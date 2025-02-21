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РФ хоче залишити Україну без власного газу. Фактично щодня б’ють по об’єктах видобутку, - Шмигаль

РФ б’є по об’єктах видобутку газу України

Російські війська намагаються знищити газову інфраструктуру України.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог не полишає спроб знищити нашу газову інфраструктуру, аби залишити Україну без власного газу. Ракетами цілеспрямовано б’ють по об’єктах видобутку. Атаки відбуваються фактично щодня. Попри весь цей терор, ситуація в енергетиці залишається контрольована". - зазначив він.

Глава уряду зазначив, що протягом доби вдалося відновити теплопостачання Миколаєва.

"Десяткам тисяч людей вже повернули світло й тепло.

Також повертаємо тепло Одесі. Відновили роботу дві котельні. Лікарні, школи та дитячі садки вже з опаленням. Фахівці працюють над проведенням робіт із налагодження внутрішніх систем опалення в житлових будинках", - додав він.

Читайте: Уряд виділяє ще 7,9 млрд грн на закупівлю дронів, - Шмигаль

Автор: 

війна (1443) газ (10528) обстріл (29575) Шмигаль Денис (4677) війна в Україні (5022)


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Топ коментарі
+24
У відповідь зеко ***** б'є по бюджету. Виявляється, що газові сховища порожні, і наповнювати їх треба терміново по ціні $700. Бо влітку, коли була ціна $200 зеленим виродкам ніхто не повідомив, що буде зима і треба купляти газ. Мене просто трясе від все українського флешмобу на підтримку зеленої скотини, яка кожним подихом шкодить Україні. Чи вам повилазило, чи жити вже набридло? Здохніть, якщо набридло, до чого я тут?
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21.02.2025 13:01 Відповісти
+17
Куди ми б'ємо у відповідь? Чому ми такі скромні та порядні, коли нас всі, по суті, кинули???
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21.02.2025 12:55 Відповісти
+11
так для Трампа це "хороший хлопець який дуже хоче миру"
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21.02.2025 12:54 Відповісти
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так для Трампа це "хороший хлопець який дуже хоче миру"
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21.02.2025 12:54 Відповісти
молись на кгбшника сам
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21.02.2025 12:57 Відповісти
Куди ми б'ємо у відповідь? Чому ми такі скромні та порядні, коли нас всі, по суті, кинули???
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21.02.2025 12:55 Відповісти
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21.02.2025 13:02 Відповісти
КZП? ПНХ!
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21.02.2025 14:39 Відповісти
У відповідь зеко ***** б'є по бюджету. Виявляється, що газові сховища порожні, і наповнювати їх треба терміново по ціні $700. Бо влітку, коли була ціна $200 зеленим виродкам ніхто не повідомив, що буде зима і треба купляти газ. Мене просто трясе від все українського флешмобу на підтримку зеленої скотини, яка кожним подихом шкодить Україні. Чи вам повилазило, чи жити вже набридло? Здохніть, якщо набридло, до чого я тут?
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21.02.2025 13:01 Відповісти
Ну бо всі як мовчали, так і продовжують мовчати.
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21.02.2025 13:04 Відповісти
Такі "закупівлі" кожного року проводяться.
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21.02.2025 13:41 Відповісти
Чим бить, асфальтом лідора?
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21.02.2025 13:04 Відповісти
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше позитивно випробувала балістичну ракету вітчизняного виробництва

https://suspilne.media/822641-bulo-perse-uspisne-viprobuvanna-ukrainskoi-balisticnoi-raketi-zelenskij-2/
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21.02.2025 13:06 Відповісти
Готуються до миру
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21.02.2025 12:55 Відповісти
Ну так нехай Україна б'є по їхньому газу у відповідь!
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21.02.2025 12:55 Відповісти
А де захист рівня 1, 2, 3,... ?
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21.02.2025 12:56 Відповісти
наєми знають . і америкоси, які відслідковують всі доларові транзакції
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21.02.2025 13:35 Відповісти
Захист пішов на Кончу-Заспу
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21.02.2025 14:14 Відповісти
Тому треба подвоїти, а краще потроїти атаки по руснявих НПЗ - подивимось, кому в підсумку буде завдано більше шкоди.
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21.02.2025 12:56 Відповісти
Поки товстий сохне, худий здохне
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21.02.2025 13:04 Відповісти
толстий русскій робка прячєт тєла жирнає в акопє...
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21.02.2025 13:19 Відповісти
Подвоять, а краще потроять ціну у платіжках...
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21.02.2025 13:36 Відповісти
звісно це дуже неочікувано на 4 рік війни.

