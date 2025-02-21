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На Покровському напрямку ворог намагається розвивати наступ, - ОСУВ "Хортиця"

На сході ворог атакував на 4 напрямках

Минулої доби російські загарбники атакували на Харківському, Куп'янському, Лиманському,  Краматорському, Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

Протягом минулої доби на Харківському напрямку противник проводив штурмові дії позицій наших військ у Вовчанську: зазнав втрат, відійшов.

На Куп’янському напрямку – ворог штурмував позиції наших військ поблизу Петропавлівки та Нової Кругляківки: успіху не мав. В напрямку Загризового для доставки особового складу окупанти намагалися застосувати автотехніку. В результаті вогневого ураження було знищено чотири автомобілі противника.

На Лиманському напрямку – ворог атакував укріплення Сил оборони поблизу Ямполівки, а на Сіверському напрямку – в районі Білогорівки. Втрат наших позицій не допущено.

На Краматорському та Торецькому напрямках російські війська продовжують штурмувати наші позиції в Часовому Яру, Торецьку та біля Васюківки. При проведенні штурмових дій ворог активно застосовує артилерію. Так, лише по наших позиціях в Торецьку, противник провів понад 100 артобстрілів. Погіршення тактичного положення не допущено. Ворог продовжує накопичувати сили та засоби для подальших атак.

На Покровському напрямку окупанти проводили наступальні дії в районах населених пунктів Промінь, Сергіївка, Богданівка, Срібне, Андріївка та Запоріжжя. Тривають бої в Котлиному, Надіївці та Улакли. Противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.

На Новопавлівському напрямку противник атакував в районах Костянтинополя, Новоочеретуватого та Новосілки. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення. Українські захисники завдають загарбникам значних втрат в живій силі та техніці.

Втрати ворога за 20 лютого 

На східному напрямку 20 лютого втрати російської армії становлять:

  • особового складу – 918;
  • танків – 11;
  • бойових бронемашин – 12;
  • гармат і мінометів – 35;
  • протитанкових засобів – 5;
  • реактивних систем залпового вогню – 4;
  • автомобільної техніки – 99;
  • спеціальної техніки – 44;
  • засоби РЕБ – 3;
  • пункти управління БПЛА – 10;
  • укриттів – 162;
  • склади боєприпасів – 5;
  • склади ПММ – 6.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 34 атаки РФ відбито на Покровському напрямку, всього - 121 боєзіткнення, - Генштаб ЗСУ. КАРТА

Автор: 

ОСУВ Хортиця (464) бойові дії (4199) війна в Україні (5022)


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