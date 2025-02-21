Зеленський та прем’єр Хорватії Пленкович обговорили подальшу співпрацю та мирні ініціативи

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович провели розмову у п'ятницю, 21 лютого.

Про це голова держави повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Зеленський подякував йому за підтримку України з боку Хорватії та нещодавнє рішення щодо нового пакета військової допомоги.

"Важливо зберігати спільне розуміння поточних подій. Обговорили наступні кроки та спільні плани на найближче майбутнє. Позиція Європи сьогодні визначає її безпеку завтра. Нам усім потрібен міцний і тривалий мир. Цінуємо тверду позицію Хорватії, що припинення вогню неможливе без чітких гарантій безпеки", - зазначив президент.

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Своєю чергою Пленкович повідомив у соцмережі Х, що обговорив із Зеленським поточну безпекову ситуацію в Україні та мирні ініціативи.

"Ми прагнемо досягти миру, але справедливого миру, який забезпечить суверенітет України та реінтеграцію окупованих територій. Наша спільна позиція полягає в тому, що погляди України та ЄС мають поважатися та бути представленими на переговорах", - зазначив прем'єр Хорватії.

"У третю річницю російського вторгнення в понеділок, 24 лютого, я візьму участь через відеозв’язок у саміті, організованому президентом Зеленським, і цього року ми також підтримаємо ухвалення нової резолюції ООН", - додав міністр.

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