Бійці оглядають ліквідованих окупантів: "Цьому, сука, не повезло. Ого, який жирний п#дарас!". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн фільмує результат атаки операторів дронів із бригади НГУ "Кара-Даг" на російських штурмовиків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у кадрі - знівечені тіла загарбників, які були ліквідовані ударними безпілотниками.

"Курахівський напрямок фронту. Бійці взводу БПАК підрозділу AMOR FATI 15-ї бригади Національної гвардії "Кара-Даг" оглядають тіла ліквідованих за допомогою дронів-камікадзе російських штурмовиків", - йдеться у коментарі до запису.

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