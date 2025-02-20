Окупант роздивляється міну ПТМ-3, а потім вибухає на ній: "Как футляр из под очков... А-а-а-а-а, бл#дь!!!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант фільмує розкидані із українських дронів міни.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі окупант показує кілька боєприпасів. Один із них - міна ПТМ-3. Поплічник за кадром порівнює її із футляром для окулярів, а за мить лунає вибух та чути нецензурну лайку.
"Момент підриву російського військового на скинутій з дрону міні ПТМ-3 у Донецькій області", - зазначається у дописі до відео.
Увага! Ненормативна лексика!
ПТМ-3 - радянський інженерний боєприпас, призначений для виведення з ладу колісної та гусеничної техніки противника шляхом руйнування їх ходової частини або ураження днища кумулятивним струменем в момент, коли машина наїжджає або опинилася над міною.
Топ коментарі
+32 Серый Вовк
показати весь коментар20.02.2025 17:06 Відповісти Посилання
+29 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар20.02.2025 17:14 Відповісти Посилання
+23 Яр Холодний
показати весь коментар20.02.2025 17:28 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Днище уражено
- ай, ***...!!!
- а... значит точно не футляр
============
таки да....
какой в пєхатінца біл х. канєц
Покійничок був дуже допитливим.
Одного разу він за допомогою запальнички перевіряв наявність бензину через горловину бензобаку автомобіля.
Останнього разу він вирішив перевірити, то міна чи футляр від окулярів.
Якщо хтось намагається зрушити міну, коли вона у бойовому положенні, вона вибухає через вплив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96 магнітного поля Землі. Якщо ціль не виявлена, міна самознищується після закінчення періоду самоліквідації..."
На цьому дурню було кілька кілограмів заліза. От і порушив "магнітне поле Землі".. Якщо реально - при з"явленні, у безпосередній близькості від міни, що стоїть в бойовому положенні, металевого предмету, що має магнітні властивості, стається порушення магнітних ліній детонатора. І він спрацьовує. Цей придурок, мабуть, підійшов близько, і нахилився, щоб краще роздивиться. А на грудях - автомат і магазини з патронами... А там - купа заліза... (Сам автомат, сталеві сердечники патронів, магазини), та й додаткові "приблуди" могли буть - ніж, ножниці. Можливо, і включена рація "допомогла" (хоча гарантувать не можу).
Шоб ї*ашить дурачков...)))
Тут про Премію Дарвіна вже писали?..
Писали.
Що ж, підтримую таку пропозицію.
У нас їздили спецмашини УРАЛ. База - одна, даигун - теж. От тільки дві спецмашини - пісочного кольору... І замість металевого даху кабіни - БРЕЗЕНТОВИЙ!!! (Машини - в "тропічному" варіанті!). Це теж РІЗНІ машини?