Окупант роздивляється міну ПТМ-3, а потім вибухає на ній: "Как футляр из под очков... А-а-а-а-а, бл#дь!!!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує розкидані із українських дронів міни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі окупант показує кілька боєприпасів. Один із них - міна ПТМ-3. Поплічник за кадром порівнює її із футляром для окулярів, а за мить лунає вибух та чути нецензурну лайку.

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"Момент підриву російського військового на скинутій з дрону міні ПТМ-3 у Донецькій області", - зазначається у дописі до відео.

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ПТМ-3 - радянський інженерний боєприпас, призначений для виведення з ладу колісної та гусеничної техніки противника шляхом руйнування їх ходової частини або ураження днища кумулятивним струменем в момент, коли машина наїжджає або опинилася над міною.

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