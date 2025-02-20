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Новини
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Наслідки ударів українських дронів по окупантах на "дорозі смерті" під Покровськом. ВIДЕО

Удари українських дронів по "дорозі смерті" з Селидового під Покровськ, зняті безпосередньо з землі камерою російського окупанта, який бере участь у евакуації поранених. Дорога усіяна розбитою російською технікою, ділянка біля села Вишневе.

Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.

Російський військовий знімає результати удару fpv-дрону по машині з солдатами 30-ї мотострілецької бригади ЗС РФ: троє вбитих, двоє поранених. Під час евакуації ще один дрон завдає поранення солдату 27-ї мотострілецької дивізії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Фура "двохсотих" окупантів їде дорогою до Ростова-на-Дону: "Слава Україні, ублюдки!". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18060) Донецька область (8954) Покровськ (699) Покровський район (746) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+21
Смерть кацапам!
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20.02.2025 23:54 Відповісти
+17
У соцмережах шириться новина що байрактар збив ту-95 над Каспійським морем,рашисти пишуть що він здійснив аварійну посадку на воду...
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20.02.2025 23:55 Відповісти
+8
выродок из Саратова сильно бойкий, надеюсь он недалеко оттуда уехал.
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21.02.2025 01:29 Відповісти
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Смерть кацапам!
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20.02.2025 23:54 Відповісти
Ех,бомбер був би там,ото б Калінок родичі набрали!!@
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21.02.2025 10:04 Відповісти
У соцмережах шириться новина що байрактар збив ту-95 над Каспійським морем,рашисти пишуть що він здійснив аварійну посадку на воду...
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20.02.2025 23:55 Відповісти
ту-95 здійснив аварійну посадку на воду...
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21.02.2025 00:08 Відповісти
он из Турции прилетел туда на Каспиское море?
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21.02.2025 01:31 Відповісти
Ну - якщо навіть "аварійна посадка на воду" , значить, "одлітався"...Морська вода швидко зробить свою справу - навіть "на запчасти" не піде... А якщо ще й, дійсно, наш БПЛА спрацював - то кацапи і над Каспієм будуть бояться літать...
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21.02.2025 05:15 Відповісти
Дахєра из "разных гародов"... Всех накабздон соберет сук...
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21.02.2025 00:41 Відповісти
Такая інтєрєсная у ніх "зарніца" !
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21.02.2025 00:43 Відповісти
Там главный по "зарнице" лучший, но всех завернуть взад не смог...
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21.02.2025 00:51 Відповісти
Звірі ...., прийшли на нашу землю
Будь ви прокляті
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21.02.2025 01:10 Відповісти
выродок из Саратова сильно бойкий, надеюсь он недалеко оттуда уехал.
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21.02.2025 01:29 Відповісти
Ви подивіться що вони постійно лізуть,хлопці і дівчата-донатьте на дрони!!!!!
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21.02.2025 01:37 Відповісти
їм кажуть-туди не їдь- там смерть.
пох для тварин. Вони їдуть.
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21.02.2025 03:24 Відповісти
"Навоювалися"... І, що саме цікаве - після поверення додому вони "нах" нікому будуть не потрібні... Один з двох поранених точно стане інвалідом (рука перебита і нога) Так само, як не потрібні будуть сім"ї тих "200-х". Буде стандартна кацапська відповідь: "Я вас туда не пасылал!..."
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21.02.2025 05:21 Відповісти
Кацапам повезло на дорозі... Хоч один зберіг "тверезу голову", організував надання допомоги та евакуацію... А часто буває, що бігають, як телята, і не знають, що робить...
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21.02.2025 05:35 Відповісти
Приїхало з чувашії підзаробить а на завод ні не піду пси скажені
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21.02.2025 07:42 Відповісти
рашисты-тупиковая ветвь человечества ! Всё лезут и лезут , что они там забыли в Украине ,наверное, смерть свою? Как же был прав Джохар Дудаев насчёт , так называемого, "русизма", а мы-украинцы называем на современный лад -"рашизм"
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21.02.2025 07:57 Відповісти
Єх, побільше б дронів і арти для такої жвавої траси.
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21.02.2025 08:27 Відповісти
Як бачимо рашисти від війни не втомилися. А українці даже з Польщі кричатьщо вони втомилися від війни і потрібно капітулювати вже бо їм потрібно садити картоплю. А представте ще дати рашистам передишку з пів року-рік. Ну і хто в цій війні виграє тоді?
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21.02.2025 08:37 Відповісти
Все четко у них, а кто-то бегает от ТЦК, и ментов с депутатами впереди себя шлет.
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21.02.2025 09:08 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію, можуть промити мозги руSSкій біомасі....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!

https://www.youtube.com/watch?v=2gGtd6ucAP4 Труп москаля (Кліп)
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21.02.2025 09:19 Відповісти
Скавчать як приємно...
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21.02.2025 10:18 Відповісти
ці хробаки як саранча. Лізуть і лізуть
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21.02.2025 10:40 Відповісти
скучно. хочєца двіжухі. ужас ужас!
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21.02.2025 10:42 Відповісти
Канал "Рога рах"!
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21.02.2025 13:51 Відповісти
 
 