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Вимушена капітуляція України означала б капітуляцію Заходу, - Туск

Туск про можливу капітуляцію України

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів про можливі наслідки вимушеної капітуляції України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Туск написав у мережі Х.

"Вимушена капітуляція України означала б капітуляцію всієї спільноти Заходу. З усіма наслідками цього факту. І нехай ніхто не вдає, що не бачить цього", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія "має шанси" на будь-які мирні переговори щодо припинення війни в Україні, оскільки вона "захопила багато території".

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Автор: 

Туск Дональд (547) Україна (5991) капітуляція (31)


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Топ коментарі
+11
Партньори понєволі. А що їм ще казати.як у рижого імператора Гренландії і Антарктиди кокуха поїхала.
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20.02.2025 09:52 Відповісти
+9
Писанина в соцмережах не допоможе.Трампон до такого ступеня дегенерат,що йому плювати на капітуляцію Заходу. У нього в макітрі самі "угоди".
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20.02.2025 09:53 Відповісти
+6
Навпаки . Капітуляція Заходу призведе до вимушеної капітуляції України . !
США вже схоже - капітулювали , Євросоюз ще тримається . Але коли капітулює й він , Україні нічого не залишиться як зробити це і самій . На жаль .
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20.02.2025 10:01 Відповісти
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не буде ніякої вимушеної капітуляції
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20.02.2025 09:46 Відповісти
Партньори понєволі. А що їм ще казати.як у рижого імператора Гренландії і Антарктиди кокуха поїхала.
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20.02.2025 09:52 Відповісти
І припинеться цькування ТЦК, і всі війсковозобов'язані прийдуть поновити совї дані, і підуть на ротацію тих, хто безперервно воює з 2022 року??? Але це мабуть якийсь фантастичний сюжет!(((
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20.02.2025 09:53 Відповісти
цькування ТЦК до *********, які ховаються. Я б не тільки цькував
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20.02.2025 10:02 Відповісти
А може пішов би служити, виконати конституційний обов'язок, чи нехай хтось, а я не створений для війни?????
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20.02.2025 10:56 Відповісти
Согласен, эта падаль прячется от тцк и не идёт выполнять свой конституционный обязанность. Обосцанные трусы ещё открывают свои грязный рот на тцк
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20.02.2025 11:01 Відповісти
Так. Буде як з Фінляндією в 1940 році.
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20.02.2025 09:56 Відповісти
ну есть же розумны люди
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20.02.2025 09:51 Відповісти
так, на словах цих розумних - хоч греблю гати. а коли доходить до дій - зась.
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20.02.2025 09:56 Відповісти
це за українською спиною солодко говорити - поляки теж набувачі вигоди від війни і зацікавлені в її продовженні, хай свою амію вводить войсько польське і допоможе повернути території - так цього не буде ніколи, тому добре що містер Дональд хоче припинити війну , провести вибори.
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20.02.2025 10:06 Відповісти
Писанина в соцмережах не допоможе.Трампон до такого ступеня дегенерат,що йому плювати на капітуляцію Заходу. У нього в макітрі самі "угоди".
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20.02.2025 09:53 Відповісти
Навпаки . Капітуляція Заходу призведе до вимушеної капітуляції України . !
США вже схоже - капітулювали , Євросоюз ще тримається . Але коли капітулює й він , Україні нічого не залишиться як зробити це і самій . На жаль .
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20.02.2025 10:01 Відповісти
Щось у цьому є. Зараз, можна сказати, перша світова емоційно-психологічна війна, де бойові дії в Ізраїлі та Україні - лише тригери емоцій, що розповзаються Інтернетом. В Ізраїлі демократичний світ вже програв.
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20.02.2025 10:04 Відповісти
Наразі Мелоні, яка із самого початку підтримувала рижого сказала, що пукін і його владаце нацисти..Цікаво як будуть еволюцюнуввти відносини між ними. Настане момент коли Мелоні має вибирати- або здоровий глузд, або сказати що Трамп звичайний мафіозі.
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20.02.2025 10:04 Відповісти
ну, який трамп, мафіозі?
самозакоханий нарцис, мажор з дитинства, якій навіть якісної американської освіти не має.
саме отой рідкісний випадковий сперматозоїд, що у незрозумілий спосіб випередив всіх по дорозі до опліднення.
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20.02.2025 10:10 Відповісти
як це, Вимушена капітуляція?
от я ніхера не розумію, що означає Вимушена капітуляція!
нам накажуть припинити опір?
нам накажуть здати зброю?
хто це зробить, плєшива крємлядь, трамп, фон дер ляєн, сінь пінь, зе!гундос?
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20.02.2025 10:06 Відповісти
трындешь один, научитесь производить ракеты тысячами и все будет ОК
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20.02.2025 10:14 Відповісти
Які розумні люди, усе знають, розуміють, і при тому обрали позу страуса, заховавши голову у пісок.
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20.02.2025 10:15 Відповісти
Україна виграла цю війну і доведе її до кінця не зважаючи на ті всякі розмови про капітуляцію, поступки і все таке, кацапське шобло буде знищене і Україна вийде на свої загальновизнані кордони!
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20.02.2025 10:32 Відповісти
Шо, ссикотно стало? Йди кордони поблокуй!
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20.02.2025 10:58 Відповісти
тому поляки блокують український експорт
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20.02.2025 11:24 Відповісти
Поляки все одно не зможуть однією дупою всидіти на двох стільцях. Доведеться обирати Європу чи Трампа.
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20.02.2025 11:46 Відповісти
 
 