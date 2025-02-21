РФ хоче залишити Україну без власного газу. Фактично щодня б’ють по об’єктах видобутку, - Шмигаль

Російські війська намагаються знищити газову інфраструктуру України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог не полишає спроб знищити нашу газову інфраструктуру, аби залишити Україну без власного газу. Ракетами цілеспрямовано б’ють по об’єктах видобутку. Атаки відбуваються фактично щодня. Попри весь цей терор, ситуація в енергетиці залишається контрольована". - зазначив він.

Глава уряду зазначив, що протягом доби вдалося відновити теплопостачання Миколаєва.

"Десяткам тисяч людей вже повернули світло й тепло.



Також повертаємо тепло Одесі. Відновили роботу дві котельні. Лікарні, школи та дитячі садки вже з опаленням. Фахівці працюють над проведенням робіт із налагодження внутрішніх систем опалення в житлових будинках", - додав він.

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