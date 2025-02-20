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Сенат США затвердив на посаді директора ФБР Патела, який обіцяв чистки в Бюро

Трамп і новий директор ФБР Пател

Сенат США затвердив на посаді директора Федерального бюро розслідувань кандидатуру Кеша Патела, якого призначив президент Дональд Трамп. За Патела проголосував 51 сенатор, проти – 49 (усі демократи і двоє республіканців).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

44-річний Пател – колишній прокурор Міністерства юстиції – став затятим критиком правоохоронних органів. Він написав книжку, у якій пообіцяв знищити Мін'юст і ФБР, провівши чистку і звільнивши вищих посадовців. А також заявив, що хоче розсекретити велику кількість урядових таємниць і відібрати допуск до секретної інформації в осіб, котрі розслідували справи Трампа.

Вважалося, що Пател очолить ФБР за першої каденції Трампа, але тодішній генеральний прокурор Білл Барр, серед інших, виступив категорично проти цього, заявивши, що Пател не має відповідної кваліфікації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат на посаду голови ФБР Пател отримував гроші від російських пропагандистів, - WP

Ставлення Трампа до ФБР значною мірою пов'язано з розслідуваннями щодо нього, зокрема за двома кримінальними справами, які були закриті після виборів: одна з них стосувалася поводження президента з секретними документами, інша – його намагань скасувати результати голосування у 2020 році.

Автор: 

США (23618) ФБР (177) Сенат США (615)


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Топ коментарі
+20
Тепер лубянка почне свій рейд по США
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20.02.2025 23:11 Відповісти
+8
Лише два республіканці примаються проти рижого.
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20.02.2025 23:16 Відповісти
+7
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20.02.2025 23:38 Відповісти
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Тепер лубянка почне свій рейд по США
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20.02.2025 23:11 Відповісти
Не потрібно міфи про лубянку вигадувати - це вже давно не КДБ. Рівень луб'янки - це ******** типу Петрова і Баширова
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20.02.2025 23:25 Відповісти
Ти такий переконливий, що пішов в жопу- відбілювач кацапів
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20.02.2025 23:27 Відповісти
Тебе коли хтось ********* називає, то теж думаєш, що відбілюють?
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20.02.2025 23:30 Відповісти
Ти вирішив, що можна прикритись обісьцяними тряпками і не буде кацапського сморіду? Ну ти і лох
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20.02.2025 23:34 Відповісти
Тепер вся база агентів ЦРУ попаде у ФСБ))) У нас так було за часів Януковича. Янукович-Трамп мтавить людей путіна на посади в США
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20.02.2025 23:38 Відповісти
Барига Трамп напевно продасть все
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20.02.2025 23:42 Відповісти
США летить в тартарари небаченими темпами. Трампон вже не отдасть владу і сполучені штати луснуть як оріх по штатах
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20.02.2025 23:47 Відповісти
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20.02.2025 23:43 Відповісти
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20.02.2025 23:38 Відповісти
Це яким макаром у період перебудови змогли завербувати американського мільярдера? Довічний абонемент на Щелкунчика і відпочинок в Артеку запропонували?
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20.02.2025 23:52 Відповісти
Якщо Ви ознайомитись із бізнес-біографією Трампа, то зауважите, що його злети і падіння дивним чином збігаються із фінансовим становищем спочатку совка, згодом єльцинської расєї, а потім з *********** рашистською пітьмою.
Як, втім, і його "спонсора" Маски.
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21.02.2025 00:02 Відповісти
Це називається сову на глобус натягнути. Теоретично можна і своє загострення геморою прив'язати до волатильності індексу NASDAQ
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21.02.2025 00:09 Відповісти
Ти не забувай що Трамп чотирижди банкрот.Це раз,а два-це те що син Трампа говорив що РФ помогла фінансово бізнесу сім'ї Трампа.
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21.02.2025 00:03 Відповісти
У період 1986-1990 років Дональд заробив 375,2 мільйона доларів, здебільшого від угод з нерухомістю.

Фінансові проблеми (1989-1997)

В 1989 роцi через фінансову кризу Трамп не зміг погашати взяті позики (с)
--------

Виходячи з коментаря вище, то проблеми з фінансами у Трампа почалися якраз після вербування КДБ...
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21.02.2025 00:11 Відповісти
Після того.як совок сипатись почав
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21.02.2025 00:46 Відповісти
Бабу, скоріш всього, підклали... Називалося - "Медовая ловушка"...
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21.02.2025 05:39 Відповісти
Збентежений Ілон Маск неспішно повторно наймає звільнених ядерних працівників після жахливої помилки DOGE

Департамент ефективності уряду Ілона Маска (DOGE) щасливо відійшов після того, як відкинув провідних ядерних експертів, промах, який став очевидним, коли https://www.irishstar.com/news/us-news/elon-musk-strategic-reason-taking-34685019 Національному управлінню https://www.irishstar.com/news/us-news/elon-musk-strategic-reason-taking-34685019 ядерної безпеки довелося терміново їх повторно найняти. Звільнення було скасовано в п'ятницю після того, як DOGE не https://www.irishstar.com/news/us-news/influencer-mom-musks-baby-wants-34684142 реалізував роль агентства в управлінні ядерною зброєю Америки, перш ніж відпустити співробітників у четвер
Національна адміністрація з ядерної безпеки зараз має справу з наслідками цієї "величезної помилки", яка викликала занепокоєння щодо безпеки, згідно з повідомленнями. Інсайдери зізналися CNN, що робітників відпустили, тому що https://www.irishstar.com/news/us-news/elon-musks-dad-makes-surprisingly-34683268 «ніхто не витратив часу, щоб зрозуміти, що ми робимо, і важливість нашої роботи для національної безпеки нації».
Близько 400 співробітників NNSA в Департаменті енергетики, як повідомляється, були відіняті в рамках урядових ініціатив Маска щодо скорочення витрат за президентськими наказами. Інше джерело розкрило CNN, що Конгрес "злякається" через те, що DOGE, здавалося, не знає, що NNSA відповідає за ядерні запасиСпівробітники NNSA відіграють вирішальну роль у розробці та обслуговуванні ядерної зброї США, виробництві та демонтажі озброєння, забезпеченні ВМС ядерними реакторами для підводних човнів та вирішенні ядерних надзвичайних ситуацій, згідно з Mirror US reports, повідомляє https://www.the-express.com/news/us-news/163767/elon-musk-fires-hundreds-nuclear-employees-before-realizing-massive-mistake Express US.
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21.02.2025 00:18 Відповісти
Кажуть рашистокосульства відновлюють - дипломатам з погонами під смокінгом .
навіщо їм баширови у них в США є Маск.
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21.02.2025 00:20 Відповісти
О, знову політична доцільність, як це знайомо....
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20.02.2025 23:11 Відповісти
Лише два республіканці примаються проти рижого.
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20.02.2025 23:16 Відповісти
перефарбувався
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21.02.2025 00:42 Відповісти
Ой розсекречені таємниці це цікаво. Що там зоні 51, чи був контакт з НЛО? Хто вбив Кеннеді? Чи вмер Гітлер свою смертю?
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20.02.2025 23:12 Відповісти
І про реальний стан небесної тверді, коли вже стільки ракет там дірок наробили
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20.02.2025 23:20 Відповісти
вся агентура ЦРУ стане відома ФСБ. Посольства і консульстві РФ скоро запроцюють. Про це вже домовились. Буде куди нести інфу і про технології і про агентуру. Америка при трампоні дійсно стане великою тільки буде потім вже пізно
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20.02.2025 23:40 Відповісти
Десь далеко в Китаї мрійливо посміхається дядько Сі.
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21.02.2025 00:05 Відповісти
зламаємо систему.... десь я вже це чув...
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20.02.2025 23:14 Відповісти
Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был никем - тот станет всем!
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20.02.2025 23:32 Відповісти
"Так це ж було вже!" (с) )))

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20.02.2025 23:37 Відповісти
Гувер у труні перевернеться.
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20.02.2025 23:15 Відповісти
Гувер співпрацював з Італійською мафією, ви про це?)))
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20.02.2025 23:36 Відповісти
"Співпрацювать" можна по-різному... Головне - знать, хто ким командує... Мафіозі немало допомогли армії США, при захопленні Сицилії... Самі військові це визнали...
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21.02.2025 05:45 Відповісти
Я читав мемуари одного посадженого мафіозі, він там писав багато чого і про кенеді також, що вони співпрацювали з батьком Кенеді та Гувером... Якісь афери з профспілками і пенсіями схеми не зрозумів до кінця але суть в тому, що якщо захочеш вийти з правильної профспілки, то тебе дуже попросить мафія, щоб ти цього не робив і Гувер то покривав....

Але Кенеді по приходу одразу почав ламати систему і той мафіозі писав, що багато хто з великих людей були сильно недовольні тим, що їх прокинули за підтримку на виборах...
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21.02.2025 11:24 Відповісти
Тиб ще послався на мемуари Жукова - при обговоренні ролі СРСР у ІІ Світовій війні...
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21.02.2025 12:08 Відповісти
Про афери тих часів з пенсіями і участь мафії у них та покривання ФБР, писав не тільки він а і багато біржевих маклерів тих часів...
До того те що батько Кенеді співпрацював з італійцями загальновідомий факт, тому його розповіді виглядають більш чим реалістично...
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21.02.2025 12:21 Відповісти
А "біржеві маклери" - "білі та пухнасті"... Ці люди, здебільшого, такі самі злочинці... Тільки "білокомірцеві". Їх, просто, "не піймали"... То чому я повинен їм БЕЗУМОВНО вірить?
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21.02.2025 13:10 Відповісти
Корупція та звязки з мафією були в фбр і після Гувера, є такий фільм Вовк щ Волстріт, там в основі реальний герой та реальні факти, він кинув інвесторів на 100 млн. долларів якщо перевести на тепершні кошти з врахуванням інфляції пару міліардів... Гроші так нікому і не віддав..

Але що розповідав агент фбр який вів цю справу, що його кабінет під час розслідування хтось обшукав з його колег і пропали докази, потім знайшов прослушку, але хто це зробив так і не знайшли... повязує що в того біржового спекулянта були звязки з мафією а ті мали контакти в ФБР
Гуманний суд дав йому тільки декілька років та і на всьому...
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21.02.2025 14:54 Відповісти
Ти ще пошлися на мультфільм "Колобок"...
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21.02.2025 15:01 Відповісти
Б...ть ти читаєш хоть трохи це реальна була справа на основі якої зняли фільм і реальний агент фбр давав інтервю у тій справі
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21.02.2025 16:18 Відповісти
Молода гвардія" була реальною. На основі її діяльності був знятий фільм... І що далі? Я в Криму служив з чоловіком з Краснодону. Його мати знала багатьох "молодогвардійців" і зовсім інше розказувала...
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21.02.2025 16:58 Відповісти
Ти чуєш мене чи ні агент ФБР який вів реальну справу ще до фільма розповідав жургалістам під час суда що його кабінет обшукували а потім пізніше встановили прослушку і винних так і не знайшли
В фільмі взагалі цього немає
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21.02.2025 23:59 Відповісти
Казав шо камінь на камені не залишить від Мін"юста і ФБР
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20.02.2025 23:16 Відповісти
Глубина держава зара знищуються. путін-трамп другий раз помилку не зроблять як у першій каденції. Єдине що пуйло думало що трампон буде другий термін і готувало напад під його другий срок там прийшов Байден і щось піщло не так та і Українці задержали війська і дали змогу Западу змобілізуватис. Зараж прийшов трампон. НАТО буде руйнуватися шаленими темпами мабуть рудий з НАТО виведе США і буде дружити з РФ і Китаєм
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20.02.2025 23:43 Відповісти
На кого напад на Європу звідки йому поставляють авіоніку до всіх його винищувачів, та вони перекриють поставки і орки уже не будуть літати на су34 чи су35 а на міг29, те саме з їх с400...

