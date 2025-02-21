РФ хоче залишити Україну без власного газу. Фактично щодня б’ють по об’єктах видобутку, - Шмигаль
Російські війська намагаються знищити газову інфраструктуру України.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог не полишає спроб знищити нашу газову інфраструктуру, аби залишити Україну без власного газу. Ракетами цілеспрямовано б’ють по об’єктах видобутку. Атаки відбуваються фактично щодня. Попри весь цей терор, ситуація в енергетиці залишається контрольована". - зазначив він.
Глава уряду зазначив, що протягом доби вдалося відновити теплопостачання Миколаєва.
"Десяткам тисяч людей вже повернули світло й тепло.
Також повертаємо тепло Одесі. Відновили роботу дві котельні. Лікарні, школи та дитячі садки вже з опаленням. Фахівці працюють над проведенням робіт із налагодження внутрішніх систем опалення в житлових будинках", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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але ми же знаємо що все захищено 3 рівневим рівнем захисту... ППО та далекобійністю за 2 долари.
скрийся в тумані, ахметовська гнида шмигаль
А потому что ракеты для Пэтриот уже заканчиваются
А где их взять?
Только в США!
Вот только неувязочка вышла
Зеленский с Трампом пересрался
Ну пусть тогда Зеленский сам теперь
Ракеты для Пэтриот на кухне у себя клепает
Ну пускай весь мир видит какие США гаранты по Будапешту и т.д. ...
поважати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C незалежність, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітет та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 кордони України;утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України; ніяка їхня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Статутом ООН;утримуватись від https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1 економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;вимагати негайних дій з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F агресії чи об'єктом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8E погрози агресією з використанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F ядерної зброї;не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, крім випадку нападу на них самих, їхні та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 підопічні території, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 збройні сили, їхніх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81 союзників;проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
Які там є гарантії, які порушили США?
вимагати негайних дій з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F агресії чи об'єктом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8E погрози агресією з використанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F ядерної зброї;
Що зробило ООН, правильно - ГЛИБОКЕ ЗАНЕПОКОЄННЯ.
В цьому пункті багато що сказані і на офіційні листи країни підписанти Будапешту просто відморозилися, не тільки США.
І тільки коли Україна витримала сама перші тижні вторгнення, то щось там почали допомагати.
Так, намахали з тим Будапештом, дуже круто все написано в обмін на третій арсенал.
Ну світ бачить + наука українцям, що не треба вірити оцим всім дядям семам і всім іншим, бо як почалося, то всі гарно проігнорили.
Про надану зброю ще і стару, то це і так всі знають.
вимагати негайних дій з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F агресії
і потім
чи об'єктом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8E погрози агресією з використанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F ядерної зброї;
З юридичної точки зору це два різні твердження в одному речення. Тобто АБО перше АБО друге, або РАЗОМ.
вимагати негайних дій з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F агресії чи об'єктом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8E погрози агресією з використанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F ядерної зброї;
Виділяю просто по дубовому:
якщо вона стане жертвою акту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F агресії
чи об'єктом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8E погрози агресією з використанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F ядерної зброї
Тобто не тільки ядерний напад чорним по білому.
Дійсно, відкрийте документ і почитайте, там більше все розгорнуто.
Ще раз
якщо вона стане жертвою акту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F агресії
чи об'єктом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8E погрози агресією з використанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F ядерної зброї
Тобто юридично і по всіх законах договір повинен спрацювати і у випадку акту агресії чи у агресії з використанням ЯЗ.
Все написано, але всі відпетляли через дуже грамотно криво написаний договір.
А на рахунок Українців, то Українців у всі часи обманювали, і для цього просто треба трошки вивчити історію.
Нічого, вже навчилися і багато будуть надіятися тільки на себе.
Аааа, за 19 метода приїхала ))) ну то напишіть, що ви бот клеймований з методою, ну і почніть з яника, з якого по факту все і почалося, і скільки тоді раша вперла грошей, щоб взяти владу в Україні, чи "ой это другое".
утримуватись від https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1 економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;
Зараз то надра, то взяли гроші, при тому у США є вся звітність і не можуть розібратися кому вони давали гроші і скільки, коли в США все пораховано і все знають. Чешуть то Україна замутила, то потім вже десь в США замутили
Це не економічний тиск на Україну?
Взагалі не порушення )))
Ладно тут коментарі, але цей цирк бачить весь світ, і потім що надані наприклад 100 лярдів можуть легко перетворити в борг 500 лярдів на рівному місці без документального підтвердження.
Не разу не тиск )))
23.10.2020 https://pravo.org.ua/authors/oleksandr-marusyak/ Олександр Марусяк
https://pravo.org.ua/category/konstytutsionalizm/ Конституціоналізм і парламентаризм /
https://pravo.org.ua/category/konstytutsionalizm/referendum/ Референдум
"Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності?"
Ось так звучить п'яте і найбільш дивне питання цього "опитування", ініційованого Президентом України, яке мало би відбутися 25 жовтня 2020 року.
Оскільки тему Будапештського меморандуму часто експлуатувалась у ЗМІ (особливо з пропагандистською метою), вкрай важливо розуміти, про що насправді говорить цей документ. На жаль, в масовій свідомості присутні стійкі міфи щодо цього меморандуму, які необхідно долати.
