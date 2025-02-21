РФ випустила 160 БпЛА, сили ППО збили 87 цілей, 70 - локаційно втрачено, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 21 лютого російські війська випустили по Україні 160 ударних БпЛА типу "Shahed" та БПЛА-імітатори різних типів. Також рашисти атакували ракетами Іскандер-М/KN-23.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Пуски БпЛА фіксували з напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Шаталово. Пуски балістики - з окупованого Криму по Одещині.
"Станом на 08.00 підтверджено збиття 87-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській та Дніпропетровській областях.
70 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків)", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Полтавщина та Харківщина.
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