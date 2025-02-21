На Покровському напрямку ворог намагається розвивати наступ, - ОСУВ "Хортиця"
Минулої доби російські загарбники атакували на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Краматорському, Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".
Протягом минулої доби на Харківському напрямку противник проводив штурмові дії позицій наших військ у Вовчанську: зазнав втрат, відійшов.
На Куп’янському напрямку – ворог штурмував позиції наших військ поблизу Петропавлівки та Нової Кругляківки: успіху не мав. В напрямку Загризового для доставки особового складу окупанти намагалися застосувати автотехніку. В результаті вогневого ураження було знищено чотири автомобілі противника.
На Лиманському напрямку – ворог атакував укріплення Сил оборони поблизу Ямполівки, а на Сіверському напрямку – в районі Білогорівки. Втрат наших позицій не допущено.
На Краматорському та Торецькому напрямках російські війська продовжують штурмувати наші позиції в Часовому Яру, Торецьку та біля Васюківки. При проведенні штурмових дій ворог активно застосовує артилерію. Так, лише по наших позиціях в Торецьку, противник провів понад 100 артобстрілів. Погіршення тактичного положення не допущено. Ворог продовжує накопичувати сили та засоби для подальших атак.
На Покровському напрямку окупанти проводили наступальні дії в районах населених пунктів Промінь, Сергіївка, Богданівка, Срібне, Андріївка та Запоріжжя. Тривають бої в Котлиному, Надіївці та Улакли. Противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.
На Новопавлівському напрямку противник атакував в районах Костянтинополя, Новоочеретуватого та Новосілки. Внаслідок штурмових дій та вогневого впливу деякі наші позиції були зруйновані. Вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення. Українські захисники завдають загарбникам значних втрат в живій силі та техніці.
Втрати ворога за 20 лютого
На східному напрямку 20 лютого втрати російської армії становлять:
- особового складу – 918;
- танків – 11;
- бойових бронемашин – 12;
- гармат і мінометів – 35;
- протитанкових засобів – 5;
- реактивних систем залпового вогню – 4;
- автомобільної техніки – 99;
- спеціальної техніки – 44;
- засоби РЕБ – 3;
- пункти управління БПЛА – 10;
- укриттів – 162;
- склади боєприпасів – 5;
- склади ПММ – 6.
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