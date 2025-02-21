34 атаки РФ відбито на Покровському напрямку, всього - 121 боєзіткнення, - Генштаб ЗСУ. КАРТА
Протягом 20 лютого 2025 року відбулося 121 боєзіткнення Сил оборони України із російськими окупантами.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Удари по Україні
Ворог завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних та 93 авіаційних ударів, застосував 17 ракет та скинув 151 керовану авіабомбу. Крім цього, здійснив понад 5500 обстрілів, з них 129 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2650 дронів-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Грем’яч та Клинова-Новоселівка.
Ураження ворога
Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, дві станції РЕБ та десять артилерійських систем російських загарбників.
Ситуація на Харківщині
На Харківському напрямку минулої доби наші війська успішно відбили три атаки противника у бік Вовчанська та Западного.
Вчора на Куп’янському напрямку відбулось сім бойових зіткнень поблизу Загризового та Петропавлівки.
Бої на Сході
На Лиманському напрямку наші війська зупинили п’ять атак противника. Основні зусилля окупанти зосереджували в районах населених пунктів Ямполівка та Колодязі.
На Сіверському напрямку, поблизу Білогорівки, наші оборонці успішно відбили дві ворожі атаки.
Чотири спроби загарбників просунутись вперед поблизу Васюківки та Часового Яру зупинили українські воїни на Краматорському напрямку.
На Торецькому напрямку ворог десять разів намагався просунутися вперед у районі Торецька.
Тридцять чотири атаки відбили наші захисники минулої доби на Покровському напрямку. Найбільшу активність ворожі війська проявляють неподалік населених пунктів Промінь, Покровськ, Піщане, Лисівка, Водяне Друге, Сергіївка, Надіївка, Богданівка, Срібне, Андріївка, Улакли.
Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. В районах Костянтинополя, Роздольного, Новоочеретуватого та Привільного окупанти 12 разів намагалися прорвати українські оборонні рубежі. Отримали відсіч.
Ситуація на Півдні
На Гуляйпільському напрямку противник тричі намагався просунутись вперед в районах Новосілки та Новополя.
На Оріхівському напрямку окупаційні війська здійснили п’ять штурмів позицій наших військ в районах Новоандріївки та Степового.
На Придніпровському напрямку ворог активних дій минулої доби не проводив.
Курська операція
Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку, де противник минулої доби провів 29 штурмів позицій українських підрозділів, завдав 19 авіаударів, скинув 25 КАБ та здійснив 479 обстрілів по позиціях українських підрозділів та населених пунктах, зокрема дев’ять - із реактивних систем залпового вогню.
Оперативна обстановка на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
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На Бурлацькому напрямку точаться бої в районі н.п. Новоочеретувате, Новосілка та у напрямку н.п. Бурлацьке.
На Костянтинопольському напрямку противник просунувся на східній околиці та у західній частині н.п. Улакли і на схід від Константинополя. Бої продовжуються.
На Покровському напрямку продовжуються бойові зіткнення різного ступеня інтенсивності в районі н.п. Зелене Поле, Водяне Друге, Піщане, Котлине, Удачне, та Андріївка. В останньому російські війська зайняли східну частину і просунулися далі.
На Куп'янському напрямку тривають бої в районі н.п. Дворічна та Фіголівка.
У Курській області російські війська підтягують резерви у район н.п. Свердликово та продовжують атаки у напрямку н.п. Лебедівка та траси Р-200."