УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6010 відвідувачів онлайн
Новини
6 992 54

В Україні відкривається "вікно можливостей" для миру, - Ван Ї

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на зустрічі G20 заявив, що у війні в Україні відкривається "вікно для миру".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Китай зазначив, що останнім часом заклики до мирних переговорів зростають, і вікно для миру відкривається", - сказав Ван Ї в четвер, повідомляє AFP, посилаючись на промову китайського дипломата на засіданні G20 у Південній Африці.

Китай підтримує всі зусилля для досягнення миру, включаючи цей "недавній консенсус", досягнутий між Сполученими Штатами та Росією, сказав Ван.

"Ми сподіваємось, що всі залучені сторони можуть знайти стійке та тривале рішення, яке вирішує взаємні занепокоєння", – додав він, згідно з текстом промови, опублікованим Міністерством закордонних справ Пекіну.

"Китай готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у політичній резолюції кризи", - додав Ван, якого цитує Reuters.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа має відігравати важливу роль у переговорах щодо припинення війни в Україні, - Ван Ї

Агентство наголошує, що Ван не повторював тезу, яку він зробив на безпековій конференції в Мюнхені минулої п’ятниці, що всі зацікавлені сторони в конфлікті між Росією і Україною повинні брати участь у мирних переговорах.

Раніше повідомлялось, Китай наразі бачить імпульс для мирних переговорів щодо завершення війни в Україні та підтримує зусилля, які спрямовані на встановлення миру.

Автор: 

