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Новини
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Дуда провів розмову із Зеленським: Треба продовжувати спокійну та конструктивну роботу з Трампом

Дуда провів розмову із Зеленським та зробив заяву про Трампа

Президент Польщі Анджей Дуда провів розмову із Володимиром Зеленським.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Кілька хвилин тому мені подзвонив президент Зеленський. У нас була відверта розмова після останніх зустрічей із генералом Келлогом та інших подій. Я передав йому, що ми постійно віримо, що немає іншого способу зупинити кровопролиття та досягти міцного миру в Україні, окрім як за підтримки Сполучених Штатів", - сказав польський лідер.

"З цієї причини я запропонував президенту Зеленському залишатися відданим курсу на спокійну та конструктивну співпрацю з президентом США Дональдом Трампом", - додав Дуда.

За його словами, добра воля і чесність є основою переговорної стратегії США.

"Я не сумніваюся, що президент Трамп керується глибоким почуттям відповідальності за глобальну стабільність і мир", - підсумував Дуда.

Читайте: Спецпосланець США Келлог про зустріч із Зеленським: Широкі та позитивні дискусії

Дуда провів розмову із Зеленським та зробив заяву про Трампа

Автор: 

Зеленський Володимир (24589) Дуда Анджей (797) Трамп Дональд (6321)


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Топ коментарі
+7
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21.02.2025 16:24 Відповісти
+6
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21.02.2025 16:30 Відповісти
+3
треба запросити трампа на якийсь самміт де будуть всі члени НАТО плюс Україна, роздать битки і вимкнути світло.
і в америці раптово будуть нові вибори президента.
як неочікувано....
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21.02.2025 16:24 Відповісти
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21.02.2025 16:24 Відповісти
Головне Зє потрібно керуватися принципом : "Лікар психіатрії на хворого не ображається."
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21.02.2025 16:34 Відповісти
что это такое за чуш?
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21.02.2025 16:41 Відповісти
треба запросити трампа на якийсь самміт де будуть всі члени НАТО плюс Україна, роздать битки і вимкнути світло.
і в америці раптово будуть нові вибори президента.
як неочікувано....
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21.02.2025 16:24 Відповісти
рудого в темноті видно не буде - можуть сплутати!
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21.02.2025 16:27 Відповісти
так війська Україні не надав ніхто, тож, не можна казати що не заслужили.
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21.02.2025 17:17 Відповісти
(не зовсім зрозуміло)
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21.02.2025 17:19 Відповісти
що там не зрозуміло, взять всіх і за*уярить.
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21.02.2025 17:25 Відповісти
тепер зрозуміло
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21.02.2025 17:38 Відповісти
Какая работа,Трамп сказал - чемодан,вокзал,Франция.
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21.02.2025 16:25 Відповісти
Трамп гоне Україну батогом, а тут з'являються деякі європейські лідери так " лагідно" починають вмовляти 🤔
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21.02.2025 16:25 Відповісти
Тому вони так лагідно вмовляють, бо іншому лагідно вилизують
Розуміють, що без тих кого вмовляють і вилизують їм кінець
Хоч гонору у них вдвічі більше, кого вони вмовляють і вилизують
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21.02.2025 16:31 Відповісти
Свинку перед забоєм зазвичай лагідно чухають за вухом. Щоб не пручалася.

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21.02.2025 16:35 Відповісти
Поляки вже підлизують новим хазяйнам. Щоб не забули ф 35 передати ,замість старого совкового мотлоху ,що Україні скинули.
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21.02.2025 16:26 Відповісти
Про ф 35 для колишніх союзникі США:
"Бельгія щонайменше до кінця 2025 року відклала поставки 30 літаків F-16 Україні, оскільки США затримали поставки країні F-35, які мають замінити повітряний флот." Джерело: https://censor.net/ua/n3537151
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21.02.2025 16:33 Відповісти
Треба бути вдячними за те що дають.
Скільки Україна виготовила власних літаків або закупила в партнерів? Скільки українських пілотів вміють літати на ф-35? Як ці літаки допоможуть обороняти Покровськ, коли туди пруть орки на самокатах, а окопи пусті? Зараз найважливіше - це мати перевагу в піхоті безпосередньо на полі бою.
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21.02.2025 16:48 Відповісти
Щоб вже ви таку розмову проводили з моска..ми танками під Варшавою.....
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21.02.2025 16:29 Відповісти
Я не сумніваюся, що президент Трамп керується глибоким почуттям відповідальності за глобальну стабільність і мир", - підсумував Дуда. Дуда.а чому відповідальність .за глобальну стабільність і мир .має думати Україна вмиваючись в крові і хоронячи українців ,і ніхт не хоче за три роки взяти відповідальність за стабільність і мир в Україні....?
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21.02.2025 16:29 Відповісти
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21.02.2025 16:30 Відповісти
Ну, ніхто зеленого бути презідентом України не вмовляв.... за яйца не тягнув...
Отже, готуй камеру згідно стандартам малюська... або - ростов - до чивикуні
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21.02.2025 16:35 Відповісти
Пан Дуда даремно сподівається на пост "смотрящєво за Європой" від Трмпа. "Любімой женой" в цьому гаремі вже призначений Орбан.
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21.02.2025 16:39 Відповісти
Коли вже спадуть рожеві окуляри. Трамп все робить згідно кремлівського план-завдання, які до нього претензії?
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21.02.2025 16:43 Відповісти
Коментатори чи ідіоти,чи недалекоглядні.Коли Україна на 70% залежить от США(я знаю що трамп це завербований КДБ),а зараз він майже все вирішує,то добича рідкоземельних менералів(амеріканськими коорпораціями) по формулі 50/50 це одне з того,щоб можна на данний момент дозволити,щоб не порвати остаточно з США(трамп не вся америка).А ЗЕ презідент псіханув,коли йому відмовили в підтримки на виборах.Що неможе собі дозволити любий політик,який дбає не про свой рейтінг,а може думати стратегічно на майбутнє.
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21.02.2025 17:07 Відповісти
поздно- трам даже свою какашку не разрешит скушать в целях перемирия
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21.02.2025 17:18 Відповісти
Правильно говорит Дуда
Потому что Дуда - политик- он строил свою жизнь в политике
А когда провинциальная выскочка Зеленский
Совершенно случайно оказался на вершине власти
К которой он не готов ни УМОМ
Ни моральными ценностями - к чему мы пришли ?
Украина катится в пропасть
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21.02.2025 18:08 Відповісти
 
 