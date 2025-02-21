Уряд виділяє ще 7,9 млрд грн на закупівлю дронів, - Шмигаль

Сьогодні, 21 лютого, Уряд ухвалює рішення про виділення ще 7,9 млрд грн на закупівлю дронів. Необхідні закупівлі здійснить Держслужба спецзв’язку та захисту інформації.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, у січні цього року виробництво безпілотників збільшилося в 10 разів порівняно із січнем 2024 року. Крім того, за 2023 та 2024 роки власне виробництво артилерії збільшилося втричі, бронетранспортерів - у 5 разів, протитанкової зброї - у 2 рази, боєприпасів - у 2,5 раза.



"При цьому ми зараз самі виробляємо близько третини від необхідної нам зброї. Завдання, яке ставить Уряд перед собою, - це довести власне виробництво зброї щонайменше до половини від наявної нині потреби", - розповів Шмигаль.

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Він зазначив, що для реалізації цієї мети уряд цьогоріч виділив рекордну суму на модернізацію українського ОПК та закупівлю зброї.



"Сьогодні Уряд ухвалює рішення про виділення ще 7,9 млрд грн на закупівлю дронів. Ці кошти будуть перенаправлені Держслужбі спецзв’язку та захисту інформації, яка здійснить необхідні закупівлі", - додав він.

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