але ми же знаємо що все захищено 3 рівневим рівнем захисту... ППО та далекобійністю за 2 долари.

скрийся в тумані, ахметовська гнида шмигаль
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21.02.2025 12:57 Відповісти
А висновок який? Чи просто понити треба і підвищити ціну на газ суспільству?
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21.02.2025 12:57 Відповісти
А почему?
А потому что ракеты для Пэтриот уже заканчиваются
А где их взять?
Только в США!
Вот только неувязочка вышла
Зеленский с Трампом пересрался
Ну пусть тогда Зеленский сам теперь
Ракеты для Пэтриот на кухне у себя клепает
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21.02.2025 12:57 Відповісти
Хватит постить ерунду, если идиот трампон хотел посратся и это видно, то в любом случае он бы это сделал. Это как в выражении: закурить есть? нету. Ты кого послал. Трамп сразу был настроен агресивно против Украины, и уже не важно что будуть делать Украинцы. Вице президента фото в футболке ссср долько слепой не видел ...

Ну пускай весь мир видит какие США гаранты по Будапешту и т.д. ...
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21.02.2025 13:07 Відповісти
Це не Зе...це Будапешт...давай цитату з Меморандуму про гарантії США.
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21.02.2025 13:21 Відповісти
У вас що заблокований гугл, там можна знайти про що був Будапешт, хто був гарантами і які умови. По факту все виявилося дешевше туалетного паперу и балабольством, просто щоб роззброїти третій арсенал світу.
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21.02.2025 13:28 Відповісти
Згідно з Меморандумом США, РФ і Велика Британія зобов'язалися:

поважати https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C незалежність, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82 суверенітет та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 кордони України;утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України; ніяка їхня https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%9E%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9 Статутом ООН;утримуватись від https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1 економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;вимагати негайних дій з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F агресії чи об'єктом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8E погрози агресією з використанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F ядерної зброї;не застосовувати ядерну зброю як проти України так і проти інших держав-учасниць https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%80_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%97 Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, крім випадку нападу на них самих, їхні та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 підопічні території, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8 збройні сили, їхніх https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81 союзників;проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

Які там є гарантії, які порушили США?
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21.02.2025 13:33 Відповісти
Для повного розуміння пунктів, то треба читати ДОКУМЕНТ, а не витягнути загальні положення.

вимагати негайних дій з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F агресії чи об'єктом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8E погрози агресією з використанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F ядерної зброї;

Що зробило ООН, правильно - ГЛИБОКЕ ЗАНЕПОКОЄННЯ.

В цьому пункті багато що сказані і на офіційні листи країни підписанти Будапешту просто відморозилися, не тільки США.

І тільки коли Україна витримала сама перші тижні вторгнення, то щось там почали допомагати.

Так, намахали з тим Будапештом, дуже круто все написано в обмін на третій арсенал.

Ну світ бачить + наука українцям, що не треба вірити оцим всім дядям семам і всім іншим, бо як почалося, то всі гарно проігнорили.

Про надану зброю ще і стару, то це і так всі знають.
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21.02.2025 13:46 Відповісти
А що, було використання ЯЗ? Ви читаєте те що пишите?
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21.02.2025 13:57 Відповісти
Вилізло чи не можете читати?

вимагати негайних дій з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F агресії

і потім

чи об'єктом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8E погрози агресією з використанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F ядерної зброї;

З юридичної точки зору це два різні твердження в одному речення. Тобто АБО перше АБО друге, або РАЗОМ.
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21.02.2025 14:10 Відповісти
Це Ваша версія, так хочеться. А в дійсності підписанти меморандуму гарантували тільки ядерний ненапад на Україну в обмін на те що вона віддасть ядерні боєголовки рф яка їх і виробляла ще в союзі для різного типу носіїв. Читайте текст меморандуму і не тлумачте його як Вам вигідно.
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21.02.2025 14:34 Відповісти
От і ви точно тлумачите як вам зручно, бо такий документ кривий.

