу
звільнили пів фбр, зокрема детективів, які накривали друзів та гаманці @уйла
висунули претензію на оплату наданої раніше нам допомоги, яку надано безоплатно
відмовляються визнати @уйла терористом
звинувачують Україні в агресії проти @уйлостану та вже намагаються повернути на ринок @уйлостану візу, мастеркард, макдональдс, мерседес, бмв, ю-туб та багато чого іншого, за чим кацапи скучили
щось зависло із наданням усіх обіцяних нам f-16...
нервово та психічно намагаються вибити із зелі угоди за надра і копалини, якої він не має повноважень укладати... багато чого зі справ
реальні справи якось жахають
нічого - далі буде
є у США така собі Південна Кароліна, у якій місто Спартанбург (Спратанберг), а там - BMW Manufacturing Co LLC., для якої BMW AG (Мюнхен, Німеччина) лиш авторське право, а господарську діяльність хлопці зі Спартанбургу проводять самостійно.
так ось, на балкери (порт чарлстон) вже завантажені та готові до відправки виготовлені у Південній Каролині бумери, замовлені @уйлостаном ще у 22-23 роках до моменту виходу BMW з ринку @уйлостану.
кацапи їх очікують у портах кьонігсберга та підера
як і електрички bmw, виготовлені концерном у china на замовлення BMW Manufacturing Co LLC.
usual business
куди одне, туди й інше
блокувати треба у комплекті
так він сказав: ілона далеко не дурень, бо зміг розбагатіти, а от хто він по суті - я краще промовчу (та хитро й мило посміхався)
знаючи пана чалого, з ілоною усе зрозуміло