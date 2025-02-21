УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6016 відвідувачів онлайн
Новини
1 897 1

Атака на Київщину: тривога тривала майже всю ніч. У двох районах було пошкоджено лінії електропередач

Безпілотники атакували Київщину

У ніч проти 21 лютого російські загарбники вкотре атакували Київську область безпілотниками. В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок ворожої атаки у Бучанському та Обухівському районах було пошкоджено лінії електропередач. Електропостачання відновлено. В Бориспільському районі пошкоджено дах приватного будинку.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ферму пошкоджено уламками російських БПЛА на Черкащині: постраждали корови. ФОТО

Автор: 

безпілотник (4443) Київська область (4133) обстріл (29575) Бориспільський район (32) Бучанський район (74) Обухівський район (20)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вистоємо, шануйтеся .... Слава ЗСУ...!
показати весь коментар
21.02.2025 10:03 Відповісти
 
 