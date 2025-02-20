Вимушена капітуляція України означала б капітуляцію Заходу, - Туск
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів про можливі наслідки вимушеної капітуляції України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Туск написав у мережі Х.
"Вимушена капітуляція України означала б капітуляцію всієї спільноти Заходу. З усіма наслідками цього факту. І нехай ніхто не вдає, що не бачить цього", - йдеться в дописі.
Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія "має шанси" на будь-які мирні переговори щодо припинення війни в Україні, оскільки вона "захопила багато території".
Топ коментарі
+11 Василь Довганенко #589385
показати весь коментар20.02.2025 09:52 Відповісти Посилання
+9 Gary Grant
показати весь коментар20.02.2025 09:53 Відповісти Посилання
+6 Maksim Perepelitca
показати весь коментар20.02.2025 10:01 Відповісти Посилання
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США вже схоже - капітулювали , Євросоюз ще тримається . Але коли капітулює й він , Україні нічого не залишиться як зробити це і самій . На жаль .
самозакоханий нарцис, мажор з дитинства, якій навіть якісної американської освіти не має.
саме отой рідкісний випадковий сперматозоїд, що у незрозумілий спосіб випередив всіх по дорозі до опліднення.
от я ніхера не розумію, що означає Вимушена капітуляція!
нам накажуть припинити опір?
нам накажуть здати зброю?
хто це зробить, плєшива крємлядь, трамп, фон дер ляєн, сінь пінь, зе!гундос?