В Україні відкривається "вікно можливостей" для миру, - Ван Ї

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї на зустрічі G20 заявив, що у війні в Україні відкривається "вікно для миру".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Китай зазначив, що останнім часом заклики до мирних переговорів зростають, і вікно для миру відкривається", - сказав Ван Ї в четвер, повідомляє AFP, посилаючись на промову китайського дипломата на засіданні G20 у Південній Африці.

Китай підтримує всі зусилля для досягнення миру, включаючи цей "недавній консенсус", досягнутий між Сполученими Штатами та Росією, сказав Ван.

"Ми сподіваємось, що всі залучені сторони можуть знайти стійке та тривале рішення, яке вирішує взаємні занепокоєння", – додав він, згідно з текстом промови, опублікованим Міністерством закордонних справ Пекіну.

"Китай готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у політичній резолюції кризи", - додав Ван, якого цитує Reuters.

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Агентство наголошує, що Ван не повторював тезу, яку він зробив на безпековій конференції в Мюнхені минулої п’ятниці, що всі зацікавлені сторони в конфлікті між Росією і Україною повинні брати участь у мирних переговорах.

Раніше повідомлялось, Китай наразі бачить імпульс для мирних переговорів щодо завершення війни в Україні та підтримує зусилля, які спрямовані на встановлення миру.