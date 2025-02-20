Зенітний дрон поцілив у російський вертоліт Мі-24: "Дымит, #бать! Подбили его походу! Че они вытворяют?!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує проліт пари російських вертольотів Мі-24.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, спочатку росіянин захоплено коментує побачене. Однак, за мить його настрій змінююється.
"Дымит, #бать! Подбили его походу! Че они вытворяют?!.. Вертолет въ#бали... Самолетиком фипивишным", - каже на записі окупант.
Увага! Ненормативна лексика!
Топ коментарі
+33 Bad Robot
показати весь коментар20.02.2025 13:13 Відповісти Посилання
+31 Зэлэный_Змий
показати весь коментар20.02.2025 12:59 Відповісти Посилання
+30 Амандрапапупа
показати весь коментар20.02.2025 13:01 Відповісти Посилання
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дві жирні цілі бери не хочу,
могло бути -2 а по факту невиправдані сподівання на камеру.
де ігли? де стінгери? що за на...
Тільки вчора наші хвалилися - розробили новий дрон-камікадзе, літакового типу. Здається, назвали "Гадюка". Ціна - не дорожче ФПВ. Дальність польоту, більше півсотні км. Боєзаряд - десь 5 кг вибухівки. Я так думаю, кацапи були свідками його роботи...
І чим менше швидкість вертольота - тим більша ймовірність попадання в гвинт!
Смерть рашистам!
Слава Україні!