УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5912 відвідувачів онлайн
Новини
9 473 56

У Конгресі достатньо голосів обох партій, які не дозволять винагородити Путіна, - конгресмен-республіканець Фіцпатрік

Фіцпатрік про погані умови миру для України

Республіканець, член Палати представників Конгресу США Браян Фіцпатрік заявив, що президент України Володимир Зеленський не потребує і не повинен укладати жодних угод, нав'язаних йому будь-якою зовнішньою державою, які не гарантують безпеку і суверенітет українського народу.

Відповідний допис конгресмен опублікував у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Фіцпатрік заступився за Україну і її президента після останніх заяв президента США Дональда Трампа. Також він висловився проти сумнівів у легітимності Володимира Зеленського як президента, нагадавши, що Зеленський опинився на президентській посаді після перемоги з 73% голосів.

"Ці вибори були визнані ОБСЄ вільними й чесними…У Росії не було таких виборів",- зауважив конгресмен.

Він наголосив, що у Конгресі є достатньо голосів, щоб не допустити винагородження диктатора РФ Володимира Путіна за його незаконну агресію.

"Президент Зеленський і усі перемовники мають знати наступне: у Конгресі США є вирішальна кількість голосів від обох партій в обох палатах, які готові, хочуть і спроможні зробити все можливе, аби комуністичний диктатор Володимир Путін не отримав "винагороди" за своє протиправне вторгнення, гвалтування, викрадення, катування і вбивства українців… Ми маємо використати всі важелі впливу, всі доступні голоси, якими б не були для нас особисті чи політичні наслідки",- йдеться в заяві політика.

Фіцпатрік додав, що "це питання є настільки чутливим до часу і настільки екзистенційним. Воно є визначальним для спадщини".

Читайте також: Заяви США про мир без сили лише політично посилюють Путіна, - єврокомісар Кубілюс

"Усі ми хочемо негайного припинення варварського вторгнення Росії і вбивств. Але щоб мирна угода була чесною і життєздатною, вона має бути такою, що забезпечує відповідальність російських загарбників, що захищає гідність постраждалих українців і забезпечує чесний, співмірний розподіл витрат між усіма європейськими державами. Зробити інакше – це заохочувати нові випадки агресії",- заявив республіканець.

Він зазначив, що йдеться про мир через силу.

"Йдеться про патріотичний здоровий глузд. А патріотичний здоровий глузд - це те, що Америка завжди повинна відстоювати", - наголосив Фіцпатрік.

Нагадаємо, що напередодні конгресмен-республіканець Ден Креншоу заявив, що США прагнуть встановлення тривалого миру, який "звичайно, передбачає гарантії безпеки". Європа має подвоїти зусилля задля гарантій безпеки, оскільки йдеться про її континент.

Читайте також: Коментарі Трампа, у яких він звинуватив Україну у війні, є огидними, - лідер демократів у Сенаті США Шумер

Автор: 

Конгрес США (1243) США (23618) війна в Україні (5022)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+33
Є нормальні люди в цьому трампістському кублі про-фашистських фріків.
показати весь коментар
20.02.2025 17:38 Відповісти
+28
Ось і респи проснулись а то від США пішла одна жуть
показати весь коментар
20.02.2025 17:38 Відповісти
+23
ну от - є адекватні люди а вибирати доводиться з гімна
показати весь коментар
20.02.2025 17:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Є нормальні люди в цьому трампістському кублі про-фашистських фріків.
показати весь коментар
20.02.2025 17:38 Відповісти
Ну фріки це не про республіканців взагалі то😄, а демократів скоріше, якщо не брати до уваги трампа і його притрушених
показати весь коментар
20.02.2025 17:49 Відповісти
але їх мало
показати весь коментар
20.02.2025 19:16 Відповісти
ну от - є адекватні люди а вибирати доводиться з гімна
показати весь коментар
20.02.2025 17:38 Відповісти
Ось і респи проснулись а то від США пішла одна жуть
показати весь коментар
20.02.2025 17:38 Відповісти
Це називається контрастний деструктив, він для розвитку найбільш ефективний, ото як сталь загартовується.
показати весь коментар
20.02.2025 19:07 Відповісти
Дякуємо, друзі! Спільними зусиллями антипутінської коаліції ми обов'язково переможемо підступного ворога, зараз головне не зупинятись і концентрувати всі сили заради перемоги і досягнення справедливого миру, звільнення України і виплати всіх репарацій і компенсацій.
показати весь коментар
20.02.2025 17:39 Відповісти
💯
показати весь коментар
20.02.2025 17:46 Відповісти
Щось мені підсказує що білкоголового трошки в стійло заженуть,бо занадто розбрикався.
показати весь коментар
20.02.2025 17:39 Відповісти
100%. Он уигрался и ему уже дают знать об этом.
показати весь коментар
20.02.2025 18:35 Відповісти
Добре, що і в республіканців є притомні конгресмени, не заглядають в сраку рудого пи...добола! Респект!
показати весь коментар
20.02.2025 17:40 Відповісти
Серед чудових політиків республіканської партії, кандидатом в президенти обрали не розумного а багатого.
показати весь коментар
20.02.2025 17:40 Відповісти
Це все добре, але проблема у грошах. Які потрібні на зброю. Які йдуть з бюджету США. З податків громадян США.
показати весь коментар
20.02.2025 17:40 Відповісти
та й у самій зброї також
показати весь коментар
20.02.2025 17:45 Відповісти
Якщо дати нормально грошей, проблеми не буде. Американці вміють працювати, аби лише компенсація була гідна.
показати весь коментар
20.02.2025 17:51 Відповісти
заборонить овальний кабінет продаж нам зброї (тих самих ракет до patriot) - і привіт
тоді тими грошима хіба підтиратися після чергових приходів кацапсьих кр та балістики
оно вже по обіцяних f-16 коломийки почалися, а до них ще й озброєння (американське) треба
показати весь коментар
20.02.2025 17:54 Відповісти
Нічим буде і підтикатись, бо тих грошей не дадуть ані у вигляді зброї, ані у вигляді валюти.
показати весь коментар
20.02.2025 17:56 Відповісти
ще краще... перспективи...
показати весь коментар
20.02.2025 17:57 Відповісти
Не унываем, Трампону не дадут целоваться с ху.лом !!
показати весь коментар
20.02.2025 17:41 Відповісти
Та хай цілується, як то пох.
показати весь коментар
20.02.2025 17:49 Відповісти
Якби американці дійсно хотіли - Цитата: " Усі ми хочемо негайного припинення варварського вторгнення Росії і вбивств " - то навіть нічого не сталося.https://images.cnscdn.com/0/e/9/5/0e952ad408eb2834d9afa4c015d7ca27/original.jpg
показати весь коментар
20.02.2025 17:42 Відповісти
Дуже сподіваємось на тверезість конгресменів! Республіканців особливо.
показати весь коментар
20.02.2025 17:43 Відповісти
В кожному слові конгресмена- республіканця Фіцпатріка
відчувається здоровий глузд і росуміння того , що росія в Україні -
агресор ,
а ми украінці - потерпілі !!
показати весь коментар
20.02.2025 17:43 Відповісти
зараз маск цього конгресмена у своєму Х заблокує
показати весь коментар
20.02.2025 17:43 Відповісти
Всіх адекватних республіканців ,
Маск в своєму X не зможе заблокувати 🙁
показати весь коментар
20.02.2025 17:47 Відповісти
так то воно так
