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Треба припинити спілкування з США у форматі стадіону, - Порошенко

Порошенко про переговори з Трампом

Петро Порошенко на тлі різкого загострення у стосунках між владою України та адміністрацією президента США Дональда Трампа закликав перейти від емоцій до раціональних дій, щоб подолати небезпечну для України міжнародну кризу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Як політик очевидно я мав би приєднатися до потужного хору критики на адресу Трампа, щоби зняти свою порцію вершків. Але як державний діяч вважаю за потрібне запропонувати перейти від бурхливих емоцій до розсудливого раціо. Час нарешті починати дорослу розмову і робити аналіз ситуації, щоб зрозуміти, як нам подолати кризу у стосунках з нашим основним стратегічним партнером – Сполученими Штатами Америки. Вони залишаються для нас ключовою ланкою порятунку держави. І ми ризикуємо це партнерство втратити. А це, в свою чергу, суттєво ускладнить становище України у війні з росією", – вважає політик.

"І Макрон, і Стармер, і врешті-решт сам Зеленський визнали, що без Америки виграти неможливо, бо доведеться недоречними рейтингами збивати балістику. Отже, на тлі усього сказаного нам потрібна відповідь на питання, як рятувати ситуацію і що Україні робити. Вражає, як показово і дуже швидко перейшли від стратегії і плану перемоги до замірів рейтингів, які є десятим питанням, що, на превеликий жаль, чомусь стало головним", – констатує Порошенко.

Також читайте: Вибори в Україні готуються на 26 жовтня, - Порошенко

  • "Перше, що треба зробити, – припинити спілкування з американцями у форматі стадіону, бо ця перепалка йде точно не на користь Україні, якими б красномовними не були аргументи. Дискусія з Трампом потребує дипломатичної майстерності, терпіння, тиші, достатніх для того, аби не рефлексувати на кожну його заяву. Я з ним працював три роки і я знаю, про що кажу. Вдумайтеся, як філігранно очільники Канади, Мексики, Данії і навіть Панами добилися свого в діалозі з Трампом після його приголомшливих сенсаційних заяв. Подивіться, як акуратно шукає до нього підходи президент Франції. Всі вони вміють тримати емоції в руках", – зауважує Порошенко.
  • "По-друге, владі слід провести роботу над помилками і розібратися, хто із п’яти-шести "потужних" менеджерів не менш "потужно" провалив розбудову стосунків з новою американською адміністрацією. Хто замість того, щоб навести мости, їх попалив? І тепер проблеми влади в комунікаціях із Вашингтоном стали проблемою всієї нашої країни", – говорить лідер партії "ЄС". "Наша команда ще в жовтні, листопаді, грудні і січні попереджала про ці проблеми комунікації української влади з командою Трампа. Нас не лише не почули, а навіть продовжували намагатися блокувати парламентські поїздки опозиції", – нагадав Порошенко.
  • "Третє: саме тому слід сформувати коло фахових переговорників як для перемовин із США, так і з Євросоюзом, роль та значення якого очевидно зростають. Хоча я не бачу навіть теоретичної можливості, коли Євросоюз при всій повазі зміг би нам повною мірою постачати ті обсяги зброї, якими нас забезпечил Сполучені Штати. Якщо у влади є розрахунки, хай покаже і заспокоїть суспільство", – зазначає Порошенко.
  • "По-четверте, треба збільшувати роль міжпарламентської дипломатії і взагалі роль парламенту. Я готовий їхати хоч в Брюссель, хоч у Вашингтон, аби рятувати ситуацію. І це мають бути інші депутати, фахові дипломати-важковаговики, авторитетні представники громадянського суспільства. Подивіться, яких мастодонтів повиставляли в переговорні групи американці і росіяни", – зауважує п’ятий Президент. "Попри те, що своїми антиконституційними санкціями Зеленський ставить під загрозу зриву мою програму фінансової приватної підтримки Збройних Сил (хочуть заблокувати незаконно і позасудово як платежі, так і оборонні закупівлі), за минулий тиждень я побував на двох напрямках фронту, під Покровськом, і під Курщиною. Вважаю, що назріло питання про негайну зустріч Президента, військового керівництва з лідерами парламентських фракцій. Бо ситуація на фронті так само дуже складна, і якщо це помножити на геополітичні виклики, ризики і проблеми, то вона може розвиватися у вкрай несприятливий спосіб", – застерігає Порошенко.
  • "І нарешті про головне. Монополія на владу Офісу над позбавленим суб’єктності парламентом повністю себе вичерпала. Нам сьогодні потрібні посилення і нова якість внутрішньої єдності. Час слів минув. Замість декларацій, відосиків потрібні дії. Очевидною є необхідність створення коаліції уряду національної єдності з професійними міністрами, викинувши зараз із співпраці п’яту колону кремля – опзж. Приберіть мову єдиного марафону, почніть чесну розмову з суспільством, бо саме політика бравади і непрофесіоналізму нас привела до того, де ми зараз є. Все це лише посилить країну, посилить єдність українців, що є особливо важливим в умовах, коли у нас немає можливості провести вибори, поки нема миру", – зазначає Порошенко.