вимагати негайних дій з боку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%9E%D0%9E%D0%9D Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F агресії чи об'єктом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8E погрози агресією з використанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F ядерної зброї;

Виділяю просто по дубовому:

якщо вона стане жертвою акту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F агресії

чи об'єктом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8E погрози агресією з використанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F ядерної зброї

Тобто не тільки ядерний напад чорним по білому.
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21.02.2025 14:48 Відповісти
Я Вам ще раз раз пишу, читайте ВЕСЬ текст і не придумуйте. Ви, як справжній українець, шукаєте зовнішнього винного в тому що розумний нарід не пішов шляхом Східної Європи ще в 90-ті а завжди шукав якихсь президентів з безплатним газом та іншу шару, а в 19-му був апофеоз цих шукань за що тепер і розплата.
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21.02.2025 15:11 Відповісти
Ви маніпулюєте, самі вставили текст. А коли я зіслався на нього ж, то ви почали викручуватися. По Українцях зрозуміло, повірили, але є документ, який написаний криво так, що навіть не треба бути юристом, щоб бачити ту всю єрунду, яка там написана.

Дійсно, відкрийте документ і почитайте, там більше все розгорнуто.

Ще раз

якщо вона стане жертвою акту https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F агресії

чи об'єктом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%8E погрози агресією з використанням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%8F ядерної зброї

Тобто юридично і по всіх законах договір повинен спрацювати і у випадку акту агресії чи у агресії з використанням ЯЗ.

Все написано, але всі відпетляли через дуже грамотно криво написаний договір.

А на рахунок Українців, то Українців у всі часи обманювали, і для цього просто треба трошки вивчити історію.

Нічого, вже навчилися і багато будуть надіятися тільки на себе.

Аааа, за 19 метода приїхала ))) ну то напишіть, що ви бот клеймований з методою, ну і почніть з яника, з якого по факту все і почалося, і скільки тоді раша вперла грошей, щоб взяти владу в Україні, чи "ой это другое".
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21.02.2025 17:05 Відповісти
Що з Вами, я ніякого текста не вставляв, це робила інша людина, перечитайте діалог і не придумуйте, ще раз Вас прошу. Все, досить.
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21.02.2025 17:21 Відповісти
Дійсно, то інший + мій. Ну то набіса ви спорите і щось доводите без документа, просто думку свою доводите? ну круто, далі що? боту зайнятися нічим? ну то почитайте Будапешт, більше толку буде.
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21.02.2025 17:33 Відповісти
Навіть тут по дубовому:

утримуватись від https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA&action=edit&redlink=1 економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;

Зараз то надра, то взяли гроші, при тому у США є вся звітність і не можуть розібратися кому вони давали гроші і скільки, коли в США все пораховано і все знають. Чешуть то Україна замутила, то потім вже десь в США замутили

Це не економічний тиск на Україну?

Взагалі не порушення )))

Ладно тут коментарі, але цей цирк бачить весь світ, і потім що надані наприклад 100 лярдів можуть легко перетворити в борг 500 лярдів на рівному місці без документального підтвердження.

Не разу не тиск )))
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21.02.2025 13:50 Відповісти
Володимир Зеленський і міфологія Будапештського меморандуму

23.10.2020 https://pravo.org.ua/authors/oleksandr-marusyak/ Олександр Марусяк

https://pravo.org.ua/category/konstytutsionalizm/ Конституціоналізм і парламентаризм /
https://pravo.org.ua/category/konstytutsionalizm/referendum/ Референдум

"Чи підтримуєте ви право України на використання гарантій безпеки визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету і територіальної цілісності?"

Ось так звучить п'яте і найбільш дивне питання цього "опитування", ініційованого Президентом України, яке мало би відбутися 25 жовтня 2020 року.

Оскільки тему Будапештського меморандуму часто експлуатувалась у ЗМІ (особливо з пропагандистською метою), вкрай важливо розуміти, про що насправді говорить цей документ. На жаль, в масовій свідомості присутні стійкі міфи щодо цього меморандуму, які необхідно долати.

Отже, цей Меморандум був підписаний 5 грудня 1994 року у Будапешті (звідки і його неофіційна назва) Україною, США, Сполученим Королівством та РФ у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Китай і Франція як дві держави з ядерним статусом також надали офіційні односторонні заяви з цього приводу.

Перше питання, яке виникає - неочевидне, мабуть, на момент підписання, але дуже і дуже очевидне сьогодні - це назва самого документу: про гарантії чи про запевнення безпеки? Англійською цей документ називається як "https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280401fbb&clang=_en on Security Assurances" (швидше "запевнення", ніж "гарантії" безпеки, хоча допускається синонімія цих термінів), а російською і українською вона звучить як https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_158#Text "про гарантії безпеки". Цікаво, що, відповідно до умов самого Меморандуму, три мовні версії документа є рівнозначними (having equal validity).

