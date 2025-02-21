Бійці на бронеавтомобілі Husky упритул наближаються до ворожої позиції, закидають міну ТМ-62 у бліндаж і знищують його разом із окупантами. ВIДЕО

Українські воїни на британському бронеавтомобілі Husky впритул під'їхали до російської позиції поблизу Курахового на Донеччині та закинули окупантам у бліндаж міну ТМ-62.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за мить потужний вибух розніс укріплення росіян, а українські бійці швидко повернулися на свої вихідні позиції.

"Українські десантники з 46-ї бригади на бронеавтомобілі Husky проводять зухвалий наліт на бліндаж з російськими військовими в районі Курахово і підривають його разом з окупантами за допомогою ТМ-62", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться: Бійці оглядають ліквідованих окупантів: "Цьому, сука, не повезло. Ого, який жирний п#дарас!". ВIДЕО 18+