Читайте: Порошенко в Hudson Institute: Україні потрібен мир через силу

"Отже, відповіддю на кризу мають бути висновки і зміни. Нам критично важливий професійний підхід до дипломатії та управління країною. Загроза суверенітету і державності критична, тому діяти треба швидко. Часу на помилки більше немає. Треба нарешті припинити втрачати людей, території і час", – резюмує Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петро (15204) США (23618) Трамп Дональд (6321)


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Топ коментарі
+50
В політиці повно дибілів це не є приводом так само себе поводити. Порошенко дійсно дипломат та політик.
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20.02.2025 20:07 Відповісти
+36
Браво, те що я писав, а мене мало в фсбшники не записали. Я казав, досить гавкати один на одного через океан.
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20.02.2025 20:03 Відповісти
+35
Петр Алексеевич, кому вы это рассказываете ? 73% шаурма, поржать, пожрать, и шашлыки в мае.
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20.02.2025 20:06 Відповісти
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«Якби ми були тотально корумповані, ми б програли війну відразу. А цього не сталося, - значить, не така вже і наскрізь просочена корупцією країна, як багато хто вважав. Так, у нас є корупція, але не в таких масштабах, як дехто там говорить і намагається всіх переконувати».

Саме усвідомлення цього та передусім військова спроможність українців змусили європейців інакше подивитися на Україну і суттєво просунутися в євроінтеграційних питаннях.
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20.02.2025 20:31 Відповісти
Общаться с такими типами как Трамп нужно на понятном им языке, твёрдо, жёстко, не переходя на личности. Ведь весь бред Трампа опровергается очень легко и доказательно, так и надо действовать.
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20.02.2025 20:20 Відповісти
А за результатами такого"общенія" - ви чим ракети збивати будете? Трамп може собі дозволити бути таким, який він є, але країна у війні , щоб вижити ( я вже про перемоги за два-трі дня не говорю) - повинна керуватися розумом, професіоналізмом і кожний раз питати: а що на виході?? Ну, поговорить Зеленський на понятном Трампу язике і шо ? - нам більше зброї дадуть, грошей- і з чого б це??? Порошенко говорить правильно - емоційність у політиці - це зло, а непрофесоналізм нашого керівництва - це пряма дорога до шашликів на всій територіі України. Окремо хочу нагадати, що Порошенко якось з Трампом домовлявся, і зброю та військову допомогу той надавав. То може , пора вже з Порошенко домовлятися - ідея Національного уряду порятуку ( причому не з ОПЖЗ) вже давно повинна була стати реальністю.
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21.02.2025 08:46 Відповісти
Порошенко дипломат, я розумію. Ось він сказав про Мексику, Канаду і Панаму які, мовляв, домовились з Трампом без крику. Вони просто відмовили йому. І все. Більше він їх не турбує. Те саме зробила і наша влада. Але тут якийсь дивний інтерес виключно до нас у Трампа. Цей інтерес в свою чергу співпадає з хатєлками *****. Так що в нашому випадку хоч тихо відмовляй, хоч галасуй ця солодка парочка буде перти своє. З такими особами як ***** й Трамп працює тільки пі с дюліна, якої, нажаль, у нас немає.
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20.02.2025 20:21 Відповісти
Нічого вони не відмовили. Якраз навпаки, домовилися з Трампом.
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20.02.2025 20:50 Відповісти
Про що домовились. Про передачу Панамського каналу чи включення Канади в США? Єдине чого домігся рудий Трамп це перейменування на картах Гугл Мексиканської затоку на Американську. І то тільки в США. Йому потішили его. Як малі дитині чи старому імбецилу. Це коштувало 10 доларам платні програмісту який за одну хвилину вбив нову назву на картах.
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20.02.2025 21:02 Відповісти
Ідіот. Про підсилення кордону, боротьбу з мігрантами і наркотрафіком. Панама розірвали проект з Китайцями. Ну які ж ви тупі, що приймайте за чисту монету трамповські клікбейти про "Штат Канада" та решту. А тупих не шкода.
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20.02.2025 21:08 Відповісти
Так, я тупий. Я сприймаю погрозу як погрозу. То й вимоги до України щодо надрів є клікбейтом? а не реальною погрозою? Трамп про Гренландію шуткував чи про повернення Панамського каналу у власність США? І як погодилась Данія на подібну пропозицію?
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20.02.2025 21:14 Відповісти
Кажуть, що ще не домовилися. І сума претензій Трампа вже знизилася до 115 млрд. Із списку "бажань" Трампа виключили інфраструктуру, порти, аеропорти, газогони та інше. Звичайна торгівля. Трамп хотів наскоком "на лоха" - не вдалося. Тепер більш реалістичні пропозиції, хоча він шантажує, що заборонить Європі купляти американську зброю для України.
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21.02.2025 12:32 Відповісти
Щоб не казали на Порошенко.. але у всіх випадках, як державник він один з кращих...а може і кращий!
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20.02.2025 20:21 Відповісти
От що заважало ППО, маючи всі важелі влади, не допустити фсб Буратіно до виборів? Сподівався, що ВОНО не пройде?
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20.02.2025 20:21 Відповісти
Он верил в украинский народ...
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20.02.2025 20:37 Відповісти
Порошенко не закривав неугодн1 йому телеканали,як наш бурат1но...
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20.02.2025 22:03 Відповісти
він би закрив але у ПОРОХА не було більшості у ВР
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21.02.2025 06:31 Відповісти
Я якщо людину пре після порошку, як тут стримаєшся? А ще оточення нашіптує - Вова ти світовий лідор, найтотужніший в нашій Галактиці...
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20.02.2025 20:23 Відповісти
Канада і Мексика пошли на угоду, і Трамп призупинив мита. Панама вийшла з договору з Китаем.
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20.02.2025 20:51 Відповісти
Перепрошую. Помилився.
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20.02.2025 20:57 Відповісти
Конкретно з чим погодились канадці?
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20.02.2025 21:04 Відповісти
Підсилення захисту кордону, боротьба з мігрантами і наркотрафіком.
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20.02.2025 21:05 Відповісти
Мексиканці погодились відправити 10 тисячні сили на кордон, які по факту в них і так там знаходились. Трампа проперло, мовляв, як я їх нагнув.
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20.02.2025 21:06 Відповісти
Те саме з Канадою. І там і там просто гасла- ,,усіліть, увєлічіть, достічь висот,,
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20.02.2025 21:07 Відповісти
Вас спеціально під теми заряжають на цей сайт відділеннями, а то й взводами, русваєнний ти наш?
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20.02.2025 21:18 Відповісти
Не там вони находилися. Трамп не дарма наїхав на Мексика, тому що та ніяк не реагувала не нелегалів. Плюс, боротьба з наркокартелями.
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20.02.2025 21:10 Відповісти
і що змінилось ?

