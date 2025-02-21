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Фон дер Ляєн і Зеленський проведуть спільне засідання Єврокомісії та уряду України

Фон дер Ляєн і Зеленський

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент України Володимир Зеленський стануть співголовами спільного засідання ЄК та українського уряду.

Про це повідомив речник Єврокомісії Стефан Кеерсмакер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне

"Як відомо, наступного тижня президентка вирушить до Києва. Вона зробить це в понеділок разом із колегією, щоб висловити непохитну підтримку Європи боротьбі України за незалежність і свободу через три роки повномасштабної війни Росії. Президентка зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, і вони будуть співголовами зустрічі колегії та уряду", - сказав Кеерсмакер.

Раніше повідомлялося, що президент Європейської ради Антоніу Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 24 лютого прибудуть до Києва, щоб висловити підтримку Україні у третю річницю повномасштабної війни.

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Автор: 

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ПЕРШЕ ПИТАННЯ повне бути від ЄС - ДЕ СВОБОДА СЛОВА ТА СПІВПРАЦЯ З ОПОЗИЦІЄЮ оцієї мерзенної карикатурки вялікіх Трампа та Хйла.
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21.02.2025 15:05 Відповісти
Ого ЄС вже в Україні проводить спільну урядову нараду.... ?
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21.02.2025 15:10 Відповісти
Непохитну підтримку нехай залишать в себе, а Україні нехай нададуть якомога більше зброї
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21.02.2025 19:21 Відповісти
 
 