Отже, цей Меморандум був підписаний 5 грудня 1994 року у Будапешті (звідки і його неофіційна назва) Україною, США, Сполученим Королівством та РФ у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Китай і Франція як дві держави з ядерним статусом також надали офіційні односторонні заяви з цього приводу.
Перше питання, яке виникає - неочевидне, мабуть, на момент підписання, але дуже і дуже очевидне сьогодні - це назва самого документу: про гарантії чи про запевнення безпеки? Англійською цей документ називається як "https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280401fbb&clang=_en on Security Assurances" (швидше "запевнення", ніж "гарантії" безпеки, хоча допускається синонімія цих термінів), а російською і українською вона звучить як https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text "про гарантії безпеки". Цікаво, що, відповідно до умов самого Меморандуму, три мовні версії документа є рівнозначними (having equal validity).
Друге питання - чи дійсно "держави-гаранти" (назвемо їх так) зобов'язувалися допомогти Україні в разі агресії проти неї. А от тепер уважно читаємо текст п. 4 Меморандуму:
"Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією З ВИКОРИСТАННЯМ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ."
Тобто, якщо проти України як без'ядерної держави не використають ядерну зброю, то ніяких обов'язків домагатися негайних дій з боку РБ ООН у "держав-гарантів" немає. І це чудово розуміли всі підписанти.
Про що ж тоді цей Меморандум? Про зобов'язання "держав-гарантів" утриматися від застосування сили проти України. Цим документом РФ, Сполучене Королівство та США підтвердили:
1) повагу до незалежності, суверенітету та існуючих кордонів України;
2) зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України;
3) що їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;
4) зобов'язання утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;
5) що вони не будуть застосовувати ядерну зброю проти України, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні підопічні території, їхні збройні сили або на їхніх союзників з боку України в союзі з державою, яка володіє ядерною зброєю.
Крім того, всі 4 держави погодилися проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.
Чи варто казати, що дехто з підписантів (не буду показувати пальцем) постійно порушував цей Меморандум ще задовго до подій 2014 року? Чи передбачив цей документ якісь санкційні механізми в разі його порушення однією зі сторін? Як бачимо, не передбачив. Та й навіть, якби і передбачив, чи це б налякало державу-агресора? Сумніваюся. І так само сумніваюся у доцільності та змістовності такого питання на "всенародному опитуванні".
Одне можна сказати точно, що Будапешт під тиском на Україну просто зобов'язав Україну віддати третій арсенал, в обмін на папір, який кожен може трактувати як йому зручно, бо так він написаний юридично розмилено.
Навіть основні тези можна трактувати як зручно, бо вони максимально розмилені.
Були б вони точно і чітко сформовані, то не було б питань, а так написали дуже хитро і трактуй і розумій як хочеш. Це все є написано.
Так Україна в свій час підписала документ, який ніхто в світі не може чітко трактувати, бо написаний він відповідно, що не можна було чітко трактувати хто і що і кому винен і які будуть наслідки.
Ну що сказати, американці привезли основний текст Будапешту, ну от вони його так і склали, що потім такі як ви тикали, що вони нічого не порушили. Але тест документу містить душе багато подвійних і погано трактованих положень, які можна трактувати як зручно і це юридично буде нормально.
Ну що я можу написати далі: БРАВО американській юриспруденції і написанню гнучких меморандумів ))).
Но они не сбивают баллистику
Несколько дней назад на Одессу пролетело баллистика
Ее нечем было сбивать
Но мне не стыдно путать
Моя профессия- фортепиано
Прошу заметить - я на фортепиано
В отличие от президента
ИГРАЮ ПАЛЬЦАМИ
Расскажите- о чем договорились?
Я вся - внимание
Про то ,что ПРИОСТАНОВЛЕНА ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
Догроворился ТРАМП с ПУТИНЫМ?
И документ подписали?
Показать можете документ?
Или ссылку дайте
Вы меня заинтриговали буквально
Трамп любит потрындеть
Но он еще ни на кого не напал
Никого не убил
Он только нелегалов тысячами выдворяет из США
И американцы тащатся
Они просто визжат от восторга
Трамп НЕ СМОЖЕТ подписать ПАКТ с путиным
Ну не позволит ему этого американская демократическая система
Он вообще пока только Балуется
У него 1 месяц президентства
Это как медовый месяц
Он немного пошалит
А потом поймет- мед закончился
Надо працювати....
Переживайте меньше за Трампа И США
Подумайте лучше - на что будете жить
Если завтра вам пенсию не дадут
І США мене не цікавить жодним чином, це проблеми громадян США
Як колись у України з ОВОЧЕМ(Ви мабудь голосували за крепкого хозяйственника... : )
В моем коллективе я была ЕДИНСТВЕННОЙ
Кто голосовал за Ющенко
А потом все повторилось в 2019
Я одна голосовали за Пороха
Как вы меня обидели!!!!!!!!
Простите,что я завелась
Я воспринимаю очень болезненно
Когда мне такое говорят
И вообще простите
Иногда я веду дискуссии в чате резко
Не хотела Вас обидеть
Берегите себя!!!
Українці завжди могли порозумітися
Дякую і Вам гарного дня !!! : )
Китайцы НЕ ТАЩИЛИСЬ
Им просто жрать было нечего
Это был концлагерь
наприклад що газ літом по 330 купувати не можна
бо вкінці зими він буде по 600....
а на 600 відкат більший ніж на 330
Нема чим? То відповідь міністра шмигаля? Чувак ти міністр!