.
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20.02.2025 21:32 Відповісти
Він має рацію.Надто довго Верховний Головнокомандувач зі своїм "офісом простих рішень" літав в хмарах ілюзій,а на землі справи розвалювалися і все зайшло в глухий кут.Три роки носилися з кримськими платформами, самітами миру, безпековими угодами,планами,сварилися з партнерами, і не змогли встановити контакти з американцями. Де всі ці формули миру і плани незламності? Навіть Зе вже про них не згадує, а скільки втрачено часу.
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20.02.2025 20:28 Відповісти
А бюджетного бабла скільки розтранжирено на ті нікчемні поїздки?
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20.02.2025 21:58 Відповісти
Поки дурень при владі у сша, краще геть не спілкуватися з ним. Як говорить українське прислів'я :"Зв'яжись з дурнем, сам дурнем станеш".
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20.02.2025 20:29 Відповісти
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20.02.2025 20:29 Відповісти
Такий розумний аж страшно. Пам'ятаю як Петька їздив до Тампона то їх цепками помічники тримали і дивились один на одного як собака на вовка. В ітозі ледве ледве з Тампона видавили аж 100 джавелінів і то завдяки тому що в оточенні Тампона тоді були проукраїнські республіканці
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20.02.2025 20:31 Відповісти
а що видавив потужний гундос?
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20.02.2025 21:44 Відповісти
А гундосе поки тільки гавкає, як моська на слона, та свої рейтинги замірює, бо то ж для нього найголовніше.
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20.02.2025 22:00 Відповісти
Петька,-це напево тв1й сус1д по канал1зац1йному люку...
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20.02.2025 22:12 Відповісти
Тобто, наскільки зрозуміло, Олексійович пропонує все-таки йти на переговори.
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20.02.2025 20:36 Відповісти
Выбор очевиден, Когда нет выбора
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20.02.2025 20:38 Відповісти
Вони вміють тільки так... На жаль...
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20.02.2025 20:38 Відповісти
ну вони ж кончені...
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20.02.2025 20:39 Відповісти
А це Зеленскький винен що трамп дебіл? Петро Ляксієвич досі політики "розділяй та властвуй" ви зараз на користь ворогів цю заяву робите.
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20.02.2025 20:40 Відповісти
Такий вишуканий, тонкий натяк.
Браво, Петре
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20.02.2025 20:41 Відповісти
Так а Ви пане Порошенко за вибори під час війни, чи проти? Ви за ту пропозицію, що Трамп запропонував щодо українських ресурсів? Мені не подобаються санкції проти Вас і ЗЕ команда мені теж не подобається. Але щось Ви забагато зараз про вибори говорите. Як на мене - не на часі. Як простому українцю мені подобається наступний план: припинення війни, гарантії безпеки для України на 5 років, нові вибори, новий Президент підписує угоду про глобальну безпеку для України. Все решта - це не плани в інтересах України. Це навіть не плани в інтересах Європи.
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20.02.2025 20:51 Відповісти
Читай що він написав.
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20.02.2025 20:57 Відповісти
Дуже смішно, наприклад Іран з ядерними ракетами нападає на Ізраїль, і Ізраїль просить Вас підписати з ним гарантії безпеки для нього, щоб Ви пішли воювати з Іраном і ще й оплатили це. З якого дива? Ну наприклад євреї ж страждали у Другу Світову. Або Тайвань, або Південна Корея. Гарантії безкоштовними не бувають.
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20.02.2025 21:05 Відповісти
Так, згодний, не бувають. Тоді хай в одному документі все і прописують - ми вам захист, а ви нам ваші копалини. А не так, що ви нам ваші копалини, а про захист потім поговоримо.
