Рятувальники знайшли тіла матері поранених двійнят та ще одного чоловіка у Херсоні, - ОВА

Рятувальники знайшли тіла двох загиблих внаслідок російського авіаудару по будинку в Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Спочатку Прокудін написав, що рятувальники дістали з-під завалів підʼїзду багатоповерхівки, знищеного російською авіабомбою, тіло чоловіка.

Нині відповідні служби встановлюють особу загиблого.

"Після майже доби робіт рятувальникам вдалося знайти тіло останньої зниклої безвісти внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці у Херсоні. Це мама двійнят, які були поранені через ворожу атаку. Наразі працівники ДСНС намагаються деблокувати тіло жінки", - повідомив Прокудін.

Нагадаємо ввечері 19 лютого росіяни атакували КАБами Херсон.

Також дивіться: Рашисти атакували сортувальний центр "Укрпошти" у Херсоні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж