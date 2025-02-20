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Новини Відео Війна
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Окупант роздивляється міну ПТМ-3, а потім вибухає на ній: "Как футляр из под очков... А-а-а-а-а, бл#дь!!!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує розкидані із українських дронів міни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі окупант показує кілька боєприпасів. Один із них - міна ПТМ-3. Поплічник за кадром порівнює її із футляром для окулярів, а за мить лунає вибух та чути нецензурну лайку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Троє військових армії РФ розбирають боєприпас сокирою та зубилом. ВIДЕО 18+

"Момент підриву російського військового на скинутій з дрону міні ПТМ-3 у Донецькій області", - зазначається у дописі до відео.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться: Окупант п’ять разів ударив палицею по дрону-камікадзе, який упав до нього в окоп. ВIДЕО

ПТМ-3 - радянський інженерний боєприпас, призначений для виведення з ладу колісної та гусеничної техніки противника шляхом руйнування їх ходової частини або ураження днища кумулятивним струменем в момент, коли машина наїжджає або опинилася над міною.

Також дивіться: Двоє окупантів розглядають невідому вибухівку, а за мить зникають у вогні. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18060) вибух (4537) війна (1443) курйоз (580) русский мир (472) міна (382)


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Топ коментарі
+32
Выдать премию Дарвина..
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20.02.2025 17:06 Відповісти
+29
Надіюсь ні ! Буде стояти на перехресті з протягнутою рукою.
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20.02.2025 17:14 Відповісти
+23
Свіжак!!! В Азовському морі тоне суховантаж "Павел Грабовский". Віз у Туреччину 3 тис тон вкраденої української кукурудзи...
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20.02.2025 17:28 Відповісти
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Выдать премию Дарвина..
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20.02.2025 17:06 Відповісти
******* обычно премий не выдают. На крайняк - кладут ее в футляр для очка...ну, или очков. Тут кому как повезет.
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20.02.2025 18:31 Відповісти
Самым везущим премию кладут прямо в очко, без футляра 😁
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20.02.2025 22:20 Відповісти
З занесенням в черепну коробку
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18.03.2025 13:02 Відповісти
ПТМ-3 - радянський інженерний *********, призначений для виведення з ладу колісної та гусеничної техніки противника шляхом руйнування їх ходової частини або ураження днища кумулятивним струменем в момент, коли машина наїжджає або опинилася над міною.

Днище уражено
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20.02.2025 17:07 Відповісти
він здох чи ні?
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20.02.2025 17:12 Відповісти
Надіюсь ні ! Буде стояти на перехресті з протягнутою рукою.
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20.02.2025 17:14 Відповісти
Сподіваюся, рук теж не залишилося 😂
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20.02.2025 17:46 Відповісти
Посковзнувся, буває...
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20.02.2025 17:12 Відповісти
Судячи по крику - ДУЖЕ боляче...
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20.02.2025 17:30 Відповісти
То він ще просить...
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20.02.2025 19:27 Відповісти
лапоть науковець, ****** *****.
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20.02.2025 17:14 Відповісти
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20.02.2025 17:15 Відповісти
- да вон, как футляр из-под очков, да возьми и покажи!
- ай, ***...!!!
- а... значит точно не футляр
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20.02.2025 17:20 Відповісти
"Как футляр из под очков... А-а-а-а-а, бл#дь!!!"
============
таки да....
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20.02.2025 18:43 Відповісти
І маладая нє узнаєт
какой в пєхатінца біл х. канєц
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20.02.2025 17:24 Відповісти
Такими б засіяти усю маскву 🥰
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20.02.2025 17:27 Відповісти
Свіжак!!! В Азовському морі тоне суховантаж "Павел Грабовский". Віз у Туреччину 3 тис тон вкраденої української кукурудзи...
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20.02.2025 17:28 Відповісти
Епітафія.
Покійничок був дуже допитливим.
Одного разу він за допомогою запальнички перевіряв наявність бензину через горловину бензобаку автомобіля.
Останнього разу він вирішив перевірити, то міна чи футляр від окулярів.
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20.02.2025 17:37 Відповісти
"При наїзді на міну або проїзді над міною через коливання магнітного поля відбувається спрацьовування міни. Створені в результаті вибуху кумулятивні заряди проникають всередину танка, вбиваючи екіпаж всередині або пошкоджуючи системи танка.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%A2%D0%9C-3#cite_note-:3-5 [5]

Якщо хтось намагається зрушити міну, коли вона у бойовому положенні, вона вибухає через вплив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96 магнітного поля Землі. Якщо ціль не виявлена, міна самознищується після закінчення періоду самоліквідації..."
На цьому дурню було кілька кілограмів заліза. От і порушив "магнітне поле Землі".. Якщо реально - при з"явленні, у безпосередній близькості від міни, що стоїть в бойовому положенні, металевого предмету, що має магнітні властивості, стається порушення магнітних ліній детонатора. І він спрацьовує. Цей придурок, мабуть, підійшов близько, і нахилився, щоб краще роздивиться. А на грудях - автомат і магазини з патронами... А там - купа заліза... (Сам автомат, сталеві сердечники патронів, магазини), та й додаткові "приблуди" могли буть - ніж, ножниці. Можливо, і включена рація "допомогла" (хоча гарантувать не можу).
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21.02.2025 06:05 Відповісти
В последний раз спрашиваю: куда делся футляр?
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20.02.2025 17:50 Відповісти
А-а-а трьохочковий!
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20.02.2025 18:07 Відповісти
Цікаво що у нього зруйнували-ходову частину чи днище?
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20.02.2025 18:18 Відповісти
Він лежав і дивився пустими очима в небо,а в усьому його виразі застигла думка-,,От,от в Україні почнеться весна,але її я вже не побачу''.
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20.02.2025 18:21 Відповісти
"....тєлєфон забєрі..." Ну звісно... дочкє падарю.
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20.02.2025 18:32 Відповісти
І "футляри для ачков",
Шоб ї*ашить дурачков...)))
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20.02.2025 18:43 Відповісти
Після вибуху кацап згадав найдорожчу людину-свою маму...
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20.02.2025 19:49 Відповісти

Тут про Премію Дарвіна вже писали?..
Писали.
Що ж, підтримую таку пропозицію.
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20.02.2025 21:30 Відповісти
Мартышъка і Ачьковь сотиваріщі. Мінній дом.
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20.02.2025 22:22 Відповісти
Ну це точно НЕ ПТМ-3 !
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20.02.2025 22:41 Відповісти
І чому ти зробив такий висновок? На підставі ЯКИХ ОЗНАК?
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21.02.2025 06:10 Відповісти
Ось ПТМ-3. Чи є схожесть з тим що на відео. Також в ПТМ-3 1,8 кг (ТГ 40). Та звук вибуху не відповідає такій масі ВР.
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21.02.2025 07:51 Відповісти
А ти не задумувався над тим, що можуть буть якісь "модифікації" корпусу, у різних партій мін? Наприклад, на кадрах з кінохроніки часів ІІ Світової війни ідуть танки Т-34 з двома круглими люками на башті. А на других кадрах, у такого ж танка - люк один, на всю ширину башти, трапецієвидної форми. Так що - це РІЗНІ танки?
У нас їздили спецмашини УРАЛ. База - одна, даигун - теж. От тільки дві спецмашини - пісочного кольору... І замість металевого даху кабіни - БРЕЗЕНТОВИЙ!!! (Машини - в "тропічному" варіанті!). Це теж РІЗНІ машини?
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21.02.2025 08:32 Відповісти
Ну шо там, роздивились ?
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21.02.2025 00:53 Відповісти
 
 