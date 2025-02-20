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Європейські гарантії безпеки для України потребуватимуть підтримки США, - Рютте

Рютте про гарантії безпеки

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що будь-які європейські гарантії безпеки для України в межах потенційної мирної угоди з Росією мають бути підкріплені США.

Про це він сказав під час свого візиту до Словаччини, пише Barron’s, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Надійні гарантії безпеки, якщо їх нададуть європейські країни, потребують підтримки з боку Сполучених Штатів, не з наземними силами, але загалом нам однаково потрібна підтримка з боку США, щоб переконатися, що стримування (Росії, - ред.) присутнє",- сказав генсек Альянсу.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна хоче отримати гарантії безпеки від США, Європи та Туреччини.

Читайте також: Зеленський провів розмову з Рютте: Пріоритетом для досягнення тривалого миру – сильні гарантії безпеки

Автор: 

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20.02.2025 19:58 Відповісти
Будапештські домовленості показали, що на сша нема надії. Тільки ядерна зброя є надійною гарантією своєї безпеки.
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20.02.2025 20:02 Відповісти
Так то меморандум. Меморандум - то така бумажка без юридичноi сили. "НА-ДУ-ЛI"
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20.02.2025 20:14 Відповісти
Рютте - гудбай...
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20.02.2025 20:37 Відповісти
Забудь про США додік, вони перейшли на сторону фашистів
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20.02.2025 20:48 Відповісти
 
 