Європейські гарантії безпеки для України потребуватимуть підтримки США, - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що будь-які європейські гарантії безпеки для України в межах потенційної мирної угоди з Росією мають бути підкріплені США.

Про це він сказав під час свого візиту до Словаччини, пише Barron’s, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Надійні гарантії безпеки, якщо їх нададуть європейські країни, потребують підтримки з боку Сполучених Штатів, не з наземними силами, але загалом нам однаково потрібна підтримка з боку США, щоб переконатися, що стримування (Росії, - ред.) присутнє",- сказав генсек Альянсу.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна хоче отримати гарантії безпеки від США, Європи та Туреччини.

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