проте, нажаль, без президента США (де факто - маска) питання військової допомоги не вирішити
на пам'яті ще події, коли обидві палати Конгресу та Президент США за нас, а із голосуванням зволікання на півроку, що дало змогу кацапам на фронті отримати значну перевагу
показати весь коментар
20.02.2025 17:51 Відповісти
Нас США не залишить сам на сам , яким би не був президент Трамп
і не потрібно звертати увагу на його поведінку , а тільки на реальні
справи!
показати весь коментар
20.02.2025 17:55 Відповісти
ну так
розігнали пів цру, які вираховували та накривали кацапські гроші по всьому світу
звільнили пів фбр, зокрема детективів, які накривали друзів та гаманці @уйла
висунули претензію на оплату наданої раніше нам допомоги, яку надано безоплатно
відмовляються визнати @уйла терористом
звинувачують Україні в агресії проти @уйлостану та вже намагаються повернути на ринок @уйлостану візу, мастеркард, макдональдс, мерседес, бмв, ю-туб та багато чого іншого, за чим кацапи скучили
щось зависло із наданням усіх обіцяних нам f-16...
нервово та психічно намагаються вибити із зелі угоди за надра і копалини, якої він не має повноважень укладати... багато чого зі справ
реальні справи якось жахають
нічого - далі буде
показати весь коментар
20.02.2025 18:04 Відповісти
Я вибачаюсь, БМВ теж Трамп поверта?
показати весь коментар
20.02.2025 18:38 Відповісти
нема за шо перепрошувати
є у США така собі Південна Кароліна, у якій місто Спартанбург (Спратанберг), а там - BMW Manufacturing Co LLC., для якої BMW AG (Мюнхен, Німеччина) лиш авторське право, а господарську діяльність хлопці зі Спартанбургу проводять самостійно.
так ось, на балкери (порт чарлстон) вже завантажені та готові до відправки виготовлені у Південній Каролині бумери, замовлені @уйлостаном ще у 22-23 роках до моменту виходу BMW з ринку @уйлостану.
кацапи їх очікують у портах кьонігсберга та підера
як і електрички bmw, виготовлені концерном у china на замовлення BMW Manufacturing Co LLC.
usual business
показати весь коментар
21.02.2025 09:47 Відповісти
яко і Mercedes-Benz USA, LLC у Сенді-Спрінгс, Атланта
показати весь коментар
21.02.2025 09:49 Відповісти
показати весь коментар
20.02.2025 17:54 Відповісти
за таку риторику і дії, то скоро і самого муска заблокують. останнім часом дуже сильно впали продажі тесли. хм. чого б це? муск таким чином може дописдітися до того, що його бізнесам сильно поплохіє.
показати весь коментар
20.02.2025 17:57 Відповісти
там солодка парочка - донні та ілона
куди одне, туди й інше
блокувати треба у комплекті
показати весь коментар
20.02.2025 18:06 Відповісти
кремлівські інасайдери писали, що та ілона таємно чи нетаємно мала чи все ще має посєтіть мацкву 27 чи 28 лютого. а враховуючи той факт, що та ілона постійно в себе на Х перепощує новини тільки від одного джерела (кацапського, на базі американської раша тудей там створили цапи новий ресурс і замаскували його під американський), то можна з величезною ймовірністю стверджувати, що ілона є агентом кремля і любителем руцького міра. та і сам він фашист до мозку кісток. був би не таким, то не зігував би на інавгурації Рудого. але як би там вони не ховались, все воно невдовзі вилізе на поверхню. і всі ці звязки ілони з цапами, і всі ці телефонні розмови ілони з ху йлом і його кремлівськими і навіть дослідять звідки ілона взяла ці 40 лярдів на покупку Х. все воно вилізе на поверхню.. і доведеться ілоні бігти на рашу, як тому Сноудену.
показати весь коментар
20.02.2025 18:14 Відповісти
скорше б
показати весь коментар
20.02.2025 18:19 Відповісти
мені за ілону сподобався валерій чалий (з вашої подачі слухаю)
так він сказав: ілона далеко не дурень, бо зміг розбагатіти, а от хто він по суті - я краще промовчу (та хитро й мило посміхався)
знаючи пана чалого, з ілоною усе зрозуміло
показати весь коментар
20.02.2025 18:22 Відповісти
так отож. краще слухати фахових аналітиків, а ще краще дипломатів, ніж усіляких пістаболів типу Гордона. )
показати весь коментар
20.02.2025 18:24 Відповісти
Добре було б так, але ні-як мінімум дві третини республіканців трампонуті. А цього цілком достатньо, щоб заблокувати будь-який законопроект на користь Україні...
показати весь коментар
