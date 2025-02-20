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Рятувальники знайшли тіла матері поранених двійнят та ще одного чоловіка у Херсоні, - ОВА

Атака КАбом по Херсону 19 лютого

Рятувальники знайшли тіла двох загиблих внаслідок російського авіаудару по будинку в Херсоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Спочатку Прокудін написав, що рятувальники дістали з-під завалів підʼїзду багатоповерхівки, знищеного російською авіабомбою, тіло чоловіка.

Нині відповідні служби встановлюють особу загиблого.

"Після майже доби робіт рятувальникам вдалося знайти тіло останньої зниклої безвісти внаслідок російського авіаудару по багатоповерхівці у Херсоні. Це мама двійнят, які були поранені через ворожу атаку. Наразі працівники ДСНС намагаються деблокувати тіло жінки", - повідомив Прокудін.

Нагадаємо ввечері 19 лютого росіяни атакували КАБами Херсон.

Також дивіться: Рашисти атакували сортувальний центр "Укрпошти" у Херсоні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29575) Херсон (3471) жертви (1839) КАБ (400) Херсонська область (5955) Херсонський район (411)


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Звичайно,що український народ не дикий ,котрий би взяв тіло тієї жінки і носив по вулицях,як араби роблять,щоб увесь світ бачив,як воюють москалі,але таке прийшло на думку((Трампові вже повідомили ,чи воно карлосона слухає?(((Нема слів просто(((
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20.02.2025 19:00 Відповісти
Трамп, курва !

порахуй скільки із 500 міліардів тобі була винна загибла мати двійнят ?

горіти тобі в пеклі разом з буйлом !

.
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20.02.2025 19:02 Відповісти
А зеледента спросить не хотите?
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20.02.2025 19:28 Відповісти
Господи, скільки ще сиріт нарахує ця клята московщина?(
Горіть в пеклі усі, хто її виправдовує, спонсорує, підтримує!
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20.02.2025 19:09 Відповісти
 
 