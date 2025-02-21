Бійці на бронеавтомобілі Husky упритул наближаються до ворожої позиції, закидають міну ТМ-62 у бліндаж і знищують його разом із окупантами. ВIДЕО
Українські воїни на британському бронеавтомобілі Husky впритул під'їхали до російської позиції поблизу Курахового на Донеччині та закинули окупантам у бліндаж міну ТМ-62.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за мить потужний вибух розніс укріплення росіян, а українські бійці швидко повернулися на свої вихідні позиції.
"Українські десантники з 46-ї бригади на бронеавтомобілі Husky проводять зухвалий наліт на бліндаж з російськими військовими в районі Курахово і підривають його разом з окупантами за допомогою ТМ-62", - зазначається у коментарі до відео.
Топ коментарі
+30 CrossFirenko
показати весь коментар21.02.2025 12:06 Відповісти Посилання
+12 Luk Viktor
показати весь коментар21.02.2025 12:14 Відповісти Посилання
+10 zloj pens #587166
показати весь коментар21.02.2025 12:20 Відповісти Посилання
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Там вже є поранені та вбити!
Терміново потрібні ЛОПАТИ!
Гадаю мізки кацапів десь також відлетіли...
Масса взрывчатого вещества (тротил, ТГА, МС) - 7,5-8 кг."
И СЛАВА ВАШИМ ГЕРОЯМ, и ШОБ НЭ ВМЭРЛА УКРАИНА, У меня родители и жена из Херсона. И тёща которая ни при капких обстоятельствах Не собирается покидать Родину.