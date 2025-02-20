Вимушена капітуляція України означала б капітуляцію Заходу, - Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів про можливі наслідки вимушеної капітуляції України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Туск написав у мережі Х.

"Вимушена капітуляція України означала б капітуляцію всієї спільноти Заходу. З усіма наслідками цього факту. І нехай ніхто не вдає, що не бачить цього", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія "має шанси" на будь-які мирні переговори щодо припинення війни в Україні, оскільки вона "захопила багато території".

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