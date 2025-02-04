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Бійці оглядають ліквідованих окупантів: "Цьому, сука, не повезло. Ого, який жирний п#дарас!". ВIДЕО 18+

У мережі опублікований відеозапис, на якому український воїн фільмує результат атаки операторів дронів із бригади НГУ "Кара-Даг" на російських штурмовиків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у кадрі - знівечені тіла загарбників, які були ліквідовані ударними безпілотниками.

"Курахівський напрямок фронту. Бійці взводу БПАК підрозділу AMOR FATI 15-ї бригади Національної гвардії "Кара-Даг" оглядають тіла ліквідованих за допомогою дронів-камікадзе російських штурмовиків", - йдеться у коментарі до запису.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою! Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти скаржаться на обстановку на Запоріжжі: "За 10 метров поймаешь, бл#ть, 15 камикадзе. С одной дороги полторы тысячи пацанов до сих пор не можем достать". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17833) війна (1436) знищення (7571) Донецька область (8812) Покровський район (700) Курахове (122)


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Топ коментарі
+22
Всі кацапи мают виглядати саме так!!!
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04.02.2025 13:00 Відповісти
+17
Жирному під@расу сраку відірвало?
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04.02.2025 12:47 Відповісти
+15
Падаль гірша за тарганів!!!
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04.02.2025 12:49 Відповісти
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Жирному під@расу сраку відірвало?
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04.02.2025 12:47 Відповісти
це порціонна подача для кабанчиків.
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04.02.2025 12:58 Відповісти
Поїде додому зразу в двох посилках. Сраку до жінки відправлять, а плечі з головою до мамки
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04.02.2025 13:16 Відповісти
Якщо дупу вiдiрвало, значить вона розклалася на молекули. Так що, пане хороший, неправда ваша. Кацапа буде депортований безсраким.
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04.02.2025 14:37 Відповісти
Падаль гірша за тарганів!!!
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04.02.2025 12:49 Відповісти
Купили хлопцям скиди
Кацап вже без ноги !
Летів на землю наш фугас -
На! Жирний 3,14dаrаs…
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04.02.2025 12:59 Відповісти
Всі кацапи мают виглядати саме так!!!
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04.02.2025 13:00 Відповісти
не сиделось узкому ваньке дома, миллионером хотел стать
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04.02.2025 13:02 Відповісти
Його бізнес-план провалився.
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04.02.2025 13:14 Відповісти
Обережніше тих тарганів треба перевертати, може бути граната під ним.
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04.02.2025 13:16 Відповісти
В мене не стікає психіка, а такі відео справляють терапевтичний ефект. Дякуємо нашим захисникам за звільнення України від 3,14дарасів
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04.02.2025 13:28 Відповісти
+1.
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04.02.2025 14:49 Відповісти
Я подумав прийшов триногий кацапа...
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04.02.2025 13:38 Відповісти
То він намагався собі забрати в подєльніка запаску
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04.02.2025 13:46 Відповісти
Ну як "запаску"?Так-"докатку".
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04.02.2025 13:50 Відповісти
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04.02.2025 18:13 Відповісти
Одному не повезло, а другому повезло трохи більше, буде на чому на концерті в кобздона сидіти Це як ховають двох кацапів, а один питае - чого вони подохли, другий каже, що поспорили хто далі голову з трамвая висуне, той що в правому гробу переміг
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04.02.2025 13:44 Відповісти
А чия це ненормативна лексика? наша? російські матюки за президентства Зеленського вже стали невід'ємною частиною української культури? ми вже з росіянами говоримо однією мовою?
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04.02.2025 13:45 Відповісти
Ну чому ти такий довбограй? Давай запустимо в окопи тебе і ти бійцям розповіси лекцію про лексику
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04.02.2025 13:48 Відповісти
Захисник русскава міра прикривається українськими окопами...твої діти вже матюкаються?
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04.02.2025 14:06 Відповісти
янукович, хто тут з нас захисник рускава міра? Прикинь, і я матюкаюсь коли різні довбограї несуть якусь дичину! ПНХ за кораблем!
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04.02.2025 15:07 Відповісти
Дмитрий Питалов d7355999 Я думаю що це питання більше до Зеленського. Наші Хлопці на відео в любому випадку викликають повагу.
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04.02.2025 13:56 Відповісти
 
 