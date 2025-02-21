Ферму пошкоджено уламками російських БПЛА на Черкащині: постраждали корови. ФОТО
Російські війська атакували ферму на Черкащині, внаслідок чого пошкоджено корівник, травмовано свійських тварин.
Про це повідомив глава ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
"Силами наших мобільних вогневих груп і завдяки РЕБ-протидії в межах області знищено 30 російських БпЛА.
Однак у Черкаському районі уламками пошкоджено корівник місцевого фермера. Легкі травми отримали кількадесят корів. Обстеження території триває", - йдеться в повідомленні.
Обстріл 21 лютого 2025 року
У ніч на 21 лютого російські війська випустили по Україні 160 ударних БпЛА типу "Shahed" та БПЛА-імітатори різних типів. Також рашисти атакували ракетами Іскандер-М/KN-23.
Сили ППО знищили 87 цілей, 70 було локаційно втрачено.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Dmitriy Prudko
показати весь коментар21.02.2025 08:51 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
stranger stranger
показати весь коментар22.02.2025 05:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль