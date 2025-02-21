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Форум "Україна. Рік 2025" за участю Зеленського відбудеться 23 лютого

зеленський

23 лютого в Україні відбудеться форум "Україна. Рік 2025", який завершиться пресконференцією президента Володимира Зеленського

Про це повідомляється на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

"У неділю, 23 лютого, відбудеться форум "Україна. Рік 2025" за участю керівників державних інституцій, який завершиться пресконференцією президента України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, акредитація представників медіа проводиться до 17:00 21 лютого. 

"Від одного засобу масової інформації може бути акредитовано одного кореспондента, одного оператора, одного фотографа", - пишуть на сайті. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Зеленський сяде на довічне, якщо я стану президентом", - ексрадник Єрмака Арестович

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) пресконференція (188) Форум (134)


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Топ коментарі
+21
Україна без Зеленського. Рік 2025.
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21.02.2025 13:52 Відповісти
+18
Акредитація (лояльних до влади) представників медіа проводиться до 17:00 21 лютого.

Дискредитація всіх інших представників медіа триває 6 років!
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21.02.2025 13:56 Відповісти
+17
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21.02.2025 14:00 Відповісти
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Правила форума Рада форумчан
🤮🤮🤮
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21.02.2025 13:52 Відповісти
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21.02.2025 14:00 Відповісти
Україна без Зеленського. Рік 2025.
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21.02.2025 13:52 Відповісти
А з ким тоді? З Медведчуком,Добкіним чи Мураєвим?
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21.02.2025 13:57 Відповісти
Можна з Гордоном, Кличком чи Притулою. Справжні патріоти.
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21.02.2025 14:00 Відповісти
А чого це ти Кличка до цих гордонів причислив?
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21.02.2025 14:07 Відповісти
Зрозуміло. Хто завгодно, тільки не Порошенко.
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21.02.2025 14:21 Відповісти
Цікаві в вас вподобання. Та, й обмеження вибірки вельми красномовні.
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21.02.2025 14:00 Відповісти
Ти будеш голосувати за Медведчука, ,Добкіна, чи Мураєва?
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21.02.2025 14:01 Відповісти
У нас не паРашка, де "є Пукін-є паРашка, а немає Пукіна - немає паРашки"...Хто допустить до виборів Медведчука чи Мураєва?..
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21.02.2025 14:04 Відповісти
Єслі нє Зєбілєнскій то хто?!! (с)
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21.02.2025 14:08 Відповісти
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21.02.2025 14:09 Відповісти
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21.02.2025 16:28 Відповісти
Ви з зелених?
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21.02.2025 14:31 Відповісти
Оце потужно. Викусіть трампон з ******.
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21.02.2025 13:53 Відповісти
👍
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21.02.2025 13:54 Відповісти
Так ти провидець ,це що майбутня пресконференція зєлі 23 лютого ?
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21.02.2025 16:30 Відповісти
зараз уже важко сказати хто є хто
"за ділами їх взаєте" - чув таке?
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21.02.2025 16:41 Відповісти
Ну так ми всі вже надивились за 6 років на його "діла ".
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21.02.2025 16:49 Відповісти
прес, кон, ференц і є ю препіЗе!
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21.02.2025 13:55 Відповісти
Непонятно зачем этот форум, хрен его знает что завтра будет а уж на протяжении всего года.....
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21.02.2025 13:55 Відповісти
Акредитація (лояльних до влади) представників медіа проводиться до 17:00 21 лютого.

Дискредитація всіх інших представників медіа триває 6 років!
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21.02.2025 13:56 Відповісти
Бутусов знову не попадає ...
Мімо!
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21.02.2025 14:14 Відповісти
Нахіба? Паржать?
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21.02.2025 13:57 Відповісти
******** шапіто
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21.02.2025 13:57 Відповісти
Цікаво, Бутусова знову не пустять?
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21.02.2025 13:57 Відповісти
Обов'язково має прозвучати питання: "Де Баканова?"
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21.02.2025 13:58 Відповісти
Я впевнений на 100% що у відповідь на скорочення зброї зі США в Україну - Китай збільшить потік дронів в Україну через Туреччину в рази
... навіть просто буде бескоштовно їх дарувати тисячами
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21.02.2025 13:59 Відповісти
Це новий анекдот????????
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21.02.2025 14:01 Відповісти
Анекдот?
А для чого Китаю росія без війни?
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21.02.2025 14:06 Відповісти
Нууу тут може й так, а зараз параша зробила "непростительную ошибку" "кинувши" Китай...

https://fakty.com.ua/ua/svit/20250219-rf-zaproponuvaly-ssha-povernennya-naftovyh-kompanij-ta-spilni-proyekty-v-arktyczi-zmi/ РФ запропонувала США повернення нафтових компаній та спільні проєкти в Арктиці - ЗМІ