Лише ракети можуть з китайських компонентів клепати, тому що там мікросхем таких складних немає...
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20.02.2025 23:47 Відповісти
Ну в принципе не нам это обсуждать/осуждать... "Новые лица" (какистократия) по-американски.
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20.02.2025 23:24 Відповісти
дуже цікаво, але вийде пшик!
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20.02.2025 23:25 Відповісти
От і черговий Мумбай на посаді , це дружина Ді Венса розпихує на урядові стільці своїх знайомих індусів ? ))
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20.02.2025 23:25 Відповісти
Найближчі особи біля трампа самі жополізи, всі заглядають цьому придурку в писок!!! З таким набором ідіотів в США скоро щось буде відбуватися, хоча вже почались протести, що Трамп не король!!!далі буде.
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20.02.2025 23:27 Відповісти
Трамп другий раз не віддасть владу-с
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20.02.2025 23:49 Відповісти
"Він написав книжку, у якій пообіцяв знищити Мін'юст і ФБР" я сподіваюсь що він і заповіт написав...
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20.02.2025 23:30 Відповісти
Что там, по-Булгакову??? Не один дом тогда "пропал"...
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20.02.2025 23:35 Відповісти
Його швидше грохнуть. чим він там реформу проведе, хтось з наркокартелей або з будівельної мафії... Це все популітичні казки, останнім хто міг і хотів там щось зробити то був Роберт Кенеді і чим він заверши всі вкурсі
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20.02.2025 23:40 Відповісти
Так Венс відразу ж стане на місце Трампа. А Венс ще більше упоротий, ніж сам Донні.
Трамп, - просто старий долбойоб. А от Венс - ярий українофоб.
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20.02.2025 23:50 Відповісти
Тоді вбили обох Кенеді, і президента та його брата який був генпрокурором та фактично і вів реформи в юстиції та фбр... Другого Кенеді вбили коли той спробував піти потім на президента і міг виграти вибори...
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20.02.2025 23:57 Відповісти
А ще вбили Мурлін Мурло. Вона була коханкою Кеннеді, і занадто багато знала.
До речі, пишуть, що з братом президента Кеннеді вона теж спала. Якась Мата Харі прям...

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21.02.2025 00:07 Відповісти
У мене складається враженя, шо вони мають наробити за 5 років стільки, шо наступні офуйовати будуть як ніколи!
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20.02.2025 23:41 Відповісти
Это Болливуд, детка(((
Может зря Обаме разрешили в подъездах на рашке сцать????
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20.02.2025 23:42 Відповісти
******* сюр, США перетворилось на країну клоунів з гранатою, Китай на фоні рашастів і США вже не виглядає неадекватним
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20.02.2025 23:54 Відповісти
Трампушко робить все точнісінько так, як наш блазень Зельцман, тільки в значно більших масштабах! Популісти криворукі...
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21.02.2025 00:01 Відповісти
Ви подивіться уважно на їхні обличчя на фото,вони багато чого вам скажуть.Трамп всього пару місяців як президент але вже виглядає як наш Зеленський на пятий рік каденції.А цей деректор ФБР виглядає перестрашено як російський військовополонений який попав в полон до Азова,що говорить про те,що він не буде самостійною фігурою і ним будуть керувати.А Трамп виявився таким же мстивим як наш Зеленський.Не розумію за що?За те що хлопці з ФБР знайшли за тобою багато мутних справ?Так не треба було мутні справи робити.
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21.02.2025 00:36 Відповісти
А "нарциси" завжди "мстиві"... Тому що звикли вважать себе "непогрішимими" та поважать лише свою власну думку, не рахуючись з оточуючими...
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21.02.2025 05:50 Відповісти
Ще Марджери Тейлор Грин не пристроєна - якесь прикре недопрацювання зі сторони адміністрації пана Трампа.
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21.02.2025 00:40 Відповісти
Ну, як, як трумп не міг не прилаштувати на якусь посаду чувака з іменем Кеш??
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21.02.2025 00:49 Відповісти
Трамп-бите вухо, почав за здравіє Америки, а закінчить, за її упокой!
Прутін з китайцем, цьому посприяли добряче, вони і задоволені, такою ганьбою Трампа-бите вухо!
Час, кидати каміння, прийшов у США, але буде час, і його збирати!
Слава Україні!
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21.02.2025 01:51 Відповісти
схему "КЕРОВАНОГО ХАОСУ" вже відпрацювали в Україні два рази в 2010 і 2019.
РЕЖИСЕР оди і той же - МАНАФОРД (читай резидент кадебе).
ключові фрази супровідної пропаганди:
у всьому винні попередники;
нових ліва;
роzzія надійний партнер;
демократія може почекати;
вибори більше не потрібні
і так далі.
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21.02.2025 08:36 Відповісти
п*здєц якийсь..... індус начальник ФБР
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21.02.2025 11:24 Відповісти
 
 