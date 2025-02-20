Досить говорити, час діяти,- Туск запропонував три кроки для безпеки України та Європи
Очільник уряду Польщі Дональд Туск звернувся до європейських партнерів із закликами, які стосуються України та безпеки й оборони ЄС.
Відповідний допис Туск опублікував в соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Досить говорити, час діяти",- закликав союзників польський прем'єр.
Туск запропонував три кроки:
- фінансувати європейську допомогу Україні із заморожених російських активів;
- посилити повітряне патрулювання, балтійську варту і захист кордону ЄС з Росією;
- негайно ухвалити нові фіскальні правила для фінансування безпеки та оборони ЄС.
Топ коментарі
+5 NNN
показати весь коментар20.02.2025 20:32 Відповісти Посилання
+4 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар20.02.2025 20:27 Відповісти Посилання
+3 Алекс Скела
показати весь коментар20.02.2025 20:34 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Молоцці, ге ж?
Не купляти нічого у США і виробляти своє