Друге питання - чи дійсно "держави-гаранти" (назвемо їх так) зобов'язувалися допомогти Україні в разі агресії проти неї. А от тепер уважно читаємо текст п. 4 Меморандуму:

"Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом погрози агресією З ВИКОРИСТАННЯМ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ."

Тобто, якщо проти України як без'ядерної держави не використають ядерну зброю, то ніяких обов'язків домагатися негайних дій з боку РБ ООН у "держав-гарантів" немає. І це чудово розуміли всі підписанти.

Про що ж тоді цей Меморандум? Про зобов'язання "держав-гарантів" утриматися від застосування сили проти України. Цим документом РФ, Сполучене Королівство та США підтвердили:

1) повагу до незалежності, суверенітету та існуючих кордонів України;

2) зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України;

3) що їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;

4) зобов'язання утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги;

5) що вони не будуть застосовувати ядерну зброю проти України, крім випадку нападу на них самих, їхні території чи їхні підопічні території, їхні збройні сили або на їхніх союзників з боку України в союзі з державою, яка володіє ядерною зброєю.

Крім того, всі 4 держави погодилися проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання стосовно цих зобов'язань.

Чи варто казати, що дехто з підписантів (не буду показувати пальцем) постійно порушував цей Меморандум ще задовго до подій 2014 року? Чи передбачив цей документ якісь санкційні механізми в разі його порушення однією зі сторін? Як бачимо, не передбачив. Та й навіть, якби і передбачив, чи це б налякало державу-агресора? Сумніваюся. І так само сумніваюся у доцільності та змістовності такого питання на "всенародному опитуванні".
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21.02.2025 13:54 Відповісти
З юридичною точки зору документ Будапешту написаний подвійним трактуванням, тобто містить діри і неточності, які можна трактувати по різному, що створює різні тексти з різним трактуванням документу.

Одне можна сказати точно, що Будапешт під тиском на Україну просто зобов'язав Україну віддати третій арсенал, в обмін на папір, який кожен може трактувати як йому зручно, бо так він написаний юридично розмилено.

Навіть основні тези можна трактувати як зручно, бо вони максимально розмилені.

Були б вони точно і чітко сформовані, то не було б питань, а так написали дуже хитро і трактуй і розумій як хочеш. Це все є написано.

Так Україна в свій час підписала документ, який ніхто в світі не може чітко трактувати, бо написаний він відповідно, що не можна було чітко трактувати хто і що і кому винен і які будуть наслідки.

Ну що сказати, американці привезли основний текст Будапешту, ну от вони його так і склали, що потім такі як ви тикали, що вони нічого не порушили. Але тест документу містить душе багато подвійних і погано трактованих положень, які можна трактувати як зручно і це юридично буде нормально.