Китай (4741) переговори з Росією (1321) Ван Ї (81) війна в Україні (5022)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+22
Шоб ти здохло жовтоморде. Щоб в тебе в сім'ї така криза настала
показати весь коментар
21.02.2025 08:38 Відповісти
+19
трамп дуже хоче на 9 травня бути в мацкві. Та чмокатись чи чпокатись з ****** та сі. Потрібно цьому уйобку зіпсувати його забаганки !!!
показати весь коментар
21.02.2025 08:39 Відповісти
+17
Ви, суки, ще за ковід не відповили, а своє косооке рило замурзане після пожирання хробаків, повсюди пхаєтє.
показати весь коментар
21.02.2025 08:42 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як красиво називає кабалу на найближчі років 100, як при срср...
показати весь коментар
21.02.2025 08:35 Відповісти
Мир на чиіх умовах?
показати весь коментар
21.02.2025 08:37 Відповісти
Підкидали дров в топку віини - а тепер ****** ротом
показати весь коментар
21.02.2025 08:48 Відповісти
Шоб ти здохло жовтоморде. Щоб в тебе в сім'ї така криза настала
показати весь коментар
21.02.2025 08:38 Відповісти
А може, хай би спершу здохло ж...морде з Банкової?
показати весь коментар
21.02.2025 10:08 Відповісти
Ван Ї, а де ж ваш *** Ї? Може разом поїдете в гості до родини *** Ї?
показати весь коментар
21.02.2025 08:38 Відповісти
трамп дуже хоче на 9 травня бути в мацкві. Та чмокатись чи чпокатись з ****** та сі. Потрібно цьому уйобку зіпсувати його забаганки !!!
показати весь коментар
21.02.2025 08:39 Відповісти
6 років шапіто руйнує країну а винуватий Трамп .Ніякого майбутнього у країні с мудрим нарітом не буде
показати весь коментар
21.02.2025 08:42 Відповісти
Тролю кацапський , Україну одинадцять років руйнує ***** , шапіто лише один з його засобів (( Слабий з тебе слуга фсб , нехай твій куратор це прочитає та підсрачників тобі надає.
показати весь коментар
21.02.2025 09:17 Відповісти
Трамп сказав, що припинить бійню криваву в Україні, значить так і буде.
Нам же головне, не допустити внутрішньої гризні і розгулу бандитизму всередині країни після війни.
показати весь коментар
21.02.2025 11:23 Відповісти
Ви, суки, ще за ковід не відповили, а своє косооке рило замурзане після пожирання хробаків, повсюди пхаєтє.
показати весь коментар
21.02.2025 08:42 Відповісти
Світ живе по принципу курятника. Якщо в якоїсь курки з'явиться кров, весь курятник задзьобує її до смерті.
показати весь коментар
21.02.2025 08:42 Відповісти
Що, правда? Не знав. А чому так?
показати весь коментар
21.02.2025 08:58 Відповісти
Тому що кури це насправді хижаки. Якщо вони побачать кров чи відкрите м'ясо то вони божеволіють і будуть довбати поки не з'їдять.
показати весь коментар
21.02.2025 09:37 Відповісти
Курки мали тиранозаврів пращурами. Краще їх не дратувати, бо заклюють і зʼїдять.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=tR5h6NJwBso&ab_channel=%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
показати весь коментар
21.02.2025 11:24 Відповісти
Украіна повинна визнати незалежнст' Тайваню, в пику хозяівам кацапів. Таіван цє бабло і технолоґіі.
показати весь коментар
21.02.2025 08:43 Відповісти
Трамп ще трохи покерує і Тайвань сам попроситься в склад Китаю.
показати весь коментар
21.02.2025 08:45 Відповісти
Порожній пздж і нічого більше
показати весь коментар
21.02.2025 08:46 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2025 08:47 Відповісти
Подивимося, що буде в травні-червні....аби вистачило нервових клітин...
показати весь коментар
21.02.2025 08:48 Відповісти
пиз* уйте з України ,китай , разом з ху* лом , зачиніть двері війни , а потім Україна зглянеться на вікно де ваші рила виглядають, з вухами від США...
показати весь коментар
21.02.2025 08:49 Відповісти
Це не "вікно можливостей" !
Це вікно у зруйнованому будинку Торецька, Бахмута, Соледара....
показати весь коментар
21.02.2025 08:49 Відповісти
Ось це "вікно"
показати весь коментар
21.02.2025 09:18 Відповісти
Жаль, в Нанкіні, в 1937, криза кітайская мало тривала
показати весь коментар
21.02.2025 08:50 Відповісти
А в тому вікні кацап з сокирою.
Китайці побачили що США не в адекваті і вирішили самі похороводитити світом.
показати весь коментар
21.02.2025 08:51 Відповісти
Йди в сраку, жовтопикий.
показати весь коментар
21.02.2025 08:59 Відповісти
на торгах, корисні копалини!
трамп - 500 млрд.
сінь пінь - ?
хто ще?
показати весь коментар
21.02.2025 09:08 Відповісти
Ти переївся еклерів , саме тому не можеш встановити вартості для китаю ...... кацапи косооким віддали наші копалини безкоштовно , вже пошукові експедиції шастають на окупованих територіях .
показати весь коментар
21.02.2025 09:23 Відповісти
це тобі, па бальшому сєкрєту, кацапи розповіли?
показати весь коментар
21.02.2025 09:26 Відповісти
У тебе провали у пам'яті (( Ти ж сам це вчора мені написав (( Співчуваю ........
показати весь коментар
21.02.2025 09:28 Відповісти
Табори смерті для міліонів уйґурів в чайне, усім піхій. Де ці усі муслім лідерс?
показати весь коментар
21.02.2025 09:11 Відповісти
Тепер і я за відновлення любої ЯЗ , загинатися так з музикою . Що там у реакторах ЧАЕС ще залишилося ? А постачання енергії на ЗАЕС повинне бути вже вимкненим .
показати весь коментар
21.02.2025 09:20 Відповісти
терміново вчи ядерну фізику.
відновиш ядерну зброю, спасеш україну!
у тебе три тижні.
показати весь коментар
21.02.2025 09:28 Відповісти
Для підриву ядерних реакторів , як виявилося , не обов"язково знати фізику , достатньо за пульти керування всадити ідіотів зрідні тобі і весь світ у жахові (( Тепер , дурню , порахуй скільки у нас їх ще залишилося , бо навіщо українцям світ у якому немає місця для України P.S. Я розумію що тобі еклери мізки замінили , але стронцій трішки краще аніж звичайний ядерний вибух , як виявилося , 20000 років нога не ступай ,замість трьох днів
показати весь коментар
21.02.2025 09:34 Відповісти
отакої, хіросіма нагасакі чорнобиль. 200000 років ніхто не живе.
не живе і не любить еклери.
показати весь коментар
21.02.2025 09:37 Відповісти
і я про те , кацапе , я на одній хвилі з тобою Твої соплємєннікі он навіть окопи під Чорнобилем копали , десь під гомелем їх і зарили Жуй еклєри , цей процес не можна припиняти , бо інакше замість крему у баняку у тебе лайно набиратися почне
показати весь коментар
21.02.2025 10:00 Відповісти
у 95 кварталу навчився гумору?
до речі, скільки коштує квиток, самий дешевий?
показати весь коментар
21.02.2025 10:03 Відповісти
Зайди кацапе на сторінку Перепелиці , там таких як ти безкоштовно Сергій Іванович раком ставить , зекономиш своїх срублєй чи юанєй на еклєри
показати весь коментар
21.02.2025 10:07 Відповісти
то, ось де ти набираєшся мудрості та самостверджуєшся?
показати весь коментар
21.02.2025 10:10 Відповісти
намагаюся лапотному пояснити що від нього "ваняє "
показати весь коментар
21.02.2025 10:24 Відповісти
А чому ти , гівнюче , Україна з маленької літери пишеш ? Кацапидло ?
показати весь коментар
21.02.2025 09:35 Відповісти
кацапе , твоє пердь мені похєр
показати весь коментар
21.02.2025 09:57 Відповісти
ти цілих двадцять хвилин напружував ізвіліну, складав пісульку, щоб написати що тобі похєр?
потужно, дуже потужно!
показати весь коментар
21.02.2025 10:01 Відповісти
Багато честі щось напружувати ради тебе , кацапе , снідав .
показати весь коментар
21.02.2025 10:05 Відповісти
заздри мовчки , ріпоїде .
показати весь коментар
21.02.2025 10:25 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=GC9VNnmNcGQ Солодких снів моя кохана...( Кліп )
показати весь коментар
21.02.2025 09:27 Відповісти
Даже смотреть, а не обсуждать, на лживые и лицемерные узкоглазые рожи этих упырей, нет никакого желания.

Стервятники ждут своего часа, чтобы урвать и себе кусок.
показати весь коментар
21.02.2025 09:39 Відповісти
Ван Я,что ж ты отстаешь от русского военного корабля?Заблудился?Промой свои узкие глаза и давай доганяй.
показати весь коментар
21.02.2025 09:58 Відповісти
Ну кому і кобила - наречена. У кожного своє уявлення про мир
показати весь коментар
21.02.2025 10:01 Відповісти
да.да.да...вікно для руцкого миру
показати весь коментар
21.02.2025 11:02 Відповісти
 
 