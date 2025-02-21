Морпіхи 37-ї бригади за пару годин бою "мінуснули" два російські танки, дві БМП, шість бронемашин та ворожих штурмовиків: "Власні втрати відсутні". ВIДЕО

Морські піхотинці іх 37-ї бригади відбили механізований штурм окупантів, який тривав кілька годин, та знищили два російські танки, дві БМП, шість бронемашин і ворожих штурмовиків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою опублікований у соцмережах.

"Чергова спроба росіян "продавити" оборону 37 окремої бригади морської піхоти обернулась для них втратою десяти одиниць техніки за пару годин. Для проведення штурмових дій ворог залучив два танки, дві БМП та шість одиниць броньованих бойових машин. Завдяки злагодженій роботі багатьох підрозділів бригади, техніка разом із особовим складом була знищена ще на підступах", - зазначається у коментарі до відео.

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