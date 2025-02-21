Понад третину фахівців протимінної діяльності в Україні - жінки, - Міноборони

Нині частка жінок, залучених до протимінної діяльності в Україні, становить понад 35%.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони, про це розповів начальник управління протимінної діяльності – заступник начальника Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки полковник Олег Шуварський під час воркшопу "Соціальне залучення та гендерна рівність у контексті протимінної діяльності в Україні".

"Наша мета – забезпечити рівні можливості для всіх, включно із жінками, людьми з інвалідністю та представниками різних соціальних і культурних груп. Наприклад, нині частка жінок, залучених до протимінної діяльності, становить понад 35%", – зазначив Шуварський.

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Зазначається, що воркшоп був організований Женевським міжнародним центром гуманітарного розмінування (GICHD). Дослідження цієї організації свідчать, що чимало з тих, хто постраждав від вибухонебезпечних предметів, воліли б брати активну участь у виконанні завдань протимінної діяльності. Приміром, після проходження відповідних курсів, дистанційно керувати машинами механізованого розмінування та БПЛА, займатися просвітницькою або комунікаційною діяльністю.

У Міноборони також нагадали, що раніше повідомлялося про плани залучати ветеранів до роботи у сфері протимінної діяльності.

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Варто додати, що з початку широкомасштабного вторгнення підрозділи Сил безпеки та оборони України обстежили та очистили 592 197 га територій та знешкодили 910 064 вибухонебезпечних предмета.