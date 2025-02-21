Доба на Запоріжжі: ворог вдарив по 12 населених пунктах, одна людина загинула

Загалом упродовж доби окупанти завдали 588 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

"Чоловік загинув внаслідок російської атаки по Гуляйполю. Жінка дістала поранення через ворожий удар по селу Біленьке", -йдеться в повідомленні.

Ворог здійснив 22 авіаційних удари по Гуляйполю, Новоандріївці, Малій Токмачці. А також:

329 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Малокатеринівку, Степногірськ, Павлівку, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.

8 обстрілів із РСЗВ накрили Щербаки, Чарівне та Новодарівку.

229 артударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

"Надійшло 10 повідомлень про пошкодження квартир та приватних будинків", - зазначив Федоров.

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