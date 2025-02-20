Наслідки ударів українських дронів по окупантах на "дорозі смерті" під Покровськом. ВIДЕО

Удари українських дронів по "дорозі смерті" з Селидового під Покровськ, зняті безпосередньо з землі камерою російського окупанта, який бере участь у евакуації поранених. Дорога усіяна розбитою російською технікою, ділянка біля села Вишневе.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Російський військовий знімає результати удару fpv-дрону по машині з солдатами 30-ї мотострілецької бригади ЗС РФ: троє вбитих, двоє поранених. Під час евакуації ще один дрон завдає поранення солдату 27-ї мотострілецької дивізії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Фура "двохсотих" окупантів їде дорогою до Ростова-на-Дону: "Слава Україні, ублюдки!". ВIДЕО