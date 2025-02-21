Дуда провів розмову із Зеленським: Треба продовжувати спокійну та конструктивну роботу з Трампом

Президент Польщі Анджей Дуда провів розмову із Володимиром Зеленським.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Кілька хвилин тому мені подзвонив президент Зеленський. У нас була відверта розмова після останніх зустрічей із генералом Келлогом та інших подій. Я передав йому, що ми постійно віримо, що немає іншого способу зупинити кровопролиття та досягти міцного миру в Україні, окрім як за підтримки Сполучених Штатів", - сказав польський лідер.

"З цієї причини я запропонував президенту Зеленському залишатися відданим курсу на спокійну та конструктивну співпрацю з президентом США Дональдом Трампом", - додав Дуда.

За його словами, добра воля і чесність є основою переговорної стратегії США.

"Я не сумніваюся, що президент Трамп керується глибоким почуттям відповідальності за глобальну стабільність і мир", - підсумував Дуда.

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