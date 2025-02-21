Дуда провів розмову із Зеленським: Треба продовжувати спокійну та конструктивну роботу з Трампом
Президент Польщі Анджей Дуда провів розмову із Володимиром Зеленським.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Кілька хвилин тому мені подзвонив президент Зеленський. У нас була відверта розмова після останніх зустрічей із генералом Келлогом та інших подій. Я передав йому, що ми постійно віримо, що немає іншого способу зупинити кровопролиття та досягти міцного миру в Україні, окрім як за підтримки Сполучених Штатів", - сказав польський лідер.
"З цієї причини я запропонував президенту Зеленському залишатися відданим курсу на спокійну та конструктивну співпрацю з президентом США Дональдом Трампом", - додав Дуда.
За його словами, добра воля і чесність є основою переговорної стратегії США.
"Я не сумніваюся, що президент Трамп керується глибоким почуттям відповідальності за глобальну стабільність і мир", - підсумував Дуда.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
і в америці раптово будуть нові вибори президента.
як неочікувано....
Розуміють, що без тих кого вмовляють і вилизують їм кінець
Хоч гонору у них вдвічі більше, кого вони вмовляють і вилизують
"Бельгія щонайменше до кінця 2025 року відклала поставки 30 літаків F-16 Україні, оскільки США затримали поставки країні F-35, які мають замінити повітряний флот." Джерело: https://censor.net/ua/n3537151
Скільки Україна виготовила власних літаків або закупила в партнерів? Скільки українських пілотів вміють літати на ф-35? Як ці літаки допоможуть обороняти Покровськ, коли туди пруть орки на самокатах, а окопи пусті? Зараз найважливіше - це мати перевагу в піхоті безпосередньо на полі бою.
Отже, готуй камеру згідно стандартам малюська... або - ростов - до чивикуні
Потому что Дуда - политик- он строил свою жизнь в политике
А когда провинциальная выскочка Зеленский
Совершенно случайно оказался на вершине власти
К которой он не готов ни УМОМ
Ни моральными ценностями - к чему мы пришли ?
Украина катится в пропасть