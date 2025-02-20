Сенат США затвердив на посаді директора ФБР Патела, який обіцяв чистки в Бюро
Сенат США затвердив на посаді директора Федерального бюро розслідувань кандидатуру Кеша Патела, якого призначив президент Дональд Трамп. За Патела проголосував 51 сенатор, проти – 49 (усі демократи і двоє республіканців).
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
44-річний Пател – колишній прокурор Міністерства юстиції – став затятим критиком правоохоронних органів. Він написав книжку, у якій пообіцяв знищити Мін'юст і ФБР, провівши чистку і звільнивши вищих посадовців. А також заявив, що хоче розсекретити велику кількість урядових таємниць і відібрати допуск до секретної інформації в осіб, котрі розслідували справи Трампа.
Вважалося, що Пател очолить ФБР за першої каденції Трампа, але тодішній генеральний прокурор Білл Барр, серед інших, виступив категорично проти цього, заявивши, що Пател не має відповідної кваліфікації.
Ставлення Трампа до ФБР значною мірою пов'язано з розслідуваннями щодо нього, зокрема за двома кримінальними справами, які були закриті після виборів: одна з них стосувалася поводження президента з секретними документами, інша – його намагань скасувати результати голосування у 2020 році.
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Як, втім, і його "спонсора" Маски.
Фінансові проблеми (1989-1997)
В 1989 роцi через фінансову кризу Трамп не зміг погашати взяті позики (с)
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Виходячи з коментаря вище, то проблеми з фінансами у Трампа почалися якраз після вербування КДБ...
Департамент ефективності уряду Ілона Маска (DOGE) щасливо відійшов після того, як відкинув провідних ядерних експертів, промах, який став очевидним, коли https://www.irishstar.com/news/us-news/elon-musk-strategic-reason-taking-34685019 Національному управлінню https://www.irishstar.com/news/us-news/elon-musk-strategic-reason-taking-34685019 ядерної безпеки довелося терміново їх повторно найняти. Звільнення було скасовано в п'ятницю після того, як DOGE не https://www.irishstar.com/news/us-news/influencer-mom-musks-baby-wants-34684142 реалізував роль агентства в управлінні ядерною зброєю Америки, перш ніж відпустити співробітників у четвер
Національна адміністрація з ядерної безпеки зараз має справу з наслідками цієї "величезної помилки", яка викликала занепокоєння щодо безпеки, згідно з повідомленнями. Інсайдери зізналися CNN, що робітників відпустили, тому що https://www.irishstar.com/news/us-news/elon-musks-dad-makes-surprisingly-34683268 «ніхто не витратив часу, щоб зрозуміти, що ми робимо, і важливість нашої роботи для національної безпеки нації».
Близько 400 співробітників NNSA в Департаменті енергетики, як повідомляється, були відіняті в рамках урядових ініціатив Маска щодо скорочення витрат за президентськими наказами. Інше джерело розкрило CNN, що Конгрес "злякається" через те, що DOGE, здавалося, не знає, що NNSA відповідає за ядерні запасиСпівробітники NNSA відіграють вирішальну роль у розробці та обслуговуванні ядерної зброї США, виробництві та демонтажі озброєння, забезпеченні ВМС ядерними реакторами для підводних човнів та вирішенні ядерних надзвичайних ситуацій, згідно з Mirror US reports, повідомляє https://www.the-express.com/news/us-news/163767/elon-musk-fires-hundreds-nuclear-employees-before-realizing-massive-mistake Express US.
навіщо їм баширови у них в США є Маск.
До основанья, а затем
Мы наш, мы новый мир построим,
Кто был никем - тот станет всем!
Але Кенеді по приходу одразу почав ламати систему і той мафіозі писав, що багато хто з великих людей були сильно недовольні тим, що їх прокинули за підтримку на виборах...
До того те що батько Кенеді співпрацював з італійцями загальновідомий факт, тому його розповіді виглядають більш чим реалістично...
Але що розповідав агент фбр який вів цю справу, що його кабінет під час розслідування хтось обшукав з його колег і пропали докази, потім знайшов прослушку, але хто це зробив так і не знайшли... повязує що в того біржового спекулянта були звязки з мафією а ті мали контакти в ФБР
Гуманний суд дав йому тільки декілька років та і на всьому...
В фільмі взагалі цього немає
Лише ракети можуть з китайських компонентів клепати, тому що там мікросхем таких складних немає...
Трамп, - просто старий долбойоб. А от Венс - ярий українофоб.
До речі, пишуть, що з братом президента Кеннеді вона теж спала. Якась Мата Харі прям...
Может зря Обаме разрешили в подъездах на рашке сцать????
Прутін з китайцем, цьому посприяли добряче, вони і задоволені, такою ганьбою Трампа-бите вухо!
Час, кидати каміння, прийшов у США, але буде час, і його збирати!
Слава Україні!
РЕЖИСЕР оди і той же - МАНАФОРД (читай резидент кадебе).
ключові фрази супровідної пропаганди:
у всьому винні попередники;
нових ліва;
роzzія надійний партнер;
демократія може почекати;
вибори більше не потрібні
і так далі.