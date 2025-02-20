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Досить говорити, час діяти,- Туск запропонував три кроки для безпеки України та Європи

Туск озвучив 3 кроки для безпеки України та Європи

Очільник уряду Польщі Дональд Туск звернувся до європейських партнерів із закликами, які стосуються України та безпеки й оборони ЄС.

Відповідний допис Туск опублікував в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Досить говорити, час діяти",- закликав союзників польський прем'єр.

Туск запропонував три кроки:

  • фінансувати європейську допомогу Україні із заморожених російських активів;
  • посилити повітряне патрулювання, балтійську варту і захист кордону ЄС з Росією;
  • негайно ухвалити нові фіскальні правила для фінансування безпеки та оборони ЄС.

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Автор: 

Європа (1903) Туск Дональд (547) заморожені активи (593)


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Топ коментарі
+5
Чому 3 роки цього не робиться ?
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20.02.2025 20:32 Відповісти
+4
досить говорити, час діяти - говорив туск.
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20.02.2025 20:27 Відповісти
+3
Політики говорять і говорять про те, що досить говорити.
Молоцці, ге ж?
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20.02.2025 20:34 Відповісти
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Ембарго на рашку?
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20.02.2025 20:19 Відповісти
досить говорити, час діяти - говорив туск.
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20.02.2025 20:27 Відповісти
Чому 3 роки цього не робиться ?
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20.02.2025 20:32 Відповісти
Політики говорять і говорять про те, що досить говорити.
Молоцці, ге ж?
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20.02.2025 20:34 Відповісти
Щє додам парочку
Не купляти нічого у США і виробляти своє
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20.02.2025 20:47 Відповісти
А він сильно діяв, коли рольніки блокували постачання нашого збіжжя до ЄС?
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20.02.2025 21:19 Відповісти
Ну так гоу он, покажи. Чого не робиш?
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20.02.2025 21:31 Відповісти
Балаболи
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20.02.2025 22:12 Відповісти
Правильні пропозиції.
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20.02.2025 22:37 Відповісти
 
 