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Новини
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Уряд виділяє ще 7,9 млрд грн на закупівлю дронів, - Шмигаль

Закупівля дронів

Сьогодні, 21 лютого, Уряд ухвалює рішення про виділення ще 7,9 млрд грн на закупівлю дронів. Необхідні закупівлі здійснить Держслужба спецзв’язку та захисту інформації.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у січні цього року виробництво безпілотників збільшилося в 10 разів порівняно із січнем 2024 року. Крім того, за 2023 та 2024 роки власне виробництво артилерії збільшилося втричі, бронетранспортерів - у 5 разів, протитанкової зброї - у 2 рази, боєприпасів - у 2,5 раза.

"При цьому ми зараз самі виробляємо близько третини від необхідної нам зброї. Завдання, яке ставить Уряд перед собою, - це довести власне виробництво зброї щонайменше до половини від наявної нині потреби", - розповів Шмигаль.

Також читайте: Уряд виділив ще 1,6 мільярда з держбюджету на "Національний кешбек"

Він зазначив, що для реалізації цієї мети уряд цьогоріч виділив рекордну суму на модернізацію українського ОПК та закупівлю зброї.

"Сьогодні Уряд ухвалює рішення про виділення ще 7,9 млрд грн на закупівлю дронів. Ці кошти будуть перенаправлені Держслужбі спецзв’язку та захисту інформації, яка здійснить необхідні закупівлі", - додав він.

Читайте: Понад 44 мільярди спрямують за закупівлю FPV-дронів, зокрема на оптоволокні, – Міноборони

Автор: 

закупівлі (3467) дрони (5018) Шмигаль Денис (4677)


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Топ коментарі
+5
7,9 ярда грн на дрони!!!! ура, *****.
сума майже така яка йде на пенсії суддям за рік
вже перемога??? чи як????
деякі міста незахищені бо нема ракет до петріот, а їх може дати лише Трамп
тому треба було з ним посратися так щоб гудів весь світ, так???
може цей уйобок накінець зрозуміє що його команда, або профани, або агенти когось
але не України.
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21.02.2025 12:48 Відповісти
+1
А не тим, що браковані нагрівачі поставляли......? Ніби і гарна новина, але з цією владою, на що завгодно можна очікувати....
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21.02.2025 12:40 Відповісти
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А не тим, що браковані нагрівачі поставляли......? Ніби і гарна новина, але з цією владою, на що завгодно можна очікувати....
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21.02.2025 12:40 Відповісти
7,9 ярда грн на дрони!!!! ура, *****.
сума майже така яка йде на пенсії суддям за рік
вже перемога??? чи як????
деякі міста незахищені бо нема ракет до петріот, а їх може дати лише Трамп
тому треба було з ним посратися так щоб гудів весь світ, так???
може цей уйобок накінець зрозуміє що його команда, або профани, або агенти когось
але не України.
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21.02.2025 12:48 Відповісти
о план пабеды на лицо
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21.02.2025 12:48 Відповісти
Зощітнєг узького ізьіга детектед.
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21.02.2025 12:53 Відповісти
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21.02.2025 13:04 Відповісти
а може напряму - у військові частини? Вони краще знають, що і скільки потрібно!
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21.02.2025 12:55 Відповісти
Скільки справді піде на дрони - половина чи меньше???
Всі будуть літати - чи як з тими мінами, для мінометів???
До речі - хтось відповів за неякісні міни, чи припинився брак???
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21.02.2025 13:25 Відповісти
К сожалению, в нашей стране, даже наличие живого товара не являются гарантией того, что его не украдут, поэтому, правительство должно не деньги выделять, а отдавать армии настоящие дроны и вооружение.
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21.02.2025 14:07 Відповісти
Головна задача zeоманського зараз, це добити Україну з середини, дати можливість ***** захопити як більше територій. Те що там пишуть про мільярди на дрони то все маячня. Він нічого не робив для фронту і для перемоги, починаючи з шмигалем, з самого початку війни блокувати поставки дронів з за кордону...
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21.02.2025 14:20 Відповісти
і нехай досвідчений рЄЗНІКОВ проводить закупівлю, поки вдається ******** і не сісти.
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21.02.2025 14:27 Відповісти
 
 