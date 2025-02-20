Наслідки ударів українських дронів по окупантах на "дорозі смерті" під Покровськом. ВIДЕО
Удари українських дронів по "дорозі смерті" з Селидового під Покровськ, зняті безпосередньо з землі камерою російського окупанта, який бере участь у евакуації поранених. Дорога усіяна розбитою російською технікою, ділянка біля села Вишневе.
Відповідне відео опублікував телеграм-канал Бутусов плюс, інформує Цензор.НЕТ.
Російський військовий знімає результати удару fpv-дрону по машині з солдатами 30-ї мотострілецької бригади ЗС РФ: троє вбитих, двоє поранених. Під час евакуації ще один дрон завдає поранення солдату 27-ї мотострілецької дивізії.
Топ коментарі
+21 время
показати весь коментар20.02.2025 23:54 Відповісти Посилання
+17 Александр Чуднивец #474549
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+8 Oleg K #525841
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пох для тварин. Вони їдуть.
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
https://www.youtube.com/watch?v=2gGtd6ucAP4 Труп москаля (Кліп)