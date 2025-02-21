Форум "Україна. Рік 2025" за участю Зеленського відбудеться 23 лютого
23 лютого в Україні відбудеться форум "Україна. Рік 2025", який завершиться пресконференцією президента Володимира Зеленського.
Про це повідомляється на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.
"У неділю, 23 лютого, відбудеться форум "Україна. Рік 2025" за участю керівників державних інституцій, який завершиться пресконференцією президента України", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, акредитація представників медіа проводиться до 17:00 21 лютого.
"Від одного засобу масової інформації може бути акредитовано одного кореспондента, одного оператора, одного фотографа", - пишуть на сайті.
Топ коментарі
+21 Oleksii Magas
показати весь коментар21.02.2025 13:52 Відповісти Посилання
+18 Дід Панас
показати весь коментар21.02.2025 13:56 Відповісти Посилання
+17 vitaliymkua
показати весь коментар21.02.2025 14:00 Відповісти Посилання
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"за ділами їх взаєте" - чув таке?
Дискредитація всіх інших представників медіа триває 6 років!
Мімо!
... навіть просто буде бескоштовно їх дарувати тисячами
А для чого Китаю росія без війни?
https://fakty.com.ua/ua/svit/20250219-rf-zaproponuvaly-ssha-povernennya-naftovyh-kompanij-ta-spilni-proyekty-v-arktyczi-zmi/ РФ запропонувала США повернення нафтових компаній та спільні проєкти в Арктиці - ЗМІ
Все що погано для США - те добре для Китаю.
А зараз саме той час для Китаю таємно підтримати Україну щоб опустити трампона.
А росія - ну не повезло - тепер вона між молотом на наковальнею - цунгцванг.
Ось вже Бельгія відтермінувала постачання Ф-16 на рік!
Думаєш це зробить трампона гуманістом і сердобольним любителем українців?
трампон - гопнік - бере на понт
дивно друге - що Маск до сих пір не відключив Старлінк Україні - під гавкіт трампона
зустрічаються в морі два риболовних судна - японське та совкове:
японці - привіт, в вас риба ловиться?
совок - ні, не ловиться, ау вас???
японці - в нас теж не ловиться, але ж вам легше.
совок - чому це нам легше???
японці - риби не має - давай собраніє!!!
🤡
головне!!!!!
єрмак буде????
Ніде його не видно. А тут раз і дочекалися!!!!!
стіралка ще не виросла. і не скоор виросте - українці її твоїм хазяям за 3 роки під корінь чікнули
Мені сподобалось би, щоб як Каддафі з держаком від лопати в дупі. Весело?! Весело ... і надовго запам'ятається
Де скажу, як відрублю:
- А чи і є всесвітній кворум?
Щоб сказать мені: - Люблю!
Галактичні всі канали
Ретранслюють, без прикрас!
Що нам скаже най велично,
Най мудріший серед нас!
Весь народ він свій згуртує
І як пастир поведе!
А в мацкве пуйло лютує
І кричить , що "бить беде"!