Росіяни здійснили 73 обстріли Сумщини протягом дня
20 лютого росіяни здійснили 73 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 139 вибухів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.
Обстрілів зазнали, зокрема:
- Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (19 вибухів), FPV-дронами (6 вибухів) та скинув ВОГ з БПЛА (13 вибухів).
- Юнаківська громада: здійснено атаку FPV-дрона (1 вибух), артилерійський обстріл (8 вибухів), мінометні обстріли (12 вибухів), пуск КАБів (2 вибухи).
- Есманьська громада: 6 мін скинули росіяни на територію громади.
- Великописарівська громада: зафіксовано мінометні обстріли (14 вибухів), артилерійський обстріл (9 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (5 вибухів), обстріл НАР (5 вибухів), атаку FPV-дрона (1 вибух).
- Глухівська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).
- Середино-Будська громада: здійснено скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), атаку FPV-дронів (2 вибухи).
- Хотінська громада: ворог вдарив з артилерії (9 вибухів), мінометів (5 вибухів), FPV-дронами (3 вибухи) та здійснив пуск КАБ (1 вибух).
- Шалигинська громада: здійснено атаку FPV-дроном (2 вибухи).
- Путивльська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).
- Білопільська громада: здійснено атаку БпЛА (1 вибух), скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи).
- Новослобідська громада: ворог атакував FPV-дронами (3 вибухи).
- Сумська громада: відбулися атаки БпЛА (1 вибух). Внаслідок атаки пошкоджено приватні домоволодіння.
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