20.02.2025 17:50 Відповісти
Набагато менше ніж ви думаете.
показати весь коментар
20.02.2025 17:52 Відповісти
Якщо так, то як ОТЕ стало президентом?! ЯК так сталося, що Конгрес майже півроку не виділяв допомогу Україні?! І ЧОМУ, навіть коли все-таки виділив, більше ПОЛОВИНИ респів було проти?!
показати весь коментар
20.02.2025 18:11 Відповісти
Політичні ігри, політичні інтриги і багато чого іншого.
показати весь коментар
20.02.2025 18:53 Відповісти
Чудово.
показати весь коментар
20.02.2025 17:51 Відповісти
Голос волаючого в пустелі. Але дякуємо.
показати весь коментар
20.02.2025 17:53 Відповісти
На таких політиків надія, а не на трампа єпанутого!!!
показати весь коментар
20.02.2025 17:58 Відповісти
Баян Фіцо-Патрік наш слон. Лише б рижий його не загнобив
показати весь коментар
20.02.2025 18:01 Відповісти
Хороша заява. Але голосування республіканців ЗА призначення підху@ловників на критично важливі посади для США ( після "обробки", погроз, та шантажу незгодних Маском ) не дуже вселяють надію, що слова цього республіканця не розійдуться із конкретними справами.
показати весь коментар
20.02.2025 18:01 Відповісти
Треба не йти ні на які домовленості до 9 травня. У кацапів вже проблеми з армією про це навіть стверджують закордонні військові аналітики, друга армія світу перетворюється на другу ослячу. Минулий парад був шоу, а цей буде на ослах. путлєру вкрай потрібно заспокоїти росіян хоча б якимось переможними домовленостями бо на росії все не так стабільно і кацапи все частіше задають своєму фюреру питання про закінчення війни. Додавлювати цих паскуд тільки на наших умовах. трампу і маску походу путлєр пообіцяв якийсь комерційний сценарій у разі закінчення війни на його користь. про це вже давно балакають що путлєр говорить з маском по телефону майже щотижня вже на протязі року.
показати весь коментар
20.02.2025 18:06 Відповісти
Рейтинги рижого пройдисвіта пішли домкратом вниз, виявилось що 70%-90% американців на№уй нужна Гренладія, затока да *****.
показати весь коментар
20.02.2025 18:12 Відповісти
а це ,часом, не той конгрес що пішов жерти индичку і Україна без допомоги 6 місяців воювала?
показати весь коментар
20.02.2025 18:19 Відповісти
Нужно , по закону, две трети голосов в Конгрессе, что бы отменить любую директиву ***********. Думаю в случае Украины это количество будет набрано. Но интересно чем, в настоящее время, занята посол Украины в США? Верю, что она по 16 часов в день проводит на Капитолийском холме, рассказывая и доказывая конгрессменам о необходимости продолжать военную поддержку. Верю так же, что этим заняты и все остальные сотрудники амбасады. Еще верю, что делегация авторитетных депутангов Рады уже вылетела в США для многочисленных встреч со своими Американскими коллегами, с которыми они , безусловно, наладили, за последние три года , добрые партнерские отношения на личном уровне…. Хотя, о чем это я? Ведь гораздо проще волать на каждом углу что амеры уссались, усрались, не выполнили Будапешт, отобрали я/о, а теперь предали.
показати весь коментар
20.02.2025 18:33 Відповісти
не буде. Трамп їх залякає, і навіть якщо приймуть, він не підпише. Його бояться зараз як путіна. Скоро у сша буде свій навальний
показати весь коментар
20.02.2025 19:19 Відповісти
Не надо этих детских рассуждений "запугает", это ж вам не раися. Любой конгрессмен или сенатор недовольный Трампом свободно посылает его нахер не опасаясь никаких репрессий. Подпись Трампа, в случае если две трети Конгресса проголосует за закон, нафиг не нужна, ********** в США это не бог и сцарь, Конституция ограничивает его возможности, для этого, в том числе, сам Конгресс и существует.
показати весь коментар
21.02.2025 00:24 Відповісти
Дякую конгресменів з гарні слова в бік України, але, боюся, його сподівання на своїх колег з республіканської партії занадто оптимістичні. При голосуванні за трампівських назначенців які є повними бовдурами та невігласами, на ключові посади в уряді, із республіканців ЗА не проголосувала тільки одна людина. Всіх інших Трамп разом з Маском нагнули як хотіли. Боюся, що це буде повторюватися і знову, і знову.
показати весь коментар
20.02.2025 20:45 Відповісти
 
 