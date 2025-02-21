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Росія продовжила заборону на експорт бензину на пів року

Росія продовжила заборону на експорт бензину на пів року

Російський уряд вирішив продовжити заборону на експорт автомобільного бензину для непромислових виробників з 1 березня на пів року.

Про це йдеться в повідомленні уряду, повідомляє галузеве видання enkorr, передає Цензор.НЕТ.

Вказано, що російський віцепрем'єр Олександр Новак підтримав рішення про заборону експорту бензину для компаній, що його не виробляють, на період із 1 березня по 31 серпня поточного року "з метою балансування ринку в період підвищеного попиту". 

Нафтопереробним заводам і нафтовим компаніям, що ними володіють, експорт палива буде дозволений.

Зазначимо, що наприкінці січня уряд Росії ухвалив рішення про продовження заборони на експорт автобензину на лютий для всіх, окрім виробників палива.

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Автор: 

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Нам-то шо з того?
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21.02.2025 15:16 Відповісти
Ось і реальні наслідки ударів по кацапським НПЗ - а це втрачені десятки мільйонів доларів від експорту, які могли підти на фінансування війни кремлівським режимом. Тому й волають зараз про "переговори", "припинення вогню" і "мораторій на удари по енергетиці".
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21.02.2025 15:18 Відповісти
Так все ж збивають, а що долітає, то тільки шибки вибиває.
Кацапи ж завжди брешуть, отже, насправді, експорт бензину не тільки не заборонено, а значно збільшено у обсязі. Хіба ні?
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21.02.2025 15:21 Відповісти
Ця брехня типу має заспокоїти пересічного касапа?
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21.02.2025 15:51 Відповісти
Це трохи сарказму.
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21.02.2025 15:52 Відповісти
Та забороняйте вже назавжди, бо через пару місяців туди знову прилетять "абломкі"
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21.02.2025 16:46 Відповісти
 
 