Атака на Київщину: тривога тривала майже всю ніч. У двох районах було пошкоджено лінії електропередач

У ніч проти 21 лютого російські загарбники вкотре атакували Київську область безпілотниками. В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - йдеться в повідомленні.

Унаслідок ворожої атаки у Бучанському та Обухівському районах було пошкоджено лінії електропередач. Електропостачання відновлено. В Бориспільському районі пошкоджено дах приватного будинку.

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