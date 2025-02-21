Росія продовжила заборону на експорт бензину на пів року
Російський уряд вирішив продовжити заборону на експорт автомобільного бензину для непромислових виробників з 1 березня на пів року.
Про це йдеться в повідомленні уряду, повідомляє галузеве видання enkorr, передає Цензор.НЕТ.
Вказано, що російський віцепрем'єр Олександр Новак підтримав рішення про заборону експорту бензину для компаній, що його не виробляють, на період із 1 березня по 31 серпня поточного року "з метою балансування ринку в період підвищеного попиту".
Нафтопереробним заводам і нафтовим компаніям, що ними володіють, експорт палива буде дозволений.
Зазначимо, що наприкінці січня уряд Росії ухвалив рішення про продовження заборони на експорт автобензину на лютий для всіх, окрім виробників палива.
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Кацапи ж завжди брешуть, отже, насправді, експорт бензину не тільки не заборонено, а значно збільшено у обсязі. Хіба ні?