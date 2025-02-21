Атака на Київщину: тривога тривала майже всю ніч. У двох районах було пошкоджено лінії електропередач
У ніч проти 21 лютого російські загарбники вкотре атакували Київську область безпілотниками. В області працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Київської ОВА Микола Калашник.
"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено", - йдеться в повідомленні.
Унаслідок ворожої атаки у Бучанському та Обухівському районах було пошкоджено лінії електропередач. Електропостачання відновлено. В Бориспільському районі пошкоджено дах приватного будинку.
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Ігор Сірко
показати весь коментар21.02.2025 10:03 Відповісти Мені подобається 4 Посилання
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