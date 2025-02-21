Кількість жертв серед цивільного населення в Україні у 2024 році зросла на 16%, кількість атак - у 3 рази, - звіт ACLED

У 2024 році зафіксовано понад 1600 жертв серед цивільного населення, що на 16% більше, ніж у попередньому році, а також 3-кратне зростання авіаатак, що призвели до жертв серед цивільного населення.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це свідчать дані звіту ACLED, який оприлюднили напередодні третьої річниці повномасштабного вторгення.

Аналітики ACLED доходять висновку, що застосування невибіркових ударів по житлових будинках, медичних установах, освітніх закладах та енергетичному сектору по всій Україні не є випадковим і "відображає схему невибіркових ударів по цивільних районах, яка загострилася протягом війни".

"Вибір зброї це додатково підтверджує, оскільки ми спостерігали збільшення використання менш точних, але дуже руйнівних плануючих бомб проти населених пунктів, які зруйнували цивільну інфраструктуру в прифронтових регіонах", – заявив старший аналітик ACLED з Європи та Центральної Азії Нікіта Гурков.

Звіт аналізує з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2024 року майже 5500 випадків пошкодження житлових будинків, шкіл, закладів охорони здоров’я та енергетичної інфраструктури. Постраждали найбільше прифронтові регіони України, серед них – Донецька, Харківська та Сумська області, але, як наголошують у звіті, російські невибіркові та інколи навмисні напади впливають на всю країну.

Співавторка звіту, керівниця досліджень ACLED у Східній Європі Ольга Поліщук додає, що атаки відбуваються по всій Україні, напади на інфраструктуру торкнулися 24 з 27 регіонів країни у 2024 році, порівняно з 17 у 2022 році.

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За її словами, цими нападами на мирних жителів, "Росія, схоже, намагається змусити Україну здатися незалежно від розвитку подій на полі бою".

Згідно з цифрами, оприлюдненими у звіті, найпоширенішим актом обстрілу цивільної інфраструктури був обстріл житлових будинків -понад 4200 подій стосуються пошкодження житлових будинків.

У звіті мовиться також, що було обстріляно 650 - шкіл, понад 350 - закладів охорони здоров’я, також здійснено 1000 нападів на енергетичну інфраструктуру.

"Триваюча кампанія (ударів) Росії проти інфраструктури України, включно з виведеною з експлуатації Чорнобильською атомною електростанцією, одна з останніх із понад 1000 атак на енергетичні системи з початку війни, ще більше завдала шкоди енергосистемі України та водночас поставила під загрозу ядерну безпеку Європи", – заявив Гурков.

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ACLED також зафіксувала напади України на російську енергетичну інфраструктуру протягом останніх тижнів.

У січні українські удари по території Росії зросли на третину порівняно з груднем 2024 року, причому більше ніж половина січневих ударів були спрямовані по нафтовій, газовій та енергетичній інфраструктурі.