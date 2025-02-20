У Конгресі достатньо голосів обох партій, які не дозволять винагородити Путіна, - конгресмен-республіканець Фіцпатрік

Республіканець, член Палати представників Конгресу США Браян Фіцпатрік заявив, що президент України Володимир Зеленський не потребує і не повинен укладати жодних угод, нав'язаних йому будь-якою зовнішньою державою, які не гарантують безпеку і суверенітет українського народу.

Відповідний допис конгресмен опублікував у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

Фіцпатрік заступився за Україну і її президента після останніх заяв президента США Дональда Трампа. Також він висловився проти сумнівів у легітимності Володимира Зеленського як президента, нагадавши, що Зеленський опинився на президентській посаді після перемоги з 73% голосів.

"Ці вибори були визнані ОБСЄ вільними й чесними…У Росії не було таких виборів",- зауважив конгресмен.

Він наголосив, що у Конгресі є достатньо голосів, щоб не допустити винагородження диктатора РФ Володимира Путіна за його незаконну агресію.

"Президент Зеленський і усі перемовники мають знати наступне: у Конгресі США є вирішальна кількість голосів від обох партій в обох палатах, які готові, хочуть і спроможні зробити все можливе, аби комуністичний диктатор Володимир Путін не отримав "винагороди" за своє протиправне вторгнення, гвалтування, викрадення, катування і вбивства українців… Ми маємо використати всі важелі впливу, всі доступні голоси, якими б не були для нас особисті чи політичні наслідки",- йдеться в заяві політика.

Фіцпатрік додав, що "це питання є настільки чутливим до часу і настільки екзистенційним. Воно є визначальним для спадщини".

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"Усі ми хочемо негайного припинення варварського вторгнення Росії і вбивств. Але щоб мирна угода була чесною і життєздатною, вона має бути такою, що забезпечує відповідальність російських загарбників, що захищає гідність постраждалих українців і забезпечує чесний, співмірний розподіл витрат між усіма європейськими державами. Зробити інакше – це заохочувати нові випадки агресії",- заявив республіканець.

Він зазначив, що йдеться про мир через силу.

"Йдеться про патріотичний здоровий глузд. А патріотичний здоровий глузд - це те, що Америка завжди повинна відстоювати", - наголосив Фіцпатрік.

Нагадаємо, що напередодні конгресмен-республіканець Ден Креншоу заявив, що США прагнуть встановлення тривалого миру, який "звичайно, передбачає гарантії безпеки". Європа має подвоїти зусилля задля гарантій безпеки, оскільки йдеться про її континент.

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