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Новини Війна
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РФ випустила 160 БпЛА, сили ППО збили 87 цілей, 70 - локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Обстріл в ніч на 21 лютого. Скільки цілей збила ППО

У ніч на 21 лютого російські війська випустили по Україні 160 ударних БпЛА типу "Shahed" та БПЛА-імітатори різних типів. Також рашисти атакували ракетами Іскандер-М/KN-23.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Пуски БпЛА фіксували з напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово. Пуски балістики - з окупованого Криму по Одещині.

Також читайте: Рашисти вдарили "шахедом" по приватному сектору Сум, є пошкодження. ФОТОрепортаж

"Станом на 08.00 підтверджено збиття 87-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

70 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Полтавщина та Харківщина.

Читайте: 34 атаки РФ відбито на Покровському напрямку, всього - 121 боєзіткнення, - Генштаб ЗСУ. КАРТА

Обстріл в ніч на 21 лютого. Скільки цілей збила ППО

Автор: 

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Ну коли потужний всім розказує ,що нема вже чим збивати то чого не запускати сотні мопедів і ракет?
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21.02.2025 08:28 Відповісти
Коли ми будемо запускати кожен день та ніч хоча би по 100 бпла? Чи у нас тільки на словах ? Чи на рассєє нпз більше нема? Чи завод в Алабузі вже не функціонує ? У нас же , зі слів компетентних осіб, вже тисячі тих дронів . То де вони ? На сьогодні я бачу кожну ніч по 160-170 рашистських дронів + крилаті + балістика, а ми раз на тиждень 50 жужжалок якихось. Через тиждень четвертий рік повномасштабки. Це все ?????
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21.02.2025 08:29 Відповісти
А хто буде кормити тисячі слуг урода, всіх родичів , друзЄй дєЦтва нелоха, його сусідів та інших сраколизів з 5 менеджерами - ти?
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21.02.2025 08:41 Відповісти
Застосування "шахедів" збільшилось по кількості і щоденно.Виникає питання : де анонсовані Зеленським "Паляниці",мільйони дронів,балістичні ракети,де це все?Невже не можеш розібратися зі своїми "потужними" менеджерами?Вони,суки,продовжують твої потужні красти.Ви збагачуєтесь на крові захисників і цивільних громадян України.
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21.02.2025 08:55 Відповісти
 
 