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20.02.2025 21:25 Відповісти
Він свою позицію вже прояснив, і Залужний теж, до речі. Просто читати можна ж не тільки цензор
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20.02.2025 22:02 Відповісти
Порадьте, будь ласка, що ще почитати.
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20.02.2025 22:13 Відповісти
так фофан напідписував штук двадцять ..глобальних .. ..угод.. з багатьма державами --- збирав саміти миру . ляпав про ..план перемоги.. і в підсумку пшик і мильна бульбашка . а по народному плив плив а біля берега всрався . тому що трампакс навіть не запросив сибігу на зустріч в ер ріяді -- це приниження нижче плінтуса . цей рудий нарцис як керівник найпотужнішоі держави планети просто бовдур у великій політиці . з такими підходами ***** його переграє з сухим рахунком . у першу каденцію у трампа був помпео . дуже мудрий політик який бачив набагато вперед а зараз долбойоб джей венс такий же дятел як і трамп
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21.02.2025 06:48 Відповісти
ягель жуй підар
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20.02.2025 21:58 Відповісти
Мудрий нарід повірив у байки про "агента Мальвіну" і привів до влади маріонетку Ермака.

Тепер мудрий нарід починае вірити в те що США наш ворог і бажає розісратися з США.

Пубертатні дебіли що ніяк не подорослішають.
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20.02.2025 20:54 Відповісти
Ворог не США, а конкретно Трамп та його команда. А ще, на слові пубертантний ти кончаєш чи що? Бо занадто в твоїх текстах його.
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20.02.2025 21:21 Відповісти
Порошенко натякає що без США Україна отримає цих-во на порядок більше ніж зараз, а українці і далі поводяться як наче їм усі завинили. Дудаєв намагався заручитися підтримкою США, не зміг, і де тепер Дудаєв і Чечня
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20.02.2025 20:54 Відповісти
Коли не буде ракет для Петріотів, то для більшості гавкаючих таки дійде вся суть загрози. Звичайно, залишиться і група вірунів - все збито все відбито і банка огірків.
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20.02.2025 21:04 Відповісти
Це було вже, вижили.
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20.02.2025 21:18 Відповісти
Мова не тільки про чиєсь життя, а критичність тих об'єктів та їх функцію в обороні. Хоча якщо це потрібно пояснювати, то справи кепські.
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20.02.2025 21:26 Відповісти
Ось воно що
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20.02.2025 21:06 Відповісти
А Зеленському розміновувати Чонгар
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20.02.2025 23:28 Відповісти
Можно перед рыжим чучелом хоть на коленях ползать, ничего это не изменит. Потому что оно уже давно на крючке у ***** и никогда проукраинским не станет. Никакая дипломатия уже тут не поможет, только терять время и самоуважение. Надежда только на самих себя, на Европу, отчасти на Конгресс, который пока еще не стал протрамповским.
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20.02.2025 21:16 Відповісти
.
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20.02.2025 21:18 Відповісти
Проф. політика і дипломата відразу видно. Це вам не криворагульське самодурне бидло, зелену сраку якому почало стадо активно вилизувати. бо потужного лідора Трамп обізвав.
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20.02.2025 21:22 Відповісти
казати нема кому ... 🤡 робить свою справу ,як патрушев замовив !!! Das ist alles . Vielen Dank.
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20.02.2025 21:31 Відповісти
@ Всем кто сталкивается с Трампом нужно избрать тактику Ким Чен Ына. Улыбаться, жать руки, писать письма, соглашаться, но нихуя не делать. Полный игнор. Трамп слабак. Громко кричит, шумит, но когда его игнорируют, тихо залазит под шконку.
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20.02.2025 21:34 Відповісти
+💯!