Ну що я можу написати далі: БРАВО американській юриспруденції і написанню гнучких меморандумів ))).
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21.02.2025 14:06 Відповісти
Усі, крім раши, сумлінно виконують свої обов'язки по Будапешт,- недоторканність кордонів та допомога при збройній агресії. При Трампі до нас потрапили перши джавеліни.
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21.02.2025 13:26 Відповісти
Не треба чесати, коли Україна відправила листи, що агресію, тим паче 24 лютого 2022, то всі просто відморозилися. Джавеліни були, круто, це ті які прострочені і треба було міняти акумулятори? Дуже круто. Ну виконати наприклад 5% від номіналу, це типу також вважається типу виконати? ))). Щоб вам так по життю допомагали, чесно ...
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21.02.2025 13:31 Відповісти
В тебе були 24.02 просроченні джавеліни? Ти в ютуб втикав, теоретік херов. "Юридична точка зору"
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21.02.2025 16:40 Відповісти
Так, я робив військовим акумулятори на джавеліни та нлав, прикинь. Акумуляторні блоки дохлі і воно не стріляє. Списане барахло. Але подяка і за таке, відновили і біля Києві багато кацапів лягло.
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21.02.2025 17:09 Відповісти
Як робив? Цікаво аж стало. Це не впн, не переживай
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21.02.2025 17:26 Відповісти
Ну так, не ВПН ))) ботоферма. Ще переживати за таке )))
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21.02.2025 17:30 Відповісти
Та "ус отлеился", ВПН перебирати переставай ))). Ботоферма )))
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21.02.2025 17:12 Відповісти
Тобі медаль хоть дали якусь? Переробщик нлавів та джавелінов. Сядь книжку напиши, бо ніхто за тебе не знає, а ти Україну врятував. Я спочатку думав що ти ******, а ти ні, герой.
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21.02.2025 17:34 Відповісти
Ахаха, як же горить ))) ну і добре.
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22.02.2025 12:29 Відповісти
Згоріла агентура ботовська москальська завжди добре )))
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22.02.2025 12:30 Відповісти
Не викідуй пігулки що тобі прописали, палій
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22.02.2025 17:32 Відповісти
Перекладач зламався "викідуй пігулки". Ахахахаах.
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22.02.2025 17:48 Відповісти
Мені от цікаво - а оті італійсько-французькі системи ППО SAMP-T ще виробляються? Чому вони нам не можуть їх надати зараз? Разом з ракетами до них?
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21.02.2025 13:10 Відповісти
Могут
Но они не сбивают баллистику
Несколько дней назад на Одессу пролетело баллистика
Ее нечем было сбивать
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21.02.2025 13:12 Відповісти
От якраз SAMP-T можуть. Може Ви плутаєте їх з IRIS-T?
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21.02.2025 13:26 Відповісти
Может и путаю
Но мне не стыдно путать
Моя профессия- фортепиано
Прошу заметить - я на фортепиано
В отличие от президента
ИГРАЮ ПАЛЬЦАМИ
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21.02.2025 13:28 Відповісти
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21.02.2025 13:33 Відповісти
Не говоріть дурниць шановна... Вже зрозуміло всім притомним, що руда американська шльондра вже домовилась з паРАШЕЮ, і ціна домовленностей - Україна...
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21.02.2025 13:13 Відповісти
Боже - как интересно
Расскажите- о чем договорились?
Я вся - внимание
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21.02.2025 13:14 Відповісти
Ще не остаточно домовились, але допомога вже припинена про що заявив спікер США, посилаючись на поганий апетит... Подивіться в стрічці уважно..
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21.02.2025 13:20 Відповісти
Уточните ,будь ласка
Про то ,что ПРИОСТАНОВЛЕНА ПОМОЩЬ УКРАИНЕ
Догроворился ТРАМП с ПУТИНЫМ?
И документ подписали?
Показать можете документ?
Или ссылку дайте
Вы меня заинтриговали буквально
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21.02.2025 13:27 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3537054/ssha-pogrojuyut-vyvesty-viyiska-z-yevropy
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21.02.2025 13:32 Відповісти
Это все на уровне - тетя Клава сказала
Трамп любит потрындеть
Но он еще ни на кого не напал
Никого не убил
Он только нелегалов тысячами выдворяет из США
И американцы тащатся
Они просто визжат от восторга
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21.02.2025 13:39 Відповісти
З деякими Вашими ствердженнями погоджуюсь, але злочинці ніколи не складають публічних домовленностей... Пакт молотова-рібентропа розсекретили через багато десяків років... Щось подібне ми бачимо і зараз, звичайно розвідки працюють, інакше б не було диму...
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21.02.2025 13:44 Відповісти
История все расставит на места
Трамп НЕ СМОЖЕТ подписать ПАКТ с путиным
Ну не позволит ему этого американская демократическая система
Он вообще пока только Балуется
У него 1 месяц президентства
Это как медовый месяц
Он немного пошалит
А потом поймет- мед закончился
Надо працювати....
Переживайте меньше за Трампа И США
Подумайте лучше - на что будете жить
Если завтра вам пенсию не дадут
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21.02.2025 13:56 Відповісти
А я за трампа і не переживаю, хай за нього переживають психіатри США і пані Мелоні(жінка ?)
