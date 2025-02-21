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Новини Війна
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Морпіхи 37-ї бригади за пару годин бою "мінуснули" два російські танки, дві БМП, шість бронемашин та ворожих штурмовиків: "Власні втрати відсутні". ВIДЕО

 Морські піхотинці іх 37-ї бригади відбили механізований штурм окупантів, який тривав кілька годин, та знищили два російські танки, дві БМП, шість бронемашин і ворожих штурмовиків.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бою опублікований у соцмережах.

"Чергова спроба росіян "продавити" оборону 37 окремої бригади морської піхоти обернулась для них втратою десяти одиниць техніки за пару годин. Для проведення штурмових дій ворог залучив два танки, дві БМП та шість одиниць броньованих бойових машин. Завдяки злагодженій роботі багатьох підрозділів бригади, техніка разом із особовим складом була знищена ще на підступах", - зазначається у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці на бронеавтомобілі Husky упритул наближаються до ворожої позиції, закидають міну ТМ-62 у бліндаж і знищують його разом із окупантами. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18060) війна (1443) знищення (7713) бій (189)


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Топ коментарі
+34
"Власні втрати відсутні" - оце найкласнючий допис
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21.02.2025 13:47 Відповісти
+24
Добре хлопці, так і треба, дяка вам.
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21.02.2025 13:46 Відповісти
+19
Добрий приклад того, як знищувати ворога у ******** війні.
Вчасні, професійні, злагоджені дії і трохи військової вдачі наших морпехів.
Власні втрати відсутні. Повага і вдячність!
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21.02.2025 13:58 Відповісти
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Добре хлопці, так і треба, дяка вам.
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21.02.2025 13:46 Відповісти
"Власні втрати відсутні" - оце найкласнючий допис
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21.02.2025 13:47 Відповісти
Горят самолёты, танки горят ,так бьёт кацапню украинский солдат.
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21.02.2025 13:47 Відповісти
Головне, що козарлюг полеглих не має... Бережи Вас Бог...
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21.02.2025 13:49 Відповісти
Добрий приклад того, як знищувати ворога у ******** війні.
Вчасні, професійні, злагоджені дії і трохи військової вдачі наших морпехів.
Власні втрати відсутні. Повага і вдячність!
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21.02.2025 13:58 Відповісти
Морпіхи молодці!
"Мадяр" показував рейтинг дроністів ЗСУ- так там 37-а перші місця тримає!
РЕСПЕКТ!
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21.02.2025 14:19 Відповісти
75% всіх боїв виграються на етапі роботи над мапою.
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21.02.2025 14:26 Відповісти
А продвинулись хоть один км или нет почему не пишите
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21.02.2025 14:43 Відповісти
Неважливо, головне свинособаки продвинулись вглиб на пару метрів
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21.02.2025 16:54 Відповісти
И только таким способом мы сможем заткнуть ******** всей рыжей камарильи ...
Нам залишається своє робити
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21.02.2025 14:50 Відповісти
Прес-службі 37 бригади потрібно пройти курси української мови: помилки з першого слова....
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21.02.2025 15:41 Відповісти
в1дпочинь, кацапський л1нгв1сте...- накабздон1))
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22.02.2025 05:22 Відповісти
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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21.02.2025 15:52 Відповісти
Власні втрати відсутні-якби це було найбільшою вимогою до планування наших операцій.
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21.02.2025 19:07 Відповісти
Кацапи здохли на шару завдяки ЗСУ.
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21.02.2025 23:29 Відповісти
 
 