Порох прямо це сказав на прикладах Еквадора, Мексики, Канади, Панами...

чорти б вас, ЗЄльоних забрали !
як можна бути настільки тупими ?

Трамп і його банда просто підловили ЗЄлібоба на честолюбстві після свого провалу переговорів з кацапами

.
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20.02.2025 21:43 Відповісти
"Загроза суверенітету і державності критична, тому діяти треба швидко. Часу на помилки більше немає. Треба нарешті припинити втрачати людей, території і час", - резюмує Порошенко.

Порох прямо сказав, що Україна на грані краху і треба якнайшвидше йти на переговори.
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20.02.2025 22:28 Відповісти
В Пупса є ядрьона бонба і на нього ніхто не напав. Тому він може всіх ігнорувати. Навіть Трампа.
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20.02.2025 22:25 Відповісти
коли зе підпис поставить, це вже не відкатиш. А вони за підписом приїхали....
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20.02.2025 23:47 Відповісти
Так. Тому Зеленський буде намагатись морозитись до трампівського дедлайну № 1 - спільного християнського Великодня, а може і до ************ № 2 - "дня пабєди".
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20.02.2025 23:53 Відповісти
за горло беруть. Он годину часу давали. Зараз добу дадуть
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21.02.2025 01:27 Відповісти
Позиция государственника, дипломата, профессионала, патриота. Поклонная благодарность Вам, уважаемый Петр Алексеевич! Хочу верить, что Вас услышат, сработает инстинкт самосохранения. Слава Украине!
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20.02.2025 21:42 Відповісти
Розумні робочі пропозиції.
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20.02.2025 22:44 Відповісти
в чомусь він правий, а в чомусь лукавить.
У випадку Канади, Мексики, Данії і навіть Панами мова йшла про мита і всяку лабуду.
трампу пояснили, що мита - штука взаимоострая, і нема проблем з митами - зеркальні мита проти сша йдуть одразу. Схаменувся.

Що ми можемо сказати на його забаганки?? хай нам дасть взамін свої ресурси? поверни яз?? що??
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20.02.2025 23:50 Відповісти
не треба займатися віктімблеймінгом і винуватити жертву.
Україна і зеленський не винуваті анітрохи що трамп є*анутий.
а те що є*анутий ано чи пізно домахається до когось так це завжди так було.
щодо канади та мексики.
вони огризалися і трамп відчепився.
вони не повзали перед ним на колінах.
щодо уряду національної єдности.
він був цілком доцільний в 22 році.
зараз він як п'яте колесо до воза.
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20.02.2025 23:50 Відповісти
Никакие действия с нашей стороны не помогут . Трамп полностью завербован Парашей. https://antikor.com.ua/articles/434834-kgb_nachal_razrabatyvatj_molodogo_i_tshcheslavnogo_trampa_40_let_nazad__daily_mail
Уже на всех сайтах кремлеботы его "отбеливают".
Теперь надо ждать когда Трамп получит импичмент ( уже 2 было) и надеюсь в этот раз со сроком .
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21.02.2025 02:05 Відповісти
Підтримую Пороха на всі 100%!!! Порох не святий,від слова ЗОВСІМ!! Але на сьогодні він гутарить те,що на язиках усіх свідомих(не хворих на голову) громадян України і треба це підтримати всім свідомим громадянам. Треба щось робити,хіба не видно,що ДУЖЕ і ДУЖЕ слабенькі теперішні перемовники,потрібно терміново збирати сильну команду,залучати всії тих,які в курсах таких тем.
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05.03.2025 16:37 Відповісти
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