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Новини Фото Війна
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Ферму пошкоджено уламками російських БПЛА на Черкащині: постраждали корови. ФОТО

Російські війська атакували ферму на Черкащині, внаслідок чого пошкоджено корівник, травмовано свійських тварин.

Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Силами наших мобільних вогневих груп і завдяки РЕБ-протидії в межах області знищено 30 російських БпЛА.

Однак у Черкаському районі уламками пошкоджено корівник місцевого фермера. Легкі травми отримали кількадесят корів. Обстеження території триває", - йдеться в повідомленні.

Наслідки ударів РФ по Черкаському району 21 лютого 2025 року
Наслідки ударів РФ по Черкаському району 21 лютого 2025 року

Обстріл 21 лютого 2025 року

У ніч на 21 лютого російські війська випустили по Україні 160 ударних БпЛА типу "Shahed" та БПЛА-імітатори різних типів. Також рашисти атакували ракетами Іскандер-М/KN-23.

Сили ППО знищили 87 цілей, 70 було локаційно втрачено.

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Автор: 

війна (1443) обстріл (29575) Черкаська область (92) Черкаський район (42) війна в Україні (5022)


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Кацапи скоти, нелюди.
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21.02.2025 08:51 Відповісти
тваринок теж жаль...
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22.02.2025 05:56 Відповісти
 
 