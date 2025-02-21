Два пам’ятники Петру I і табличку коменданту Келіну демонтують у Полтаві

У Полтаві погодили перенесення пам’ятника Петру І на території музею Полтавської битви та пам’ятник на місці його відпочинку біля Спаської церкви, а також демонтаж таблички коменданту Келіну та захисникам Полтави

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Полтавщина", відповідне рішення ухвалила міська рада.

Зазначається, що в Полтаві перенесуть пам’ятник Петру І та Пам’ятник на місці його відпочинку. Кошти на перенесення надасть невідомий меценат. Крім того, знімуть інформаційну табличку з пам’ятника коменданту фортеці Олексію Келіну та захисникам Полтави.

Кілька тижнів тому робоча група ОВА з питань історичної спадщини Полтави запропонувала трансформувати пам’ятник коменданту Келіну на символ полтавсько-львівської дружби.

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Повідомляється, що для уможливлення перенесення пам’ятників Міністерство культури та інформаційної політики виключило їх із державного реєстру культурної спадщини.

Як пояснила секретар міськради Катерина Ямщикова, демонтаж потрібен, щоб позбутися колоніальної спадщини в публічному просторі:

"Пам’ятник Петру І та пам’ятний знак на місці його відпочинку будуть перенесені. Також буде знято інформаційну табличку та переосмислено монумент коменданту Келіну. Ці об’єкти не були створені для вшанування Полтави чи її жителів. Вони були маркерами імперського контролю, частиною російської пропаганди, що десятиліттями викривляла нашу історію", - повідомила вона.

"Ми більше ніколи не дозволимо викреслити себе з історії", - наголосила Ямщикова.

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Нагадаємо, представник УІНП в Полтавській області Олег Пустовгар пропонує перетворити пам’ятник Келіну на пам’ятник про кошового отамана Запорозької Січі Костя Гордієнка та 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ.