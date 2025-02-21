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Два пам’ятники Петру I і табличку коменданту Келіну демонтують у Полтаві

пам’ятники Петру І

У Полтаві погодили перенесення пам’ятника Петру І на території музею Полтавської битви та пам’ятник на місці його відпочинку біля Спаської церкви, а також демонтаж таблички коменданту Келіну та захисникам Полтави 

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Полтавщина", відповідне рішення ухвалила міська рада.

Зазначається, що в Полтаві перенесуть пам’ятник Петру І та Пам’ятник на місці його відпочинку. Кошти на перенесення надасть невідомий меценат. Крім того, знімуть інформаційну табличку з пам’ятника коменданту фортеці Олексію Келіну та захисникам Полтави.

Кілька тижнів тому робоча група ОВА з питань історичної спадщини Полтави запропонувала трансформувати пам’ятник коменданту Келіну на  символ полтавсько-львівської дружби.

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Повідомляється, що для уможливлення перенесення пам’ятників Міністерство культури та інформаційної політики виключило їх із державного реєстру культурної спадщини.

Як пояснила секретар міськради Катерина Ямщикова, демонтаж потрібен, щоб позбутися колоніальної спадщини в публічному просторі:

"Пам’ятник Петру І та пам’ятний знак на місці його відпочинку будуть перенесені. Також буде знято інформаційну табличку та переосмислено монумент коменданту Келіну. Ці об’єкти не були створені для вшанування Полтави чи її жителів. Вони були маркерами імперського контролю, частиною російської пропаганди, що десятиліттями викривляла нашу історію", - повідомила вона.

"Ми більше ніколи не дозволимо викреслити себе з історії", - наголосила Ямщикова.

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Нагадаємо, представник УІНП в Полтавській області Олег Пустовгар пропонує перетворити пам’ятник Келіну на пам’ятник про кошового отамана Запорозької Січі Костя Гордієнка та 57-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ.

Автор: 

пам’ятник (932) Полтава (568) Полтавська область (1162) Полтавський район (57)


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Топ коментарі
+8
А чого не переплавити, на потреби ЗСУ? Кацапи наші пам'ятники знищують, книжки палять.
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21.02.2025 14:50 Відповісти
+6
довго терпіли русифікацію..
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21.02.2025 14:41 Відповісти
+4
Це їм за удари по полтавському газовидобутку. Аби знали.
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21.02.2025 14:42 Відповісти
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довго терпіли русифікацію..
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21.02.2025 14:41 Відповісти
Це їм за удари по полтавському газовидобутку. Аби знали.
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21.02.2025 14:42 Відповісти
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21.02.2025 14:45 Відповісти
+++
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21.02.2025 14:50 Відповісти
Слабенько. Треба придачу ще пару вулиць перейменувати. Отоді буде дійсно потужна відповідь.
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21.02.2025 15:38 Відповісти
Перенесуть !
не переплавлять на набої
☝🏽
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21.02.2025 14:46 Відповісти
Дуже потужно...
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21.02.2025 14:46 Відповісти
А куди перенесуть - в Пітєр?
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21.02.2025 14:48 Відповісти
А чого не переплавити, на потреби ЗСУ? Кацапи наші пам'ятники знищують, книжки палять.
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21.02.2025 14:50 Відповісти
Я думав, що вже всіх московитських алкашів та сифілітиків прибрали з нашої багатостраждальної землі.
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21.02.2025 14:51 Відповісти
Итить-колотить. Так они стояли до сегодняшнего дня?? Ну, ребята, это песдос какой-то..
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21.02.2025 14:51 Відповісти
А у полтавських 3.14-дарів, ще досі існували ці пам'ятники? Втім чого дивуватися, пам'ятав колись, як колеги ніяково переглядалися, коли пропонував звернутися до полтавської влади, аби посприяла видати книги з історії України., власне не компілятивщини, а джерела про минуле полтавців, вони знали дещо більше за мене. Тоді мером був Мамай, але чи змінився лохторат після 300-літнього зомбування, не знаю.
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21.02.2025 14:53 Відповісти
Змінився. Вже хоче коліна прострілювати. Але, чомусь, не ворогу, а своїм же співгромадянам.
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21.02.2025 15:24 Відповісти
ну я так на сьогодні приблизно це і уявляю, але чому? Хіба їх не голодоморили у1932-1933 рр.
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21.02.2025 15:29 Відповісти
От це і не зрозуміло...
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21.02.2025 15:35 Відповісти
Молодцы полтавчане, еще и трех лет не прошло, а они уже сориентировались!
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21.02.2025 15:05 Відповісти
Месье ПонасенкоВа хватит сердечный приступ. Его тонкая натура такого не стерпит.
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21.02.2025 15:22 Відповісти
Всі памятники всім без винятку керівникам ********* мають бути знищені. Саме знищені, а не заховані, заникані і соромливо приховані малоросами і колаборантами під виглядом меценатів та істориків.
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21.02.2025 15:24 Відповісти
 
 