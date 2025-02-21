Форум "Україна. Рік 2025" за участю Зеленського відбудеться 23 лютого

23 лютого в Україні відбудеться форум "Україна. Рік 2025", який завершиться пресконференцією президента Володимира Зеленського.

Про це повідомляється на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

"У неділю, 23 лютого, відбудеться форум "Україна. Рік 2025" за участю керівників державних інституцій, який завершиться пресконференцією президента України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, акредитація представників медіа проводиться до 17:00 21 лютого.

"Від одного засобу масової інформації може бути акредитовано одного кореспондента, одного оператора, одного фотографа", - пишуть на сайті.

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