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21.02.2025 14:17 Відповісти
Китай не можна кинути - бо він з самого початку не сприймає росію як "союзника" - а лише як вигідний придаток для боротьби з США за гегемонію.
Все що погано для США - те добре для Китаю.
А зараз саме той час для Китаю таємно підтримати Україну щоб опустити трампона.
А росія - ну не повезло - тепер вона між молотом на наковальнею - цунгцванг.
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21.02.2025 14:25 Відповісти
Скоріше за все буде інший варіант! Припиниться будь яка допомога Україні,крім гуманітарної!
Ось вже Бельгія відтермінувала постачання Ф-16 на рік!
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21.02.2025 14:07 Відповісти
А гуманітарна для чого?
Думаєш це зробить трампона гуманістом і сердобольним любителем українців?
трампон - гопнік - бере на понт
дивно друге - що Маск до сих пір не відключив Старлінк Україні - під гавкіт трампона
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21.02.2025 14:11 Відповісти
Еще не вечер...
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21.02.2025 14:18 Відповісти
Відразу згадав старий совковий анекдот.
зустрічаються в морі два риболовних судна - японське та совкове:
японці - привіт, в вас риба ловиться?
совок - ні, не ловиться, ау вас???
японці - в нас теж не ловиться, але ж вам легше.
совок - чому це нам легше???
японці - риби не має - давай собраніє!!!
🤡
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21.02.2025 14:03 Відповісти
пох.... що там буде, що він буде брехати...
головне!!!!!
єрмак буде????
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21.02.2025 14:04 Відповісти
Ну накінець то!!!!! А то чекали, виглядали нашого "найвеличнішого" і запитували, - Де?! Ну де вже він?
Ніде його не видно. А тут раз і дочекалися!!!!!
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21.02.2025 14:04 Відповісти
Побачити на хворумі!!!
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21.02.2025 14:32 Відповісти
На фото видно, що вже і "хворум" зібрався, а баришні лєглі і просють.
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21.02.2025 14:43 Відповісти
Як же ж ми заснемо без його вiдосикiв гундосикiв...😧☹️😱😭
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21.02.2025 20:25 Відповісти
Нелох з Трампом влаштували шоу про сварку. Мета цього шапіто, це виправдати зміну курсу адміністрації США. Дуже добре відомо, жто є хто і до чого тут Пу
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21.02.2025 14:04 Відповісти
Чергова клоунада і квартальні гастролі, самопіар за державний кошт без толку і користі. Жалюгідна спроба пролонгувати своє паразитування біля влади.
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21.02.2025 14:04 Відповісти
Буде зрозуміле поясненя виборцям , що у всьому винні Байден, Трам, Порошенко і інопланетні пірати.....
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21.02.2025 14:06 Відповісти
І Меморандум...
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21.02.2025 14:23 Відповісти
Вчера зарегестрированый кацвап! Кацапы режут головы, сбрасывают бомбы на жилые дома, а украинцы нацысты. Вас ссученых даже повесить мало!
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21.02.2025 14:14 Відповісти
Кацапня - пшло в дупу.
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21.02.2025 14:25 Відповісти
Иди в жопу,кацапское гавно.
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21.02.2025 14:18 Відповісти
"Украину как самостоятельного государство можно с карты стирать. "

стіралка ще не виросла. і не скоор виросте - українці її твоїм хазяям за 3 роки під корінь чікнули
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21.02.2025 14:20 Відповісти
Форуми - конгреси - ібанаріі - за державні кошти - гуляи босота!
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21.02.2025 14:07 Відповісти
Буде про рейтинги пі₴діти
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21.02.2025 14:30 Відповісти
Лідор буде розповідати наріду на тому форумі як він готувався до війни а клятий Байден та парашенка йому заважали
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21.02.2025 14:12 Відповісти
У всьому винен зрадник Трамп,Байден,Порошенко це вже минуле
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21.02.2025 14:21 Відповісти
Боюсь, наслідки будуть каастрофічними. Для України.
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21.02.2025 14:23 Відповісти
После того как убрали Залужного и это прокатило, кто-то ждал чего-то другого?
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21.02.2025 14:28 Відповісти
Все почалося раніше з моменту яневтік
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21.02.2025 14:30 Відповісти
Вообще-то с - хоть поржем.
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21.02.2025 14:54 Відповісти
Бутусов отримає акредитацію чи не на часі?
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21.02.2025 14:28 Відповісти
Краще без нього
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21.02.2025 14:28 Відповісти
Коли воно зникне з політичної арени - стане якось сумно
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21.02.2025 14:34 Відповісти
Все залежить відтого, як пройде зникнення, то чому і ні...
Мені сподобалось би, щоб як Каддафі з держаком від лопати в дупі. Весело?! Весело ... і надовго запам'ятається
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21.02.2025 15:00 Відповісти
Какой нах форум,Франция ждет вип иммигрантов.
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21.02.2025 14:55 Відповісти
Всі на форум! Всі на форум!
Де скажу, як відрублю:
- А чи і є всесвітній кворум?
Щоб сказать мені: - Люблю!

Галактичні всі канали
Ретранслюють, без прикрас!
Що нам скаже най велично,
Най мудріший серед нас!

Весь народ він свій згуртує
І як пастир поведе!
А в мацкве пуйло лютує
І кричить , що "бить беде"!
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21.02.2025 14:55 Відповісти
Вам бл більше зайнятись нема чим пздуни нікчемн
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21.02.2025 15:01 Відповісти
Знову план потужний чи надпотужний лідор зачитає для аплодисментів
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21.02.2025 16:59 Відповісти
На фото - товарищ Зе, билят.
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21.02.2025 18:14 Відповісти
 
 