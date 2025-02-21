Отримані військовими як гумдопомога автомобілі можна буде заправляти і ремонтувати за рахунок ресурсів військових частин, - Міноборони

Кабінет Міністрів України вніс зміни до пункту 16 Положення про порядок обліку, зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, тож військові частини зможуть списувати майно, яке було використане для обслуговування автомобілів, отриманих військовослужбовцями як гуманітарна допомога.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, нові правила запроваджують правові механізми списання використаних пально-мастильних матеріалів та запчастин для ремонту чи відновлення транспортних засобів гуманітарної допомоги, кінцевими набувачами яких є військовослужбовці. Це стосується автомобілів, які перебувають на тимчасовому державному обліку в територіальних органах МВС та залучені до виконання оборонних завдань згідно з порядком, встановленим Міністерством оборони.

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Таке рішення забезпечить належний облік військового майна, використаного для обслуговування транспортних засобів, які військовослужбовці отримали як гуманітарну допомогу. Зміни реалізують норми Закону України від 08.11.2023 р. №3448-IX щодо ввезення, обліку та розподілу гуманітарної допомоги.

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