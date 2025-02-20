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Зенітний дрон поцілив у російський вертоліт Мі-24: "Дымит, #бать! Подбили его походу! Че они вытворяют?!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує проліт пари російських вертольотів Мі-24.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, спочатку росіянин захоплено коментує побачене. Однак, за мить його настрій змінююється.

"Дымит, #бать! Подбили его походу! Че они вытворяют?!.. Вертолет въ#бали...  Самолетиком фипивишным", - каже на записі окупант.

Дивіться: Російський пілот поцілив авіабомбою у школу №2 в Суджі на Курщині. ВIДЕО

Увага! Ненормативна лексика!

Також дивіться: Фура "двохсотих" окупантів їде дорогою до Ростова-на-Дону: "Слава Україні, ублюдки!". ВIДЕО

Автор: 

авіація (4197) армія рф (18060) війна (1443) знищення (7713)


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Топ коментарі
+33
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20.02.2025 13:13 Відповісти
+31
"Краааасіва паааашол"... тьху млять...
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20.02.2025 12:59 Відповісти
+30
Так нєх на вертольотах шастать, видали вам ослів, ось на них і катайтеся.
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20.02.2025 13:01 Відповісти
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під спів курського нахтігалю!
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20.02.2025 12:57 Відповісти
"Краааасіва паааашол"... тьху млять...
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20.02.2025 12:59 Відповісти
мене аж трясе
дві жирні цілі бери не хочу,
могло бути -2 а по факту невиправдані сподівання на камеру.
де ігли? де стінгери? що за на...
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20.02.2025 13:00 Відповісти
Какие иглы и стингеры? Ты знаешь на каком они расстоянии? Тем более над деревьями летают. Это дрон может залететь километров например на 10. Какая игла туда достанет?
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20.02.2025 13:08 Відповісти
Чого тебе "трясе"? Вертольоти не підходять до ЛБЗ. Частіше всього, ідуть низько над землею, потім з "кабрування" (задираючи ніс угору), роблять залп НУРСами (так дальність стрільби більша - хоч втрачається точність і росте розсіювання), і тікають. Яким "Стінгером" ти його піймаєш? Та ще й "ХЗ" - на якій відстані від ЛБЗ вони летіли... Ти уважно слухав кінець відео? "Сбили САМАЛЁТИКОМ ФПВ-ишным".
Тільки вчора наші хвалилися - розробили новий дрон-камікадзе, літакового типу. Здається, назвали "Гадюка". Ціна - не дорожче ФПВ. Дальність польоту, більше півсотні км. Боєзаряд - десь 5 кг вибухівки. Я так думаю, кацапи були свідками його роботи...
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20.02.2025 14:11 Відповісти
та я не поняв що то москаль. думав то в наших над головами літають...
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20.02.2025 16:42 Відповісти
Ясно...
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20.02.2025 17:35 Відповісти
Так нєх на вертольотах шастать, видали вам ослів, ось на них і катайтеся.
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20.02.2025 13:01 Відповісти
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20.02.2025 13:13 Відповісти
👍
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20.02.2025 13:15 Відповісти
Норм, тебе тоже *****.. по другому никак...
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20.02.2025 13:02 Відповісти
Хороша ідея, правда складна ціль потік повітря сильний з під гвинтів, але якщо пробувати наприклад шрапнеллю підірвати, чи якусь міні ракету підчепити
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20.02.2025 13:05 Відповісти
Якщо зверху заходити над несучим гвинтом, то БпЛА потоком в гвинт затягне!
І чим менше швидкість вертольота - тим більша ймовірність попадання в гвинт!
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20.02.2025 13:13 Відповісти
фізика, їбать!
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20.02.2025 13:22 Відповісти
"аеродинаміка і динаміка польоту вертольота" - є така книга
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20.02.2025 13:24 Відповісти
А якщо сітку товсту на винти накинути зверху?
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20.02.2025 13:24 Відповісти
тоді навіть дрон не потрібно витрачати- каменем вниз піде!
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20.02.2025 13:26 Відповісти
Саме вразливе місце у вертольота - головний редуктор. Він стоїть у верхній частині фюзеляжу (під головним гвинтом). У вертольотів з хвостовим гвинтом - хвостова балка. Почитай вище - я там дещо виклав... Найзручніший курс атаки - зверху, Удар приходиться у вузол кріплення лопастей і ось редуктора.Хоча й просто хороще попадання якогось "твердого тіла" по лопастях призводить до падіння вертольота...
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20.02.2025 14:19 Відповісти
який ти вумний аж страшно
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20.02.2025 16:21 Відповісти
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20.02.2025 16:24 Відповісти
ти давненько не розповідав про заправку х22 мн компонентами топлива і ..как касмічєскіє караблі бараздят прастори бальшого тєатра.. наперед дякую за байку
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20.02.2025 17:08 Відповісти
..........................................
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20.02.2025 17:33 Відповісти
і тебе також і тебе туди ж разом з усим зеленим лайном
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20.02.2025 17:41 Відповісти
................................
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20.02.2025 17:51 Відповісти
ти щось напутав з головним гвинтом і хвостовою балкою . вузли кріплення . лопасті . тверді тіла у верхній частині твого мозга крутяться не в ту сторону і твій ..фюзеляж.. може впасти головним редуктором прямо на вузли кріплення курсом зверху і піздєц
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20.02.2025 17:18 Відповісти
..............................................
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20.02.2025 17:23 Відповісти
А рабссиянин красавчик. Они теперь все такие бороды "под кадыровцев" носят? Ну чтобы не отымели ненароком в окопе.
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20.02.2025 13:14 Відповісти
це, що б віслюка видали. бо кадирівці перші у списках на віслюків.
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20.02.2025 13:23 Відповісти
що б віслюка видали? Це гарненько! Є в нас такий віслюк!!!
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20.02.2025 13:32 Відповісти
Кра-асів' лє-етіт!
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20.02.2025 13:29 Відповісти
Вас теж викручує від того москальського акценту? У мене від тих звуків просто блювотний рефлекс...😬
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20.02.2025 18:30 Відповісти
що б віслюка видали? Це гарненько! Є в нас такий віслюк!!!
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20.02.2025 13:31 Відповісти
У рашиста, відверта радість і гордість, за досягнення Захисників України у боротьбі з рашистами!
Смерть рашистам!
Слава Україні!
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20.02.2025 14:37 Відповісти
Мі-28
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20.02.2025 19:07 Відповісти
Ужос..
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20.02.2025 23:11 Відповісти
Че они тваарят? Боже, яка омерзенна мова!!!
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21.02.2025 07:48 Відповісти
 
 