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Новини
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Бійці на бронеавтомобілі Husky упритул наближаються до ворожої позиції, закидають міну ТМ-62 у бліндаж і знищують його разом із окупантами. ВIДЕО

Українські воїни на британському бронеавтомобілі Husky впритул під'їхали до російської позиції поблизу Курахового на Донеччині та закинули окупантам у бліндаж міну ТМ-62.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за мить потужний вибух розніс укріплення росіян, а українські бійці швидко повернулися на свої вихідні позиції.

"Українські десантники з 46-ї бригади на бронеавтомобілі Husky проводять зухвалий наліт на бліндаж з російськими військовими в районі Курахово і підривають його разом з окупантами за допомогою ТМ-62", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться: Бійці оглядають ліквідованих окупантів: "Цьому, сука, не повезло. Ого, який жирний п#дарас!". ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (18060) війна (1443) знищення (7713) Донецька область (8954) 46 окрема десантно-штурмова бригада (58) міна (382) Покровський район (746) Курахове (122)


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Топ коментарі
+30
Офігеть! Слів нема! Герої!!! Подяка, і хай вас Бог береже, наших захисників!
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21.02.2025 12:06 Відповісти
+12
не панікуй! Зараз підвеземо! Куди везти, дай геолокацію в якому ти окопі!?
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21.02.2025 12:14 Відповісти
+10
Слава ЗСУ!!!Смерть кацапськім уйобкам!!!
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21.02.2025 12:20 Відповісти
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Офігеть! Слів нема! Герої!!! Подяка, і хай вас Бог береже, наших захисників!
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21.02.2025 12:06 Відповісти
не панікуй! Зараз підвеземо! Куди везти, дай геолокацію в якому ти окопі!?
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21.02.2025 12:14 Відповісти
Ого, де лінія фронту уже проходить! Я щось проспав?
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21.02.2025 12:26 Відповісти
Татарова, Єрмака та Аристовича "мужньо захищаючих оХвіс від дагестанців" ти проспал.
Там вже є поранені та вбити!
Терміново потрібні ЛОПАТИ!
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21.02.2025 12:30 Відповісти
То не окоп....тепломережу ремонтують..
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21.02.2025 12:28 Відповісти
може то Татаров і Махі копають окоп, щоб чергову атаку кадирівців відбивати???
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21.02.2025 12:31 Відповісти
Bomberman
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21.02.2025 12:09 Відповісти
Та це взагалі, немає слів - козарлюги - ВІРТУОЗИ... Бережи Вас Боже....
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21.02.2025 12:13 Відповісти
І ми молимось за Вас, лиш розплющив очі вранці... Дякуємо...
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21.02.2025 12:15 Відповісти
Молитися це добре, проте треба ще й донатити!
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21.02.2025 12:30 Відповісти
Та донатимо...
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21.02.2025 12:31 Відповісти
Слава ЗСУ!!!Смерть кацапськім уйобкам!!!
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21.02.2025 12:20 Відповісти
Кацапи озвучували? Бістрєє, бістрєє... Напевно молоді командири, які воюють по моніторах і озвучували цю операцію, не знають державної мови, хоч і якось навчалися у різних академіях.....
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21.02.2025 12:34 Відповісти
Черговим українським супергероям-респектище...
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21.02.2025 12:35 Відповісти
Учись Трамп ! Такому в вашому Вест- поінті не вчать.
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21.02.2025 13:06 Відповісти
Бляха, ТМ-ка це така сила, шо капець. Колись пацики підірвали поруч та ще й в воді, ото емоцій було, стовп води метрів на 20 злетів...
Гадаю мізки кацапів десь також відлетіли...
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21.02.2025 13:11 Відповісти
"ТМ-62 - мина противотанковая противогусеничная нажимного действия. Взрыв происходит при наезжании гусеницей танка или колесом автомобиля на верхнюю крышку мины.
Масса взрывчатого вещества (тротил, ТГА, МС) - 7,5-8 кг."
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21.02.2025 13:33 Відповісти
Героизм одних следствие про..ба других.Миномётом не?Или мин нет?Или арта?Бронеавто+экипаж дешевле десятка мин или снарядов?
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21.02.2025 13:48 Відповісти
какая то ххххета !!(((
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21.02.2025 14:41 Відповісти
По-моему, там никого и не было.
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21.02.2025 14:53 Відповісти
Дуже сумнівна тактика. Думаю, не варто так ризикувати, краще відпрацювати дистанційно.
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21.02.2025 22:05 Відповісти
Если, это действительно так..... То командира, нужно судить. За что? Из-за двух-трёх ублюдков, рисковать жизнью солдат и техникой!? Слава Богу, что всё обошлось (хотя вероятно, это для поднятия боевого духа и веру гражданского населениния, в то, что армия сильнга и бесстрашна. (а это очень важно!) Я 20 лет воевал с арабесами, порой были и подобные случаи. Но ситуация была иная. А так, это предательство командира, который послал солдат, с вероятностью не более 80% что они т техника вернуться. Не нужно нгападок, я знаю, что пишу.
И СЛАВА ВАШИМ ГЕРОЯМ, и ШОБ НЭ ВМЭРЛА УКРАИНА, У меня родители и жена из Херсона. И тёща которая ни при капких обстоятельствах Не собирается покидать Родину.
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21.02.2025 22:40 Відповісти
БЫСТРАЯ ДОСТАВКА !) НО ЗАЧЕМ ЖЕ ТАК КРИЧАТЬ !?)
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22.02.2025 11:21 Відповісти
 
 