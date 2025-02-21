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Отримані військовими як гумдопомога автомобілі можна буде заправляти і ремонтувати за рахунок ресурсів військових частин, - Міноборони

Авто для військових

Кабінет Міністрів України вніс зміни до пункту 16 Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, тож військові частини зможуть списувати майно, яке було використане для обслуговування автомобілів, отриманих військовослужбовцями як гуманітарна допомога.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, нові правила запроваджують правові механізми списання використаних пально-мастильних матеріалів та запчастин для ремонту чи відновлення транспортних засобів гуманітарної допомоги, кінцевими набувачами яких є військовослужбовці. Це стосується автомобілів, які перебувають на тимчасовому державному обліку в територіальних органах МВС та залучені до виконання оборонних завдань згідно з порядком, встановленим Міністерством оборони.

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Таке рішення забезпечить належний облік військового майна, використаного для обслуговування транспортних засобів, які військовослужбовці отримали як гуманітарну допомогу. Зміни реалізують норми Закону України від 08.11.2023 р. №3448-IX щодо ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги.

Також дивіться: БЕБ знайшло ще одну схему незаконного ввезення автівок під виглядом допомоги для ЗСУ. ФОТО

Автор: 

авто (6259) Міноборони (7520) військовослужбовці (4834) гуманітарна допомога (1008)


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Топ коментарі
+3
Оце так постанова!!
20 лютого ( вчора?) виповнилось 11 років від початку війни....
Що тут скажеш, ефективність менежерів та жижиталізація на висоті наших висот ...
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21.02.2025 14:45 Відповісти
+3
Отлично, не прошло и трех лет...
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21.02.2025 14:48 Відповісти
+2
Дякуємо, дякуємо, дякуємо... Чолом об землю б"ємо! Умєрову - слава! слава! слава!
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21.02.2025 14:44 Відповісти
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Дякуємо, дякуємо, дякуємо... Чолом об землю б"ємо! Умєрову - слава! слава! слава!
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21.02.2025 14:44 Відповісти
Помєрлову сала!!! Хай заборонять навік халяльне йому давати!! Зрадник Меджлісу та нашої Держави
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21.02.2025 14:47 Відповісти
Рєзніков - 2.0. але до рівня яєць не опускається, мілко...
За одні міни браковані можна було на фронт відправити окопи копати!
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21.02.2025 14:52 Відповісти
Оце так постанова!!
20 лютого ( вчора?) виповнилось 11 років від початку війни....
Що тут скажеш, ефективність менежерів та жижиталізація на висоті наших висот ...
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21.02.2025 14:45 Відповісти
Отлично, не прошло и трех лет...
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21.02.2025 14:48 Відповісти
до цего все це було за рахунок самих військових
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21.02.2025 14:51 Відповісти
А набої та снаряди - теж за рахунок ресурсів військових частин?
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21.02.2025 15:08 Відповісти
Припиніть дойобуватися до військових за євробляхи, на яких вони мотаються ну нуль та з нуля! По машині одразу видно чи вона бойова, чи лише для понтів по місту гайдатися! Розкрийте очі і подивіться на автівку!
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21.02.2025 15:15 Відповісти
Тю... не пройшло й три роки...
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21.02.2025 15:45 Відповісти
А коли шось вирішиться з особистими авто котрі військовослужбовці іспользують для виконання бойових завдань ???
В ЗСУ БАГАТО АВТОМОБІЛІВ НА УКРАЇНСЬКИЗ НОМЕРАХ І ЗАРЕЄСТРОВАНИХ НА ТІХ ХТО В ЗСУ, ВОЮЄ І ВИКОНУЄ НА СВОЇХ АВТО БОЙОВІ ЗАВДАННЯ.
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21.02.2025 17:27 Відповісти
використовують
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21.02.2025 21:29 Відповісти
 
 