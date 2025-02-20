Сенат США затвердив на посаді директора ФБР Патела, який обіцяв чистки в Бюро

Сенат США затвердив на посаді директора Федерального бюро розслідувань кандидатуру Кеша Патела, якого призначив президент Дональд Трамп. За Патела проголосував 51 сенатор, проти – 49 (усі демократи і двоє республіканців).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

44-річний Пател – колишній прокурор Міністерства юстиції – став затятим критиком правоохоронних органів. Він написав книжку, у якій пообіцяв знищити Мін'юст і ФБР, провівши чистку і звільнивши вищих посадовців. А також заявив, що хоче розсекретити велику кількість урядових таємниць і відібрати допуск до секретної інформації в осіб, котрі розслідували справи Трампа.

Вважалося, що Пател очолить ФБР за першої каденції Трампа, але тодішній генеральний прокурор Білл Барр, серед інших, виступив категорично проти цього, заявивши, що Пател не має відповідної кваліфікації.

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Ставлення Трампа до ФБР значною мірою пов'язано з розслідуваннями щодо нього, зокрема за двома кримінальними справами, які були закриті після виборів: одна з них стосувалася поводження президента з секретними документами, інша – його намагань скасувати результати голосування у 2020 році.