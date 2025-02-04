Бійці оглядають ліквідованих окупантів: "Цьому, сука, не повезло. Ого, який жирний п#дарас!". ВIДЕО 18+
У мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн фільмує результат атаки операторів дронів із бригади НГУ "Кара-Даг" на російських штурмовиків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у кадрі - знівечені тіла загарбників, які були ліквідовані ударними безпілотниками.
"Курахівський напрямок фронту. Бійці взводу БПАК підрозділу AMOR FATI 15-ї бригади Національної гвардії "Кара-Даг" оглядають тіла ліквідованих за допомогою дронів-камікадзе російських штурмовиків", - йдеться у коментарі до запису.
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Топ коментарі
+22 zloj pens #587166
показати весь коментар04.02.2025 13:00 Відповісти Посилання
+17 Ol Ol #584272
показати весь коментар04.02.2025 12:47 Відповісти Посилання
+15 Olena Teslenko
показати весь коментар04.02.2025 12:49 Відповісти Посилання
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На! Жирний 3,14dаrаs…