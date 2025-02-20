Треба припинити спілкування з США у форматі стадіону, - Порошенко

Петро Порошенко на тлі різкого загострення у стосунках між владою України та адміністрацією президента США Дональда Трампа закликав перейти від емоцій до раціональних дій, щоб подолати небезпечну для України міжнародну кризу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Як політик очевидно я мав би приєднатися до потужного хору критики на адресу Трампа, щоби зняти свою порцію вершків. Але як державний діяч вважаю за потрібне запропонувати перейти від бурхливих емоцій до розсудливого раціо. Час нарешті починати дорослу розмову і робити аналіз ситуації, щоб зрозуміти, як нам подолати кризу у стосунках з нашим основним стратегічним партнером – Сполученими Штатами Америки. Вони залишаються для нас ключовою ланкою порятунку держави. І ми ризикуємо це партнерство втратити. А це, в свою чергу, суттєво ускладнить становище України у війні з росією", – вважає політик.

"І Макрон, і Стармер, і врешті-решт сам Зеленський визнали, що без Америки виграти неможливо, бо доведеться недоречними рейтингами збивати балістику. Отже, на тлі усього сказаного нам потрібна відповідь на питання, як рятувати ситуацію і що Україні робити. Вражає, як показово і дуже швидко перейшли від стратегії і плану перемоги до замірів рейтингів, які є десятим питанням, що, на превеликий жаль, чомусь стало головним", – констатує Порошенко.

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"Перше, що треба зробити, – припинити спілкування з американцями у форматі стадіону, бо ця перепалка йде точно не на користь Україні, якими б красномовними не були аргументи. Дискусія з Трампом потребує дипломатичної майстерності, терпіння, тиші , достатніх для того, аби не рефлексувати на кожну його заяву. Я з ним працював три роки і я знаю, про що кажу. Вдумайтеся, як філігранно очільники Канади, Мексики, Данії і навіть Панами добилися свого в діалозі з Трампом після його приголомшливих сенсаційних заяв. Подивіться, як акуратно шукає до нього підходи президент Франції. Всі вони вміють тримати емоції в руках", – зауважує Порошенко.

достатніх для того, аби не рефлексувати на кожну його заяву. Я з ним працював три роки і я знаю, про що кажу. Вдумайтеся, як філігранно очільники Канади, Мексики, Данії і навіть Панами добилися свого в діалозі з Трампом після його приголомшливих сенсаційних заяв. Подивіться, як акуратно шукає до нього підходи президент Франції. Всі вони вміють тримати емоції в руках", – зауважує Порошенко. "По-друге, владі слід провести роботу над помилками і розібратися, хто із п’яти-шести "потужних" менеджерів не менш "потужно" провалив розбудову стосунків з новою американською адміністрацією. Хто замість того, щоб навести мости, їх попалив? І тепер проблеми влади в комунікаціях із Вашингтоном стали проблемою всієї нашої країни", – говорить лідер партії "ЄС". "Наша команда ще в жовтні, листопаді, грудні і січні попереджала про ці проблеми комунікації української влади з командою Трампа. Нас не лише не почули, а навіть продовжували намагатися блокувати парламентські поїздки опозиції", – нагадав Порошенко.

"Третє: саме тому слід сформувати коло фахових переговорників як для перемовин із США, так і з Євросоюзом, роль та значення якого очевидно зростають. Хоча я не бачу навіть теоретичної можливості, коли Євросоюз при всій повазі зміг би нам повною мірою постачати ті обсяги зброї, якими нас забезпечил Сполучені Штати. Якщо у влади є розрахунки, хай покаже і заспокоїть суспільство", – зазначає Порошенко.

"По-четверте, треба збільшувати роль міжпарламентської дипломатії і взагалі роль парламенту. Я готовий їхати хоч в Брюссель, хоч у Вашингтон, аби рятувати ситуацію. І це мають бути інші депутати, фахові дипломати-важковаговики, авторитетні представники громадянського суспільства. Подивіться, яких мастодонтів повиставляли в переговорні групи американці і росіяни", – зауважує п’ятий Президент. "Попри те, що своїми антиконституційними санкціями Зеленський ставить під загрозу зриву мою програму фінансової приватної підтримки Збройних Сил (хочуть заблокувати незаконно і позасудово як платежі, так і оборонні закупівлі), за минулий тиждень я побував на двох напрямках фронту, під Покровськом, і під Курщиною. Вважаю, що назріло питання про негайну зустріч Президента, військового керівництва з лідерами парламентських фракцій . Бо ситуація на фронті так само дуже складна, і якщо це помножити на геополітичні виклики, ризики і проблеми, то вона може розвиватися у вкрай несприятливий спосіб", – застерігає Порошенко.

"І нарешті про головне. Монополія на владу Офісу над позбавленим суб’єктності парламентом повністю себе вичерпала. Нам сьогодні потрібні посилення і нова якість внутрішньої єдності. Час слів минув. Замість декларацій, відосиків потрібні дії. Очевидною є необхідність створення коаліції уряду національної єдності з професійними міністрами, викинувши зараз із співпраці п’яту колону кремля – опзж. Приберіть мову єдиного марафону, почніть чесну розмову з суспільством, бо саме політика бравади і непрофесіоналізму нас привела до того, де ми зараз є. Все це лише посилить країну, посилить єдність українців, що є особливо важливим в умовах, коли у нас немає можливості провести вибори, поки нема миру", – зазначає Порошенко.

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"Отже, відповіддю на кризу мають бути висновки і зміни. Нам критично важливий професійний підхід до дипломатії та управління країною. Загроза суверенітету і державності критична, тому діяти треба швидко. Часу на помилки більше немає. Треба нарешті припинити втрачати людей, території і час", – резюмує Порошенко.