І США мене не цікавить жодним чином, це проблеми громадян США
Як колись у України з ОВОЧЕМ(Ви мабудь голосували за крепкого хозяйственника... : )
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21.02.2025 14:06 Відповісти
Меня давно так никто не обижал
В моем коллективе я была ЕДИНСТВЕННОЙ
Кто голосовал за Ющенко
А потом все повторилось в 2019
Я одна голосовали за Пороха
Как вы меня обидели!!!!!!!!
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21.02.2025 14:20 Відповісти
Вибачте Шановна !! Я просто висловив припущення(мабудь)
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21.02.2025 14:26 Відповісти
Конечно, прощаю
Простите,что я завелась
Я воспринимаю очень болезненно
Когда мне такое говорят
И вообще простите
Иногда я веду дискуссии в чате резко
Не хотела Вас обидеть
Берегите себя!!!
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21.02.2025 14:31 Відповісти
Ось і добре, і я спатиму спокійно
Українці завжди могли порозумітися
Дякую і Вам гарного дня !!! : )
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21.02.2025 14:35 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3537052/mayik-djonson-vystupyv-proty-pidtrymky-********
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21.02.2025 16:06 Відповісти
Колись китайці теж "тащилися", коли горобців масово знищували. Чим все скінчилося нагадати?
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21.02.2025 13:46 Відповісти
Неудачный пример
Китайцы НЕ ТАЩИЛИСЬ
Им просто жрать было нечего
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21.02.2025 13:51 Відповісти
Це чудовий приклад. Приклад "мудрого" рішення партії, яке громадяни радісно виконували.
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21.02.2025 14:31 Відповісти
Ну разве это были СВОБОДНЫЕ ГРАЖДАНЕ?
Это был концлагерь
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21.02.2025 14:32 Відповісти
Сто відсотків!
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21.02.2025 15:04 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3537069/ssha-ta-rf-tayemno-zustrichalys-u-shveyitsariyi
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21.02.2025 13:37 Відповісти
про це попереджали під час відмови від прокачки газу ***** по нашому газопроводі і до цього треба було гатуватися. чи влада не знала???
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21.02.2025 12:57 Відповісти
Що вони взагалі знають? Це не влада, а поводирі в безодню.
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21.02.2025 13:06 Відповісти
вони добре все знають.
наприклад що газ літом по 330 купувати не можна
бо вкінці зими він буде по 600....
а на 600 відкат більший ніж на 330
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21.02.2025 13:25 Відповісти
Більше вихваляйтеся скільки відкрили нових видобутків, інформуючи цим кідарів.
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21.02.2025 12:58 Відповісти
Тут еще неясно кого они информують первыми - кидаров, или собственный народ)
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21.02.2025 13:04 Відповісти
Чекаємо підняття тарифів... Потрібно ж відновити всі пошкодження. І на транспортування теж можна підняти.
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21.02.2025 13:00 Відповісти
А трампонам подобається. Що з цим світом не так? Я ху@ю.
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21.02.2025 13:04 Відповісти
а ви перекрийте нафтопровід дружба, скажіть, відкриєте, коли ********* перестане пуляти по Україні, чи слабо?
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21.02.2025 13:07 Відповісти
Хочеться запитати Шмигаля де наші далекобійні дрони та ракети, про які стільки кукарекали і які мають знищувати НПЗ московитів? Де ті Паляниці і *****?
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21.02.2025 13:11 Відповісти
Суджа ціла?
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21.02.2025 13:13 Відповісти
Хіба того не треба було очікувати і вчасно заповнювати сховища, щоби мати запас, коли ціна була нижча, а не робити це зараз, коли морози???
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21.02.2025 13:21 Відповісти
Ну нічого, треба далі бити по нафтобазам. В чому проблема?
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21.02.2025 13:25 Відповісти
Потрібно бити у відповідь, я про це давно говорив що транзит нажаль, то єдине що захищає українську ГТС від участі енергетики...
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21.02.2025 13:26 Відповісти
А ты шмыгал(вечный премьер хаоса) бьёшь по Украине изнутри
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21.02.2025 13:30 Відповісти
Шмигаль теж не вірить лаврову?!
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21.02.2025 13:44 Відповісти
А ви бийте по російським видобуткам.
Нема чим? То відповідь міністра шмигаля? Чувак ти міністр!
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21.02.2025 13:50 Відповісти
Ну що, чекаємо підвищення комуналки за газ?
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21.02.2025 14:02 Відповісти
тупая схема. зе-козлы летом купили по 200, продали в Европу по 700, разницу в карман ну и типа больше нету. 500 - моментальный навар на без шуму, пыли и вложений
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21.02.2025 14:39 Відповісти
Чому б не знищити у відповідь 40% потужностей компресорної станції сруская" в краснодарському краї, щоб турецький потік трохи притух? Нічого особистого, війна на взаємне знищення
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21.02.2025 14:45 Відповісти
 
 